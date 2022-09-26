https://crimea.ria.ru/20220926/shest-chelovek-pogibli-i-20-postradali-pri-strelbe-v-shkole-v-izhevske-1124624084.html
Шесть человек погибли и 20 пострадали при стрельбе в школе в Ижевске
Шесть человек погибли и 20 пострадали при стрельбе в школе в Ижевске - РИА Новости Крым, 26.09.2022
Шесть человек погибли и 20 пострадали при стрельбе в школе в Ижевске
Шесть человек погибли и 20 пострадали при стрельбе в школе в Ижевске. Об этом сообщает МВД по Удмуртской Республике. РИА Новости Крым, 26.09.2022
2022-09-26T11:15
2022-09-26T11:15
2022-09-26T11:20
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Шесть человек погибли и 20 пострадали при стрельбе в школе в Ижевске. Об этом сообщает МВД по Удмуртской Республике.ЧП произошло в школе №88 в понедельник утром. Неизвестный открыл огонь, убив охранника и ранив детей и взрослых, сообщил глава республики Александр Бречалов. Сейчас в полиции утонили количество погибших и пострадавших.Также в полиции уточнили, что устроивший стрельбу мертв.Территория школы оцеплена, работают сотрудники спецслужб.
https://crimea.ria.ru/20220926/shest-chelovek-pogibli-i-20-postradali-pri-strelbe-v-shkole-v-izhevske-1124624084.html
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происшествия
Шесть человек погибли и 20 пострадали при стрельбе в школе в Ижевске
МВД: при стрельбе в школе Ижевска шесть человек погибли и 20 пострадали
11:15 26.09.2022 (обновлено: 11:20 26.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Шесть человек погибли и 20 пострадали при стрельбе в школе в Ижевске. Об этом сообщает МВД по Удмуртской Республике.
ЧП произошло в школе №88 в понедельник утром. Неизвестный открыл огонь, убив охранника и ранив детей и взрослых, сообщил глава республики Александр Бречалов. Сейчас в полиции утонили количество погибших и пострадавших.
"По имеющимся данным, он покончил с собой. На данный момент известно о шести погибших и около 20 пострадавших от его действий. Информация уточняется", - говорится в сообщении МВД.
Также в полиции уточнили, что устроивший стрельбу мертв.
"В настоящее время полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу", - отметили в МВД.
Территория школы оцеплена, работают сотрудники спецслужб.