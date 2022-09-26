https://crimea.ria.ru/20220926/kolichestvo-zhertv-strelby-v-shkole-izhevska-vyroslo-do-devyati-1124624859.html
Количество жертв стрельбы в школе Ижевска выросло до девяти
Количество жертв стрельбы в школе Ижевска выросло до девяти - РИА Новости Крым, 26.09.2022
Количество жертв стрельбы в школе Ижевска выросло до девяти
Количество жертв стрельбы в школе Ижевска выросло до девяти, по факту массового убийства возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 26.09.2022
2022-09-26T11:54
2022-09-26T11:54
2022-09-26T11:55
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Количество жертв стрельбы в школе Ижевска выросло до девяти, по факту массового убийства возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.Трагедия произошла в школе №88 в понедельник утром. Неизвестный открыл огонь по ученикам и педагогам. МВД ранее сообщило о шестерых погибших и 20 раненых, однако сейчас количество жертв выросло. По данным СК, среди них охранники, учителя и дети.Возбуждено уголовное дело по фактам убийства двух и более лиц, а также незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. Его расследование передано в центральный аппарат Следственного комитета."По поручению главы ведомства криминалисты СК России в настоящее время выехали на место происшествия для фиксации следов совершенного преступления", - добавили в СК.
https://crimea.ria.ru/20220926/neizvestnyy-otkryl-strelbu-v-shkole-izhevska-1124623740.html
https://crimea.ria.ru/20220926/shest-chelovek-pogibli-i-20-postradali-pri-strelbe-v-shkole-v-izhevske-1124624084.html
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происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Количество жертв стрельбы в школе Ижевска выросло до девяти
СК: количество жертв стрельбы в школе Ижевска увеличилось до девяти
11:54 26.09.2022 (обновлено: 11:55 26.09.2022)