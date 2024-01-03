https://crimea.ria.ru/20240103/medvezhya-usluga-sevastopolets-progulyal-noutbuk-i-dengi-znakomoy-1133967126.html

Медвежья услуга: севастополец прогулял деньги знакомой на ремонт ноутбука

Медвежья услуга: севастополец прогулял деньги знакомой на ремонт ноутбука - РИА Новости Крым, 03.01.2024

Медвежья услуга: севастополец прогулял деньги знакомой на ремонт ноутбука

Севастополец задержан за мошенническое хищение ноутбука и денег на его ремонт у своей знакомой. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по городу... РИА Новости Крым, 03.01.2024

2024-01-03T11:43

2024-01-03T11:43

2024-01-03T11:49

севастополь

умвд россии по севастополю

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мошенничество

общество

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Севастополец задержан за мошенническое хищение ноутбука и денег на его ремонт у своей знакомой. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по городу Севастополю.Отмечается, что мужчина предложил девушке помощь в ремонте ее ноутбука. Он нашел специалистов, за их работу владелица заплатила 11 тысяч рублей.Девушка узнала об обмане лишь спустя время - когда пришла забрать свой ноутбук из ремонта."О том, что она стала жертвой обмана, девушка узнала, когда пришла забирать свой ноутбук с ремонта. Причиненный в результате противоправных действий материальный ущерб составил более 25 тысяч рублей", - уточнили в полиции Севастополя.Девушка написала заявление о хищении ее имущества. Подозреваемый был задержан оперативниками. Похищенная техника изъята. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.В конце ноября подростку из Краснодарского края было предъявлено обвинение в краже крупной суммы денег у сестры. Он перевел с ее банковской карты порядка 200 тысяч для онлайн-игры.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин месяц воровал вещи и деньги из дома родственникаВ Севастополе женщина нашла в банкомате 21 тысячу и забрала их себеМиллион в тумбочке: у владельца отелей в Алуште украли деньги и ювелирку

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, умвд россии по севастополю, полиция севастополя, кража, мошенничество, общество, происшествия, новости крыма