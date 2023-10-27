https://crimea.ria.ru/20231027/obchistil-polomannoe-avto-passazhirov-v-krymu-taksistu-grozit-srok-1132358000.html

"Обчистил" поломанное авто пассажиров: в Крыму таксисту грозит срок

"Обчистил" поломанное авто пассажиров: в Крыму таксисту грозит срок - РИА Новости Крым, 27.10.2023

"Обчистил" поломанное авто пассажиров: в Крыму таксисту грозит срок

В Крыму таксист стал фигурантом уголовного дела и рассказал, как обокрал поломанный автомобиль своих пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по... РИА Новости Крым, 27.10.2023

2023-10-27T12:37

2023-10-27T12:37

2023-10-27T12:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Крыму таксист стал фигурантом уголовного дела и рассказал, как обокрал поломанный автомобиль своих пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике. По версии следствия, 26-летний таксист из Джанкоя подвозил молодых людей, у которых сломался автомобиль. Во время поездки он подслушал разговор пассажиров о том, что в их машине остались 30 тысяч рублей.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, все материалы уже в прокуратуре для утверждения обвинительного заключения. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Накануне в полиции Севастополя рассказали, как 19-летний курьер обманул и обокрал клиентку. Читайте также на РИА Новости Крым:Неправильный мед: рецидивистка украла у пенсионерки из Крыма 797 тысяч В Севастополе рецидивист ограбил пассажира такси ради выпивкиКогда пьешь с ворами: в Ялте пенсионерка лишилась ювелирки после застолья

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2023

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