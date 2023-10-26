https://crimea.ria.ru/20231026/v-sevastopole-kurer-obokral-zhenschinu-po-nestandartnoy-skheme-1132343962.html

В Севастополе курьер обокрал женщину по нестандартной схеме

В Севастополе курьер обокрал женщину по нестандартной схеме - РИА Новости Крым, 26.10.2023

В Севастополе курьер обокрал женщину по нестандартной схеме

В Севастополе задержан 19-летний курьер, подозреваемый в краже 112 тысяч рублей с чужого банковского счета. Об этом сообщает пресс-служба полиции города. РИА Новости Крым, 26.10.2023

2023-10-26T20:59

2023-10-26T20:59

2023-10-26T20:59

севастополь

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закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе задержан 19-летний курьер, подозреваемый в краже 112 тысяч рублей с чужого банковского счета. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.По данным правоохранителей, 57-летняя местная жительница искала в интернете возможность оформления кредитки с доставкой клиенту и решила воспользоваться одним из предложений. Женщина встретилась с молодым человеком, который назвался представителем кредитной организации, и передала ему копии своих документов.Позже оперативники задержали подозреваемого. Против него возбуждено уголовное дело о краже, ему может грозить до шести лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ваш родственник попал в ДТП": в Саках осужден мошенник-курьерКак в кино: в Крыму женщина меняла внешность и обкрадывала кавалеровВ Севастополе сиделка спустила сбережения пенсионерки на алкоголь

https://crimea.ria.ru/20231026/nepravilnyy-med-retsidivistka-ukrala-u-pensionerki-iz-kryma-797-tysyach-1132341777.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, полиция севастополя, происшествия, общество, кража, новости крыма, закон и право