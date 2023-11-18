https://crimea.ria.ru/20231118/krymchanin-mesyats-voroval-veschi-i-dengi-iz-doma-rodstvennika-1132877354.html
Крымчанин месяц воровал вещи и деньги из дома родственника
Крымчанин месяц воровал вещи и деньги из дома родственника - РИА Новости Крым, 18.11.2023
Крымчанин месяц воровал вещи и деньги из дома родственника
Симферопольские оперативники задержали местного жителя, который на протяжении месяца выносил ценные вещи и деньги из дома родственника . Его "визиты" сняли... РИА Новости Крым, 18.11.2023
2023-11-18T13:04
2023-11-18T13:04
2023-11-18T13:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Симферопольские оперативники задержали местного жителя, который на протяжении месяца выносил ценные вещи и деньги из дома родственника . Его "визиты" сняли камеры наблюдения, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.В течение месяца из дома 47-летнего жителя крымской столицы пропали золотые изделия и деньги, дорогостоящие наручные часы и мобильный телефон.Мужчина долго не мог понять, как вор проникает жилище, если оно заперто, а входные двери и окна не повреждены. Тайна открылась после того, как хозяин установил во дворе камеру видеонаблюдения. Выяснилось, что все это время в дом к нему проникал родственник.Местонахождение злоумышленника вскоре установили оперативники. Выяснилось, что задержанный 46-летний симферополец ранее уже был судим за имущественное преступление.В отношении него возбужден целый ряд уголовных дел. В МВД сообщают, что мужчине может грозить до шести лет лишения свободы.Ранее в Севастополе за кражу унитаза из квартиры был задержан мужчину, ему грозит пять лет заключения. Читайте также на РИА Новости Крым:"Обчистил" поломанное авто пассажиров: в Крыму таксисту грозит срокНеправильный мед: рецидивистка украла у пенсионерки из Крыма 797 тысячРодственные связи: крымчанин украл у родственника более 500 тысяч рублей
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крым, симферополь, происшествия, кража, мвд по республике крым, общество, новости крыма
Крымчанин месяц воровал вещи и деньги из дома родственника
Симферополец задержан по подозрению в серии краж золота и денег из дома родственника
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Симферопольские оперативники задержали местного жителя, который на протяжении месяца выносил ценные вещи и деньги из дома родственника . Его "визиты" сняли камеры наблюдения, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
В течение месяца из дома 47-летнего жителя крымской столицы пропали золотые изделия и деньги, дорогостоящие наручные часы и мобильный телефон.
Мужчина долго не мог понять, как вор проникает жилище, если оно заперто, а входные двери и окна не повреждены. Тайна открылась после того, как хозяин установил во дворе камеру видеонаблюдения. Выяснилось, что все это время в дом к нему проникал родственник.
"В полицию Симферополя от него поступило несколько заявлений о краже имущества из домовладения, на сумму более 200 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.
Местонахождение злоумышленника вскоре установили оперативники. Выяснилось, что задержанный 46-летний симферополец ранее уже был судим за имущественное преступление.
В отношении него возбужден целый ряд уголовных дел. В МВД сообщают, что мужчине может грозить до шести лет лишения свободы.
Ранее в Севастополе за кражу унитаза из квартиры
был задержан мужчину, ему грозит пять лет заключения.
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