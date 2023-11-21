https://crimea.ria.ru/20231121/ukral-200-tysyach-na-onlayn-igru-na-kubani-budut-sudit-podrostka-1132938964.html

Украл 200 тысяч на онлайн-игру: на Кубани будут судить подростка

Украл 200 тысяч на онлайн-игру: на Кубани будут судить подростка - РИА Новости Крым, 21.11.2023

Украл 200 тысяч на онлайн-игру: на Кубани будут судить подростка

Подросток из Краснодарского края обвиняется в краже крупной суммы денег у сестры для онлайн-игры. Об этом сообщили в краевой прокуратуре. РИА Новости Крым, 21.11.2023

2023-11-21T14:09

2023-11-21T14:09

2023-11-21T14:09

краснодарский край

закон и право

прокуратура краснодарского края

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Подросток из Краснодарского края обвиняется в краже крупной суммы денег у сестры для онлайн-игры. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.Прокуратурой Отрадненского района возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба, с банковского счета). Молодому человеку предъявлено обвинение. Дело направлено в Отрадненский районный суд для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 31 человек пойдет под суд за организацию игровых клубов63 млн на игровых автоматах: дело передано в прокуратуруКарты, деньги, приговор суда – банда в Крыму получила приговор

краснодарский край

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, закон и право, прокуратура краснодарского края, общество, новости