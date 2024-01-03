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Медвежья услуга: севастополец прогулял деньги знакомой на ремонт ноутбука - РИА Новости Крым, 03.01.2024
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Медвежья услуга: севастополец прогулял деньги знакомой на ремонт ноутбука
Медвежья услуга: севастополец прогулял деньги знакомой на ремонт ноутбука - РИА Новости Крым, 03.01.2024
Медвежья услуга: севастополец прогулял деньги знакомой на ремонт ноутбука
Севастополец задержан за мошенническое хищение ноутбука и денег на его ремонт у своей знакомой. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по городу... РИА Новости Крым, 03.01.2024
2024-01-03T11:43
2024-01-03T11:49
севастополь
умвд россии по севастополю
полиция севастополя
кража
мошенничество
общество
происшествия
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Севастополец задержан за мошенническое хищение ноутбука и денег на его ремонт у своей знакомой. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по городу Севастополю.Отмечается, что мужчина предложил девушке помощь в ремонте ее ноутбука. Он нашел специалистов, за их работу владелица заплатила 11 тысяч рублей.Девушка узнала об обмане лишь спустя время - когда пришла забрать свой ноутбук из ремонта."О том, что она стала жертвой обмана, девушка узнала, когда пришла забирать свой ноутбук с ремонта. Причиненный в результате противоправных действий материальный ущерб составил более 25 тысяч рублей", - уточнили в полиции Севастополя.Девушка написала заявление о хищении ее имущества. Подозреваемый был задержан оперативниками. Похищенная техника изъята. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.В конце ноября подростку из Краснодарского края было предъявлено обвинение в краже крупной суммы денег у сестры. Он перевел с ее банковской карты порядка 200 тысяч для онлайн-игры.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин месяц воровал вещи и деньги из дома родственникаВ Севастополе женщина нашла в банкомате 21 тысячу и забрала их себеМиллион в тумбочке: у владельца отелей в Алуште украли деньги и ювелирку
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, умвд россии по севастополю, полиция севастополя, кража, мошенничество, общество, происшествия, новости крыма
Медвежья услуга: севастополец прогулял деньги знакомой на ремонт ноутбука

Жителя Севастополя задержали за мошенническое хищение у знакомой ноутбука и денег

11:43 03.01.2024 (обновлено: 11:49 03.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники на клавиатуре компьютера
Наручники на клавиатуре компьютера - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Севастополец задержан за мошенническое хищение ноутбука и денег на его ремонт у своей знакомой. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по городу Севастополю.
Отмечается, что мужчина предложил девушке помощь в ремонте ее ноутбука. Он нашел специалистов, за их работу владелица заплатила 11 тысяч рублей.
"Однако спустя несколько дней у ее приятеля возник преступный умысел: он пришел в сервисный центр и заявил, что его знакомая не хочет ремонтировать гаджет и потребовал вернуть его вместе с деньгами. Получив требуемое, мужчина скрылся. Вырученные преступным путем деньги он потратил на развлечения", - уточнили правоохранители.
Девушка узнала об обмане лишь спустя время - когда пришла забрать свой ноутбук из ремонта.
"О том, что она стала жертвой обмана, девушка узнала, когда пришла забирать свой ноутбук с ремонта. Причиненный в результате противоправных действий материальный ущерб составил более 25 тысяч рублей", - уточнили в полиции Севастополя.
Девушка написала заявление о хищении ее имущества. Подозреваемый был задержан оперативниками. Похищенная техника изъята. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
В конце ноября подростку из Краснодарского края было предъявлено обвинение в краже крупной суммы денег у сестры. Он перевел с ее банковской карты порядка 200 тысяч для онлайн-игры.
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