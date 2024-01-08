https://crimea.ria.ru/20240108/v-sevastopole-na-magazinnykh-krazhakh-popalsya-vor-retsidivist-iz-kryma-1134039494.html

В Севастополе на магазинных кражах попался вор-рецидивист из Крыма

В Севастополе на магазинных кражах попался вор-рецидивист из Крыма - РИА Новости Крым, 08.01.2024

В Севастополе на магазинных кражах попался вор-рецидивист из Крыма

Вор-рецидивист из Симферополя попался на магазинных кражах в Севастополе, его подозревают в хищении более чем 100 тысяч рублей в разных торговых точках. Об этом РИА Новости Крым, 08.01.2024

2024-01-08T12:43

2024-01-08T12:43

2024-01-08T12:43

севастополь

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

умвд россии по севастополю

кража

общество

происшествия

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262319_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_79d536379ed2fb48bad2a46774f4c709.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Вор-рецидивист из Симферополя попался на магазинных кражах в Севастополе, его подозревают в хищении более чем 100 тысяч рублей в разных торговых точках. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города. По данным ведомства, задержан безработный 36-летний житель Симферополя, "ведущий асоциальный образ жизни". Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабежи.За время пребывания в Севастополе мужчина успел совершить три кражи в местных магазинах. Как установили сотрудники УМВД, обворовывал злоумышленник продавцов.Свою добычу похититель тратил на алкоголь, продукты и одежду. Мужчина задержан. Ему грозит до 5 лет лишения свободы в рамках уголовного дела о краже, фигурантом которого он стал. Ранее сообщалось, что рецидивист из Крыма вернется в колонию за кражи более чем миллиона рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:Медвежья услуга: севастополец прогулял деньги знакомой на ремонт ноутбука 6,5 лет "строгача": ялтинец отправится в колонию за смертельное избиение Украл 200 тысяч на онлайн-игру: на Кубани будут судить подростка

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), умвд россии по севастополю, кража, общество, происшествия, новости крыма