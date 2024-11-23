У России появился "крепкий" аргумент для переговоров – эксперт
"Орешник" стал новым инструментом России для сдерживания ядерного конфликта – эксперт
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФлаг Российской Федерации
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Баллистическая ракета средней дальности "Орешник" – это не просто оружие, но и новый сильный инструмент в арсенале России для сдерживания ядерного конфликта. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Алексей Анпилогов.
"Инструментарий, который был продемонстрирован, закрывает очередную ступеньку эскалации без перехода в фазу горячего ядерного конфликта. То есть мы имеем сейчас еще один очень мощный, точный, действенный инструмент, которым можно воздействовать на мироощущение и на решения западных политиков", - сказал он.
По мнению эксперта, атака "Орешника" по заводу в Днепропетровске продемонстрировала возможности России по нанесению ответных ударов по объектам на территории стран НАТО.
"Те страны, которые предоставляют свои вооружения для прямых ударов по РФ, должны теперь дважды задуматься, насколько в безопасности находятся их производственные мощности. Они могут быть уничтожены, и тем самым будет исключена возможность ударов по территории Российской Федерации на долгое время", - говорит Анпилогов.
Президент России Владимир Путин 21 ноября, после применения на территории России ракет ATACMS и Storm Shadow, выступил с заявлением по поводу ответных ударов. Он отметил, что после этого локальный конфликт окончательно приобрел признаки глобального, и Россия даст зеркальный ответ на разрешения западных стран использовать свои ракеты для атак на территорию РФ.
Кроме того, Путин заявил, что Вооруженные силы России провели испытание в боевых условиях гиперзвуковой ракеты средней дальности "Орешник". Ею был успешно поражен завод "Югмаш" в Днепропетровске, который производит украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2" и "Точка-У".
По мнению экспертов, хотя удар был нанесен неядерной ракетой, но это стало сигналом странам НАТО, что у России появилось новое оружие, которое может быть использовано с ядерной боеголовкой по объектам в Европе, и этот вид ракет неуязвим для западных средств ПВО.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: