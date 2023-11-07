https://crimea.ria.ru/20231107/5-let-za-unitaz-v-sevastopole-vor-retsidivist-popalsya-na-kvartirnoy-krazhe-1132620342.html

5 лет за унитаз: в Севастополе вор-рецидивист попался на квартирной краже

5 лет за унитаз: в Севастополе вор-рецидивист попался на квартирной краже - РИА Новости Крым, 07.11.2023

5 лет за унитаз: в Севастополе вор-рецидивист попался на квартирной краже

В Севастополе вор-рецидивист украл и продал унитаз из квартиры, теперь ему грозит пять лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города. РИА Новости Крым, 07.11.2023

2023-11-07T15:22

2023-11-07T15:22

2023-11-07T16:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе вор-рецидивист украл и продал унитаз из квартиры, теперь ему грозит пять лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.В похищении имущества правоохранители подозревают 39-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого за кражи. Свою очередную "добычу" мужчина тайно вынес из нежилой квартиры, в которой производился ремонт,– дверь в нее в тот день оказалась незапертой.Украденное злоумышленник продал случайному прохожему, а вырученные деньги потратил на свои нужды, уточнили в ведомстве.Сотрудники уголовного розыска вскоре его задержали. В отношении подозреваемого в похищении унитаза возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража", в соответствии с которой мужчине грозит пять лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:"Обчистил" поломанное авто пассажиров: в Крыму таксисту грозит срок Неправильный мед: рецидивистка украла у пенсионерки из Крыма 797 тысяч Как в кино: в Крыму женщина меняла внешность и обкрадывала кавалеров

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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