https://crimea.ria.ru/20231118/krymchanin-mesyats-voroval-veschi-i-dengi-iz-doma-rodstvennika-1132877354.html

Крымчанин месяц воровал вещи и деньги из дома родственника

Крымчанин месяц воровал вещи и деньги из дома родственника - РИА Новости Крым, 18.11.2023

Крымчанин месяц воровал вещи и деньги из дома родственника

Симферопольские оперативники задержали местного жителя, который на протяжении месяца выносил ценные вещи и деньги из дома родственника . Его "визиты" сняли... РИА Новости Крым, 18.11.2023

2023-11-18T13:04

2023-11-18T13:04

2023-11-18T13:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Симферопольские оперативники задержали местного жителя, который на протяжении месяца выносил ценные вещи и деньги из дома родственника . Его "визиты" сняли камеры наблюдения, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.В течение месяца из дома 47-летнего жителя крымской столицы пропали золотые изделия и деньги, дорогостоящие наручные часы и мобильный телефон.Мужчина долго не мог понять, как вор проникает жилище, если оно заперто, а входные двери и окна не повреждены. Тайна открылась после того, как хозяин установил во дворе камеру видеонаблюдения. Выяснилось, что все это время в дом к нему проникал родственник.Местонахождение злоумышленника вскоре установили оперативники. Выяснилось, что задержанный 46-летний симферополец ранее уже был судим за имущественное преступление.В отношении него возбужден целый ряд уголовных дел. В МВД сообщают, что мужчине может грозить до шести лет лишения свободы.Ранее в Севастополе за кражу унитаза из квартиры был задержан мужчину, ему грозит пять лет заключения. Читайте также на РИА Новости Крым:"Обчистил" поломанное авто пассажиров: в Крыму таксисту грозит срокНеправильный мед: рецидивистка украла у пенсионерки из Крыма 797 тысячРодственные связи: крымчанин украл у родственника более 500 тысяч рублей

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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