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"Обчистил" поломанное авто пассажиров: в Крыму таксисту грозит срок - РИА Новости Крым, 27.10.2023
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"Обчистил" поломанное авто пассажиров: в Крыму таксисту грозит срок
"Обчистил" поломанное авто пассажиров: в Крыму таксисту грозит срок - РИА Новости Крым, 27.10.2023
"Обчистил" поломанное авто пассажиров: в Крыму таксисту грозит срок
В Крыму таксист стал фигурантом уголовного дела и рассказал, как обокрал поломанный автомобиль своих пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по... РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-27T12:37
2023-10-27T12:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Крыму таксист стал фигурантом уголовного дела и рассказал, как обокрал поломанный автомобиль своих пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике. По версии следствия, 26-летний таксист из Джанкоя подвозил молодых людей, у которых сломался автомобиль. Во время поездки он подслушал разговор пассажиров о том, что в их машине остались 30 тысяч рублей.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, все материалы уже в прокуратуре для утверждения обвинительного заключения. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Накануне в полиции Севастополя рассказали, как 19-летний курьер обманул и обокрал клиентку. Читайте также на РИА Новости Крым:Неправильный мед: рецидивистка украла у пенсионерки из Крыма 797 тысяч В Севастополе рецидивист ограбил пассажира такси ради выпивкиКогда пьешь с ворами: в Ялте пенсионерка лишилась ювелирки после застолья
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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мвд по республике крым, новости крыма, происшествия, такси, джанкой, прокуратура республики крым, кража
"Обчистил" поломанное авто пассажиров: в Крыму таксисту грозит срок

В Крыму таксист признался в краже денег из поломанного авто пассажиров

12:37 27.10.2023
 
© МВД КрымАвтомобили такси и полиции
Автомобили такси и полиции
© МВД Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Крыму таксист стал фигурантом уголовного дела и рассказал, как обокрал поломанный автомобиль своих пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.
По версии следствия, 26-летний таксист из Джанкоя подвозил молодых людей, у которых сломался автомобиль. Во время поездки он подслушал разговор пассажиров о том, что в их машине остались 30 тысяч рублей.

"Злоумышленник признался: после того как отвез пассажиров по адресу, он вернулся к их автомобилю, и вскрыв пассажирскую дверь, забрал деньги", – рассказали в полиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, все материалы уже в прокуратуре для утверждения обвинительного заключения. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Накануне в полиции Севастополя рассказали, как 19-летний курьер обманул и обокрал клиентку.
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