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У России появился "крепкий" аргумент для переговоров – эксперт - РИА Новости Крым, 23.11.2024
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20241123/u-rossii-poyavilsya-krepkiy-argument-dlya-peregovorov--ekspert-1142061001.html
У России появился "крепкий" аргумент для переговоров – эксперт
У России появился "крепкий" аргумент для переговоров – эксперт - РИА Новости Крым, 23.11.2024
У России появился "крепкий" аргумент для переговоров – эксперт
Баллистическая ракета средней дальности "Орешник" – это не просто оружие, но и новый сильный инструмент в арсенале России для сдерживания ядерного конфликта... РИА Новости Крым, 23.11.2024
2024-11-23T07:01
2024-11-23T07:01
эксклюзивы риа новости крым
ракетная система средней дальности "орешник"
россия
вооруженные силы россии
оружие
безопасность
коллективный запад
алексей анпилогов
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Баллистическая ракета средней дальности "Орешник" – это не просто оружие, но и новый сильный инструмент в арсенале России для сдерживания ядерного конфликта. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Алексей Анпилогов.По мнению эксперта, атака "Орешника" по заводу в Днепропетровске продемонстрировала возможности России по нанесению ответных ударов по объектам на территории стран НАТО.Президент России Владимир Путин 21 ноября, после применения на территории России ракет ATACMS и Storm Shadow, выступил с заявлением по поводу ответных ударов. Он отметил, что после этого локальный конфликт окончательно приобрел признаки глобального, и Россия даст зеркальный ответ на разрешения западных стран использовать свои ракеты для атак на территорию РФ.Кроме того, Путин заявил, что Вооруженные силы России провели испытание в боевых условиях гиперзвуковой ракеты средней дальности "Орешник". Ею был успешно поражен завод "Югмаш" в Днепропетровске, который производит украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2" и "Точка-У".По мнению экспертов, хотя удар был нанесен неядерной ракетой, но это стало сигналом странам НАТО, что у России появилось новое оружие, которое может быть использовано с ядерной боеголовкой по объектам в Европе, и этот вид ракет неуязвим для западных средств ПВО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия будет заранее предлагать украинцам покинуть зоны поражения – Путин"Орешник": что известно о новейшей российской баллистической ракетеСрочное заявление Путина по ракетным ударам взбудоражило Запад
https://crimea.ria.ru/20241122/samaya-obyknovennaya-agoniya-v-gosdume--otsenili-deystviya-vashingtona-1142063487.html
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ракетная система средней дальности "орешник", россия, вооруженные силы россии, оружие, безопасность, коллективный запад, алексей анпилогов, мнения
У России появился "крепкий" аргумент для переговоров – эксперт

"Орешник" стал новым инструментом России для сдерживания ядерного конфликта – эксперт

07:01 23.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФлаг Российской Федерации
Флаг Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Баллистическая ракета средней дальности "Орешник" – это не просто оружие, но и новый сильный инструмент в арсенале России для сдерживания ядерного конфликта. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Алексей Анпилогов.
"Инструментарий, который был продемонстрирован, закрывает очередную ступеньку эскалации без перехода в фазу горячего ядерного конфликта. То есть мы имеем сейчас еще один очень мощный, точный, действенный инструмент, которым можно воздействовать на мироощущение и на решения западных политиков", - сказал он.
По мнению эксперта, атака "Орешника" по заводу в Днепропетровске продемонстрировала возможности России по нанесению ответных ударов по объектам на территории стран НАТО.

"Те страны, которые предоставляют свои вооружения для прямых ударов по РФ, должны теперь дважды задуматься, насколько в безопасности находятся их производственные мощности. Они могут быть уничтожены, и тем самым будет исключена возможность ударов по территории Российской Федерации на долгое время", - говорит Анпилогов.

Президент России Владимир Путин 21 ноября, после применения на территории России ракет ATACMS и Storm Shadow, выступил с заявлением по поводу ответных ударов. Он отметил, что после этого локальный конфликт окончательно приобрел признаки глобального, и Россия даст зеркальный ответ на разрешения западных стран использовать свои ракеты для атак на территорию РФ.
Кроме того, Путин заявил, что Вооруженные силы России провели испытание в боевых условиях гиперзвуковой ракеты средней дальности "Орешник". Ею был успешно поражен завод "Югмаш" в Днепропетровске, который производит украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2" и "Точка-У".
По мнению экспертов, хотя удар был нанесен неядерной ракетой, но это стало сигналом странам НАТО, что у России появилось новое оружие, которое может быть использовано с ядерной боеголовкой по объектам в Европе, и этот вид ракет неуязвим для западных средств ПВО.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымРакетная система средней дальности "Орешник"РоссияВооруженные силы РоссииОружиеБезопасностьКоллективный ЗападАлексей АнпилоговМнения
 
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