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В Севастополе курьер обокрал женщину по нестандартной схеме
В Севастополе курьер обокрал женщину по нестандартной схеме - РИА Новости Крым, 26.10.2023
В Севастополе курьер обокрал женщину по нестандартной схеме
В Севастополе задержан 19-летний курьер, подозреваемый в краже 112 тысяч рублей с чужого банковского счета. Об этом сообщает пресс-служба полиции города. РИА Новости Крым, 26.10.2023
2023-10-26T20:59
2023-10-26T20:59
2023-10-26T20:59
севастополь
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кража
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе задержан 19-летний курьер, подозреваемый в краже 112 тысяч рублей с чужого банковского счета. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.По данным правоохранителей, 57-летняя местная жительница искала в интернете возможность оформления кредитки с доставкой клиенту и решила воспользоваться одним из предложений. Женщина встретилась с молодым человеком, который назвался представителем кредитной организации, и передала ему копии своих документов.Позже оперативники задержали подозреваемого. Против него возбуждено уголовное дело о краже, ему может грозить до шести лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ваш родственник попал в ДТП": в Саках осужден мошенник-курьерКак в кино: в Крыму женщина меняла внешность и обкрадывала кавалеровВ Севастополе сиделка спустила сбережения пенсионерки на алкоголь
https://crimea.ria.ru/20231026/nepravilnyy-med-retsidivistka-ukrala-u-pensionerki-iz-kryma-797-tysyach-1132341777.html
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севастополь, полиция севастополя, происшествия, общество, кража, новости крыма, закон и право
В Севастополе курьер обокрал женщину по нестандартной схеме
В Севастополе 19-летний курьер пойдет под суд за кражу 100 тысяч с кредитки клиентки