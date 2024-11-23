https://crimea.ria.ru/20241123/u-rossii-poyavilsya-krepkiy-argument-dlya-peregovorov--ekspert-1142061001.html

У России появился "крепкий" аргумент для переговоров – эксперт

У России появился "крепкий" аргумент для переговоров – эксперт - РИА Новости Крым, 23.11.2024

У России появился "крепкий" аргумент для переговоров – эксперт

Баллистическая ракета средней дальности "Орешник" – это не просто оружие, но и новый сильный инструмент в арсенале России для сдерживания ядерного конфликта... РИА Новости Крым, 23.11.2024

2024-11-23T07:01

2024-11-23T07:01

2024-11-23T07:01

эксклюзивы риа новости крым

ракетная система средней дальности "орешник"

россия

вооруженные силы россии

оружие

безопасность

коллективный запад

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мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Баллистическая ракета средней дальности "Орешник" – это не просто оружие, но и новый сильный инструмент в арсенале России для сдерживания ядерного конфликта. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Алексей Анпилогов.По мнению эксперта, атака "Орешника" по заводу в Днепропетровске продемонстрировала возможности России по нанесению ответных ударов по объектам на территории стран НАТО.Президент России Владимир Путин 21 ноября, после применения на территории России ракет ATACMS и Storm Shadow, выступил с заявлением по поводу ответных ударов. Он отметил, что после этого локальный конфликт окончательно приобрел признаки глобального, и Россия даст зеркальный ответ на разрешения западных стран использовать свои ракеты для атак на территорию РФ.Кроме того, Путин заявил, что Вооруженные силы России провели испытание в боевых условиях гиперзвуковой ракеты средней дальности "Орешник". Ею был успешно поражен завод "Югмаш" в Днепропетровске, который производит украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2" и "Точка-У".По мнению экспертов, хотя удар был нанесен неядерной ракетой, но это стало сигналом странам НАТО, что у России появилось новое оружие, которое может быть использовано с ядерной боеголовкой по объектам в Европе, и этот вид ракет неуязвим для западных средств ПВО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия будет заранее предлагать украинцам покинуть зоны поражения – Путин"Орешник": что известно о новейшей российской баллистической ракетеСрочное заявление Путина по ракетным ударам взбудоражило Запад

https://crimea.ria.ru/20241122/samaya-obyknovennaya-agoniya-v-gosdume--otsenili-deystviya-vashingtona-1142063487.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ракетная система средней дальности "орешник", россия, вооруженные силы россии, оружие, безопасность, коллективный запад, алексей анпилогов, мнения