https://crimea.ria.ru/20231121/ukral-200-tysyach-na-onlayn-igru-na-kubani-budut-sudit-podrostka-1132938964.html
Украл 200 тысяч на онлайн-игру: на Кубани будут судить подростка
Украл 200 тысяч на онлайн-игру: на Кубани будут судить подростка - РИА Новости Крым, 21.11.2023
Украл 200 тысяч на онлайн-игру: на Кубани будут судить подростка
Подросток из Краснодарского края обвиняется в краже крупной суммы денег у сестры для онлайн-игры. Об этом сообщили в краевой прокуратуре. РИА Новости Крым, 21.11.2023
2023-11-21T14:09
2023-11-21T14:09
2023-11-21T14:09
краснодарский край
закон и право
прокуратура краснодарского края
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/0a/1118714389_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_03b660c488d2487fbc319fa78d0c6d23.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Подросток из Краснодарского края обвиняется в краже крупной суммы денег у сестры для онлайн-игры. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.Прокуратурой Отрадненского района возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба, с банковского счета). Молодому человеку предъявлено обвинение. Дело направлено в Отрадненский районный суд для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 31 человек пойдет под суд за организацию игровых клубов63 млн на игровых автоматах: дело передано в прокуратуруКарты, деньги, приговор суда – банда в Крыму получила приговор
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/0a/1118714389_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_00a61a39df823725703e38badd9ead07.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, закон и право, прокуратура краснодарского края, общество, новости
Украл 200 тысяч на онлайн-игру: на Кубани будут судить подростка
Подросток в Краснодарском крае обвиняется в краже 200 тысяч рублей у сестры на онлайн-игру