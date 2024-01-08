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В Севастополе на магазинных кражах попался вор-рецидивист из Крыма - РИА Новости Крым, 08.01.2024
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В Севастополе на магазинных кражах попался вор-рецидивист из Крыма
В Севастополе на магазинных кражах попался вор-рецидивист из Крыма - РИА Новости Крым, 08.01.2024
В Севастополе на магазинных кражах попался вор-рецидивист из Крыма
Вор-рецидивист из Симферополя попался на магазинных кражах в Севастополе, его подозревают в хищении более чем 100 тысяч рублей в разных торговых точках. Об этом РИА Новости Крым, 08.01.2024
2024-01-08T12:43
2024-01-08T12:43
севастополь
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
умвд россии по севастополю
кража
общество
происшествия
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Вор-рецидивист из Симферополя попался на магазинных кражах в Севастополе, его подозревают в хищении более чем 100 тысяч рублей в разных торговых точках. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города. По данным ведомства, задержан безработный 36-летний житель Симферополя, "ведущий асоциальный образ жизни". Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабежи.За время пребывания в Севастополе мужчина успел совершить три кражи в местных магазинах. Как установили сотрудники УМВД, обворовывал злоумышленник продавцов.Свою добычу похититель тратил на алкоголь, продукты и одежду. Мужчина задержан. Ему грозит до 5 лет лишения свободы в рамках уголовного дела о краже, фигурантом которого он стал. Ранее сообщалось, что рецидивист из Крыма вернется в колонию за кражи более чем миллиона рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:Медвежья услуга: севастополец прогулял деньги знакомой на ремонт ноутбука 6,5 лет "строгача": ялтинец отправится в колонию за смертельное избиение Украл 200 тысяч на онлайн-игру: на Кубани будут судить подростка
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РИА Новости Крым
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96
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7 495 645-6601
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севастополь, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), умвд россии по севастополю, кража, общество, происшествия, новости крыма
В Севастополе на магазинных кражах попался вор-рецидивист из Крыма

В Севастополе задержан вор-рецидивист из Симферополя по подозрению в кражах на 100 тысяч

12:43 08.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники и деньги
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Вор-рецидивист из Симферополя попался на магазинных кражах в Севастополе, его подозревают в хищении более чем 100 тысяч рублей в разных торговых точках. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.

По данным ведомства, задержан безработный 36-летний житель Симферополя, "ведущий асоциальный образ жизни". Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабежи.

За время пребывания в Севастополе мужчина успел совершить три кражи в местных магазинах. Как установили сотрудники УМВД, обворовывал злоумышленник продавцов.
"В ходе своих визитов в торговые точки он выжидал момент, когда продавцы отвлекутся, тайком похищал из-под прилавка на кассовой зоне находившиеся там кошельки и сумки, а затем скрывался. Во время трех таких краж ему удалось похитить в общей сложности более 100 тысяч рублей", – сообщили в полиции.
Свою добычу похититель тратил на алкоголь, продукты и одежду. Мужчина задержан. Ему грозит до 5 лет лишения свободы в рамках уголовного дела о краже, фигурантом которого он стал.

Ранее сообщалось, что рецидивист из Крыма вернется в колонию за кражи более чем миллиона рублей.

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