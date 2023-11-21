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Украл 200 тысяч на онлайн-игру: на Кубани будут судить подростка - РИА Новости Крым, 21.11.2023
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Украл 200 тысяч на онлайн-игру: на Кубани будут судить подростка
Украл 200 тысяч на онлайн-игру: на Кубани будут судить подростка - РИА Новости Крым, 21.11.2023
Украл 200 тысяч на онлайн-игру: на Кубани будут судить подростка
Подросток из Краснодарского края обвиняется в краже крупной суммы денег у сестры для онлайн-игры. Об этом сообщили в краевой прокуратуре. РИА Новости Крым, 21.11.2023
2023-11-21T14:09
2023-11-21T14:09
краснодарский край
закон и право
прокуратура краснодарского края
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Подросток из Краснодарского края обвиняется в краже крупной суммы денег у сестры для онлайн-игры. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.Прокуратурой Отрадненского района возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба, с банковского счета). Молодому человеку предъявлено обвинение. Дело направлено в Отрадненский районный суд для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 31 человек пойдет под суд за организацию игровых клубов63 млн на игровых автоматах: дело передано в прокуратуруКарты, деньги, приговор суда – банда в Крыму получила приговор
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РИА Новости Крым
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5
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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краснодарский край, закон и право, прокуратура краснодарского края, общество, новости
Украл 200 тысяч на онлайн-игру: на Кубани будут судить подростка

Подросток в Краснодарском крае обвиняется в краже 200 тысяч рублей у сестры на онлайн-игру

14:09 21.11.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКомпьютерная игра
Компьютерная игра - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Подросток из Краснодарского края обвиняется в краже крупной суммы денег у сестры для онлайн-игры. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.
По данным следствия, 17-летний парень находился в гостях у своей сестры в станице Удобной, где проводил досуг в онлайн-играх. У него была информация о коде доступа к мобильному приложению банка в смартфоне сестры. Чтобы приобрести аккаунты в компьютерной игре, он перевел с ее банковского счета на счета трех лиц более 200 тысяч рублей.
Прокуратурой Отрадненского района возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба, с банковского счета). Молодому человеку предъявлено обвинение. Дело направлено в Отрадненский районный суд для рассмотрения по существу.
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Краснодарский крайЗакон и правоПрокуратура Краснодарского краяОбществоНовости
 
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