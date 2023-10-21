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Как в кино: в Крыму женщина меняла внешность и обкрадывала кавалеров - РИА Новости Крым, 21.10.2023
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Как в кино: в Крыму женщина меняла внешность и обкрадывала кавалеров
Как в кино: в Крыму женщина меняла внешность и обкрадывала кавалеров - РИА Новости Крым, 21.10.2023
Как в кино: в Крыму женщина меняла внешность и обкрадывала кавалеров
Местная жительница в Севастополе знакомилась с мужчинами и оставляла их без банковских карт, мобильных телефонов и золотых украшений. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.10.2023
2023-10-21T19:18
2023-10-21T19:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Местная жительница в Севастополе знакомилась с мужчинами и оставляла их без банковских карт, мобильных телефонов и золотых украшений. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Севастополю.В полиции установили, что 34-летняя женщина уже была ранее судима за имущественные преступления. На этот раз она придумала для себя новую схему заработка. Знакомилась на улице или в развлекательных заведениях с мужчинами, флиртовала с ними и предлагала продолжить общение в гостинице.Оставшись с новым знакомым наедине, она дожидалась, пока он уйдет в ванную комнату или уснет, и забирала у него деньги или дорогие вещи. Позже банковскими картами расплачивалась в магазинах. А чтобы ее не могли вычислить, подозреваемая каждый раз меняла свою внешность: новый макияж, парик, одежда.Однако сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району удалось найти и задержать любительницу переодеваний.В отношении задержанной возбуждены уголовные дела по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Если вина женщины будет доказана, то суд может ее отправить в тюрьму на шесть лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Позарился на золото соседей: в Симферополе ночной вор попался с поличнымЖитель Севастополя за один день украл смартфоны, угнал BMW и устроил ДТПНичего святого: в Крыму женщина украла из храма серебряные цепочки
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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умвд россии по севастополю, происшествия, севастополь, крым, новости крыма, общество
Как в кино: в Крыму женщина меняла внешность и обкрадывала кавалеров

В Севастополе женщина меняла внешность и обворовала кавалеров

19:18 21.10.2023
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Местная жительница в Севастополе знакомилась с мужчинами и оставляла их без банковских карт, мобильных телефонов и золотых украшений. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Севастополю.

"От противоправной деятельности злоумышленницы пострадали трое мужчин в возрасте от 41 до 50 лет, которым причинен материальный ущерб на общую сумму около 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

В полиции установили, что 34-летняя женщина уже была ранее судима за имущественные преступления. На этот раз она придумала для себя новую схему заработка. Знакомилась на улице или в развлекательных заведениях с мужчинами, флиртовала с ними и предлагала продолжить общение в гостинице.
Оставшись с новым знакомым наедине, она дожидалась, пока он уйдет в ванную комнату или уснет, и забирала у него деньги или дорогие вещи. Позже банковскими картами расплачивалась в магазинах. А чтобы ее не могли вычислить, подозреваемая каждый раз меняла свою внешность: новый макияж, парик, одежда.
Однако сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району удалось найти и задержать любительницу переодеваний.
В отношении задержанной возбуждены уголовные дела по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Если вина женщины будет доказана, то суд может ее отправить в тюрьму на шесть лет.
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