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Количество жертв стрельбы в школе Ижевска выросло до девяти - РИА Новости Крым, 26.09.2022
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Количество жертв стрельбы в школе Ижевска выросло до девяти
Количество жертв стрельбы в школе Ижевска выросло до девяти - РИА Новости Крым, 26.09.2022
Количество жертв стрельбы в школе Ижевска выросло до девяти
Количество жертв стрельбы в школе Ижевска выросло до девяти, по факту массового убийства возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 26.09.2022
2022-09-26T11:54
2022-09-26T11:55
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Количество жертв стрельбы в школе Ижевска выросло до девяти, по факту массового убийства возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.Трагедия произошла в школе №88 в понедельник утром. Неизвестный открыл огонь по ученикам и педагогам. МВД ранее сообщило о шестерых погибших и 20 раненых, однако сейчас количество жертв выросло. По данным СК, среди них охранники, учителя и дети.Возбуждено уголовное дело по фактам убийства двух и более лиц, а также незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. Его расследование передано в центральный аппарат Следственного комитета."По поручению главы ведомства криминалисты СК России в настоящее время выехали на место происшествия для фиксации следов совершенного преступления", - добавили в СК.
https://crimea.ria.ru/20220926/neizvestnyy-otkryl-strelbu-v-shkole-izhevska-1124623740.html
https://crimea.ria.ru/20220926/shest-chelovek-pogibli-i-20-postradali-pri-strelbe-v-shkole-v-izhevske-1124624084.html
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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60
происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Количество жертв стрельбы в школе Ижевска выросло до девяти

СК: количество жертв стрельбы в школе Ижевска увеличилось до девяти

11:54 26.09.2022 (обновлено: 11:55 26.09.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкСтрельба в школе Ижевска
Стрельба в школе Ижевска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Количество жертв стрельбы в школе Ижевска выросло до девяти, по факту массового убийства возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Трагедия произошла в школе №88 в понедельник утром. Неизвестный открыл огонь по ученикам и педагогам. МВД ранее сообщило о шестерых погибших и 20 раненых, однако сейчас количество жертв выросло. По данным СК, среди них охранники, учителя и дети.
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
10:58
Неизвестный открыл стрельбу в школе Ижевска – есть погибшие и раненые
"По предварительным данным, жертвами преступления стали девять человек, среди них два охранника учебного заведения и двое учителей, а также пятеро несовершеннолетних. Есть раненые. Информация по погибшим и раненым уточняется. Нападавший покончил с собой", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по фактам убийства двух и более лиц, а также незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. Его расследование передано в центральный аппарат Следственного комитета.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
11:15
Шесть человек погибли и 20 пострадали при стрельбе в школе в Ижевске
"По поручению главы ведомства криминалисты СК России в настоящее время выехали на место происшествия для фиксации следов совершенного преступления", - добавили в СК.
 
ПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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