https://crimea.ria.ru/20231021/kak-v-kino-v-krymu-zhenschina-menyala-vneshnost-i-obkradyvala-kavalerov-1132243752.html

Как в кино: в Крыму женщина меняла внешность и обкрадывала кавалеров

Как в кино: в Крыму женщина меняла внешность и обкрадывала кавалеров - РИА Новости Крым, 21.10.2023

Как в кино: в Крыму женщина меняла внешность и обкрадывала кавалеров

Местная жительница в Севастополе знакомилась с мужчинами и оставляла их без банковских карт, мобильных телефонов и золотых украшений. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.10.2023

2023-10-21T19:18

2023-10-21T19:18

2023-10-21T19:18

умвд россии по севастополю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Местная жительница в Севастополе знакомилась с мужчинами и оставляла их без банковских карт, мобильных телефонов и золотых украшений. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Севастополю.В полиции установили, что 34-летняя женщина уже была ранее судима за имущественные преступления. На этот раз она придумала для себя новую схему заработка. Знакомилась на улице или в развлекательных заведениях с мужчинами, флиртовала с ними и предлагала продолжить общение в гостинице.Оставшись с новым знакомым наедине, она дожидалась, пока он уйдет в ванную комнату или уснет, и забирала у него деньги или дорогие вещи. Позже банковскими картами расплачивалась в магазинах. А чтобы ее не могли вычислить, подозреваемая каждый раз меняла свою внешность: новый макияж, парик, одежда.Однако сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району удалось найти и задержать любительницу переодеваний.В отношении задержанной возбуждены уголовные дела по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Если вина женщины будет доказана, то суд может ее отправить в тюрьму на шесть лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Позарился на золото соседей: в Симферополе ночной вор попался с поличнымЖитель Севастополя за один день украл смартфоны, угнал BMW и устроил ДТПНичего святого: в Крыму женщина украла из храма серебряные цепочки

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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