https://crimea.ria.ru/20231021/kak-v-kino-v-krymu-zhenschina-menyala-vneshnost-i-obkradyvala-kavalerov-1132243752.html
Как в кино: в Крыму женщина меняла внешность и обкрадывала кавалеров
Как в кино: в Крыму женщина меняла внешность и обкрадывала кавалеров - РИА Новости Крым, 21.10.2023
Как в кино: в Крыму женщина меняла внешность и обкрадывала кавалеров
Местная жительница в Севастополе знакомилась с мужчинами и оставляла их без банковских карт, мобильных телефонов и золотых украшений. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.10.2023
2023-10-21T19:18
2023-10-21T19:18
2023-10-21T19:18
умвд россии по севастополю
происшествия
севастополь
крым
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_86a0d9b68d7b5fcc0460d64a6ec454a5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Местная жительница в Севастополе знакомилась с мужчинами и оставляла их без банковских карт, мобильных телефонов и золотых украшений. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Севастополю.В полиции установили, что 34-летняя женщина уже была ранее судима за имущественные преступления. На этот раз она придумала для себя новую схему заработка. Знакомилась на улице или в развлекательных заведениях с мужчинами, флиртовала с ними и предлагала продолжить общение в гостинице.Оставшись с новым знакомым наедине, она дожидалась, пока он уйдет в ванную комнату или уснет, и забирала у него деньги или дорогие вещи. Позже банковскими картами расплачивалась в магазинах. А чтобы ее не могли вычислить, подозреваемая каждый раз меняла свою внешность: новый макияж, парик, одежда.Однако сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району удалось найти и задержать любительницу переодеваний.В отношении задержанной возбуждены уголовные дела по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Если вина женщины будет доказана, то суд может ее отправить в тюрьму на шесть лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Позарился на золото соседей: в Симферополе ночной вор попался с поличнымЖитель Севастополя за один день украл смартфоны, угнал BMW и устроил ДТПНичего святого: в Крыму женщина украла из храма серебряные цепочки
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_18e6a02940be3f4667e43864102592a6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умвд россии по севастополю, происшествия, севастополь, крым, новости крыма, общество
Как в кино: в Крыму женщина меняла внешность и обкрадывала кавалеров
В Севастополе женщина меняла внешность и обворовала кавалеров
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Местная жительница в Севастополе знакомилась с мужчинами и оставляла их без банковских карт, мобильных телефонов и золотых украшений. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Севастополю.
"От противоправной деятельности злоумышленницы пострадали трое мужчин в возрасте от 41 до 50 лет, которым причинен материальный ущерб на общую сумму около 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В полиции установили, что 34-летняя женщина уже была ранее судима за имущественные преступления. На этот раз она придумала для себя новую схему заработка. Знакомилась на улице или в развлекательных заведениях с мужчинами, флиртовала с ними и предлагала продолжить общение в гостинице.
Оставшись с новым знакомым наедине, она дожидалась, пока он уйдет в ванную комнату или уснет, и забирала у него деньги или дорогие вещи. Позже банковскими картами расплачивалась в магазинах. А чтобы ее не могли вычислить, подозреваемая каждый раз меняла свою внешность: новый макияж, парик, одежда.
Однако сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району удалось найти и задержать любительницу переодеваний.
В отношении задержанной возбуждены уголовные дела по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Если вина женщины будет доказана, то суд может ее отправить в тюрьму на шесть лет.
Читайте также на РИА Новости Крым: