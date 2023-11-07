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5 лет за унитаз: в Севастополе вор-рецидивист попался на квартирной краже - РИА Новости Крым, 07.11.2023
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5 лет за унитаз: в Севастополе вор-рецидивист попался на квартирной краже
5 лет за унитаз: в Севастополе вор-рецидивист попался на квартирной краже - РИА Новости Крым, 07.11.2023
5 лет за унитаз: в Севастополе вор-рецидивист попался на квартирной краже
В Севастополе вор-рецидивист украл и продал унитаз из квартиры, теперь ему грозит пять лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города. РИА Новости Крым, 07.11.2023
2023-11-07T15:22
2023-11-07T16:20
севастополь
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происшествия
кража
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе вор-рецидивист украл и продал унитаз из квартиры, теперь ему грозит пять лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.В похищении имущества правоохранители подозревают 39-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого за кражи. Свою очередную "добычу" мужчина тайно вынес из нежилой квартиры, в которой производился ремонт,– дверь в нее в тот день оказалась незапертой.Украденное злоумышленник продал случайному прохожему, а вырученные деньги потратил на свои нужды, уточнили в ведомстве.Сотрудники уголовного розыска вскоре его задержали. В отношении подозреваемого в похищении унитаза возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража", в соответствии с которой мужчине грозит пять лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:"Обчистил" поломанное авто пассажиров: в Крыму таксисту грозит срок Неправильный мед: рецидивистка украла у пенсионерки из Крыма 797 тысяч Как в кино: в Крыму женщина меняла внешность и обкрадывала кавалеров
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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севастополь, новости крыма, происшествия, кража, полиция севастополя
5 лет за унитаз: в Севастополе вор-рецидивист попался на квартирной краже

В Севастополе мужчине за кражу унитаза из нежилой квартиры грозит 5 лет лишения свободы

15:22 07.11.2023 (обновлено: 16:20 07.11.2023)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкруки наручники
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© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе вор-рецидивист украл и продал унитаз из квартиры, теперь ему грозит пять лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.
В похищении имущества правоохранители подозревают 39-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого за кражи. Свою очередную "добычу" мужчина тайно вынес из нежилой квартиры, в которой производился ремонт,– дверь в нее в тот день оказалась незапертой.
"Его внимание привлекла увесистая картонная коробка, однако смотреть ее содержимое злоумышленник не стал, испугавшись, что его кто-нибудь застигнет в момент преступления. Он быстро схватил коробку, вышел из квартиры и направился на улицу к ближайшим кустам, где открыл ее и увидел, что его добычей стал унитаз", – рассказали в полиции.
Украденное злоумышленник продал случайному прохожему, а вырученные деньги потратил на свои нужды, уточнили в ведомстве.
Сотрудники уголовного розыска вскоре его задержали. В отношении подозреваемого в похищении унитаза возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража", в соответствии с которой мужчине грозит пять лет лишения свободы.
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