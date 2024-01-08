В Севастополе на магазинных кражах попался вор-рецидивист из Крыма
В Севастополе задержан вор-рецидивист из Симферополя по подозрению в кражах на 100 тысяч
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники и деньги
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Вор-рецидивист из Симферополя попался на магазинных кражах в Севастополе, его подозревают в хищении более чем 100 тысяч рублей в разных торговых точках. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.
По данным ведомства, задержан безработный 36-летний житель Симферополя, "ведущий асоциальный образ жизни". Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабежи.
За время пребывания в Севастополе мужчина успел совершить три кражи в местных магазинах. Как установили сотрудники УМВД, обворовывал злоумышленник продавцов.
По данным ведомства, задержан безработный 36-летний житель Симферополя, "ведущий асоциальный образ жизни". Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабежи.
За время пребывания в Севастополе мужчина успел совершить три кражи в местных магазинах. Как установили сотрудники УМВД, обворовывал злоумышленник продавцов.
"В ходе своих визитов в торговые точки он выжидал момент, когда продавцы отвлекутся, тайком похищал из-под прилавка на кассовой зоне находившиеся там кошельки и сумки, а затем скрывался. Во время трех таких краж ему удалось похитить в общей сложности более 100 тысяч рублей", – сообщили в полиции.
Свою добычу похититель тратил на алкоголь, продукты и одежду. Мужчина задержан. Ему грозит до 5 лет лишения свободы в рамках уголовного дела о краже, фигурантом которого он стал.
Ранее сообщалось, что рецидивист из Крыма вернется в колонию за кражи более чем миллиона рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Медвежья услуга: севастополец прогулял деньги знакомой на ремонт ноутбука
6,5 лет "строгача": ялтинец отправится в колонию за смертельное избиение
Украл 200 тысяч на онлайн-игру: на Кубани будут судить подростка
Ранее сообщалось, что рецидивист из Крыма вернется в колонию за кражи более чем миллиона рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Медвежья услуга: севастополец прогулял деньги знакомой на ремонт ноутбука
6,5 лет "строгача": ялтинец отправится в колонию за смертельное избиение
Украл 200 тысяч на онлайн-игру: на Кубани будут судить подростка