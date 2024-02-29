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Украл даже паяльник: в Крыму за серийные кражи в вузе задержан студент
Украл даже паяльник: в Крыму за серийные кражи в вузе задержан студент - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Украл даже паяльник: в Крыму за серийные кражи в вузе задержан студент
Сотрудники полиции задержали студента, подозреваемого в совершении серии краж на территории вуза в Крыму. Ему инкриминируют хищение аппаратуры и запчастей к... РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T11:16
2024-02-29T11:16
2024-02-29T11:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники полиции задержали студента, подозреваемого в совершении серии краж на территории вуза в Крыму. Ему инкриминируют хищение аппаратуры и запчастей к различным техническим устройствам с целью их продажи, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым."В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска выявили и задержали ранее не судимого подозреваемого – студента первого курса КФУ им. В.И. Вернадского. Полицейскими установлено, что с сентября прошлого года по январь текущего года молодой человек, находясь в помещении вуза, совершал кражи запчастей к разным техническим устройствам", - говорится в сообщении."Установлено, что часть украденного подозреваемый продал на интернет-площадках, а полученные деньги потратил на собственные нужды. Как пояснил сотрудникам полиции задержанный, он совершал кражи ради материальной выгоды. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - добавили в полиции.По признакам состава преступления возбуждены уголовные дела, студенту грозит лишение свободы сроком до пяти лет. На данный момент сотрудники полиции проверяют, причастен ли молодой человек к другим кражам.В конце января к лишению свободы сроком на 5,5 лет был приговорен житель Кировского района Крыма, который привлек своего несовершеннолетнего брата к хищениям велосипедов, которые собственники оставляли без присмотра.В то же время, согласно данным официальной статистики, количество краж в Крыму за прошлый год уменьшилось на 18%.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе задержали похищенную на Карибских островах яхтуВ Крыму домушник вынес из чужого дома часы за полмиллиона и деньгиВ Севастополе на магазинных кражах попался вор-рецидивист из Крыма
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крым, новости крыма, кфу (крымский федеральный университет), закон и право, мвд по республике крым, кража, общество
Украл даже паяльник: в Крыму за серийные кражи в вузе задержан студент
Первокурсник похитил на территории крымского вуза оборудование на 400 тысяч рублей
11:16 29.02.2024 (обновлено: 11:22 29.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники полиции задержали студента, подозреваемого в совершении серии краж на территории вуза в Крыму. Ему инкриминируют хищение аппаратуры и запчастей к различным техническим устройствам с целью их продажи, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска выявили и задержали ранее не судимого подозреваемого – студента первого курса КФУ им. В.И. Вернадского. Полицейскими установлено, что с сентября прошлого года по январь текущего года молодой человек, находясь в помещении вуза, совершал кражи запчастей к разным техническим устройствам", - говорится в сообщении.
Помимо запчастей, 21-летний первокурсник подозревается в краже двух SSD дисков, трех фотоаппаратов, звуковой карты, видеокарты, ноутбука, USB-хаба, петлички (микрофон), трех пистолетов для лазертага, двух аккумуляторных батарей для фотоаппарата и паяльника. Общая сумма ущерба составляет более 400 тысяч рублей, уточнили в МВД.
"Установлено, что часть украденного подозреваемый продал на интернет-площадках, а полученные деньги потратил на собственные нужды. Как пояснил сотрудникам полиции задержанный, он совершал кражи ради материальной выгоды. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - добавили в полиции.
По признакам состава преступления возбуждены уголовные дела, студенту грозит лишение свободы сроком до пяти лет. На данный момент сотрудники полиции проверяют, причастен ли молодой человек к другим кражам.
В конце января к лишению свободы сроком на 5,5 лет был приговорен житель Кировского района Крыма
, который привлек своего несовершеннолетнего брата к хищениям велосипедов, которые собственники оставляли без присмотра.
В то же время, согласно данным официальной статистики, количество краж
в Крыму за прошлый год уменьшилось на 18%.
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