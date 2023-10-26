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В Севастополе курьер обокрал женщину по нестандартной схеме - РИА Новости Крым, 26.10.2023
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В Севастополе курьер обокрал женщину по нестандартной схеме
В Севастополе курьер обокрал женщину по нестандартной схеме - РИА Новости Крым, 26.10.2023
В Севастополе курьер обокрал женщину по нестандартной схеме
В Севастополе задержан 19-летний курьер, подозреваемый в краже 112 тысяч рублей с чужого банковского счета. Об этом сообщает пресс-служба полиции города. РИА Новости Крым, 26.10.2023
2023-10-26T20:59
2023-10-26T20:59
севастополь
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происшествия
общество
кража
новости крыма
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе задержан 19-летний курьер, подозреваемый в краже 112 тысяч рублей с чужого банковского счета. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.По данным правоохранителей, 57-летняя местная жительница искала в интернете возможность оформления кредитки с доставкой клиенту и решила воспользоваться одним из предложений. Женщина встретилась с молодым человеком, который назвался представителем кредитной организации, и передала ему копии своих документов.Позже оперативники задержали подозреваемого. Против него возбуждено уголовное дело о краже, ему может грозить до шести лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ваш родственник попал в ДТП": в Саках осужден мошенник-курьерКак в кино: в Крыму женщина меняла внешность и обкрадывала кавалеровВ Севастополе сиделка спустила сбережения пенсионерки на алкоголь
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РИА Новости Крым
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севастополь, полиция севастополя, происшествия, общество, кража, новости крыма, закон и право
В Севастополе курьер обокрал женщину по нестандартной схеме

В Севастополе 19-летний курьер пойдет под суд за кражу 100 тысяч с кредитки клиентки

20:59 26.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе задержан 19-летний курьер, подозреваемый в краже 112 тысяч рублей с чужого банковского счета. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.
По данным правоохранителей, 57-летняя местная жительница искала в интернете возможность оформления кредитки с доставкой клиенту и решила воспользоваться одним из предложений. Женщина встретилась с молодым человеком, который назвался представителем кредитной организации, и передала ему копии своих документов.
"После процедуры оформления 19-летний курьер подменил банковскую карту и передал клиентке другую, на счету которой не было денежных средств. В дальнейшем молодой человек обналичил 112 тысяч рублей и потратил их на покупку дорогостоящего смартфона", - сообщили в полиции.
Позже оперативники задержали подозреваемого. Против него возбуждено уголовное дело о краже, ему может грозить до шести лет лишения свободы.
Правосудие - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
26 октября, 18:02
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