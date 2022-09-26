https://crimea.ria.ru/20220926/shest-chelovek-pogibli-i-20-postradali-pri-strelbe-v-shkole-v-izhevske-1124624084.html

Шесть человек погибли и 20 пострадали при стрельбе в школе в Ижевске

Шесть человек погибли и 20 пострадали при стрельбе в школе в Ижевске - РИА Новости Крым, 26.09.2022

Шесть человек погибли и 20 пострадали при стрельбе в школе в Ижевске

Шесть человек погибли и 20 пострадали при стрельбе в школе в Ижевске. Об этом сообщает МВД по Удмуртской Республике. РИА Новости Крым, 26.09.2022

2022-09-26T11:15

2022-09-26T11:15

2022-09-26T11:20

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Шесть человек погибли и 20 пострадали при стрельбе в школе в Ижевске. Об этом сообщает МВД по Удмуртской Республике.ЧП произошло в школе №88 в понедельник утром. Неизвестный открыл огонь, убив охранника и ранив детей и взрослых, сообщил глава республики Александр Бречалов. Сейчас в полиции утонили количество погибших и пострадавших.Также в полиции уточнили, что устроивший стрельбу мертв.Территория школы оцеплена, работают сотрудники спецслужб.

https://crimea.ria.ru/20220926/shest-chelovek-pogibli-i-20-postradali-pri-strelbe-v-shkole-v-izhevske-1124624084.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия