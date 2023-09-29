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Позарился на золото соседей: в Симферополе ночной вор попался с поличным - РИА Новости Крым, 29.09.2023
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Позарился на золото соседей: в Симферополе ночной вор попался с поличным
Позарился на золото соседей: в Симферополе ночной вор попался с поличным - РИА Новости Крым, 29.09.2023
Позарился на золото соседей: в Симферополе ночной вор попался с поличным
Житель Симферополя попался с поличным на краже золотых украшений, за которыми пришел ночью к соседям. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T20:43
2023-09-29T20:43
симферополь
новости крыма
прокуратура республики крым
происшествия
кража
суд
приговор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Житель Симферополя попался с поличным на краже золотых украшений, за которыми пришел ночью к соседям. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Инцидент произошел 3 июня ночью. Нетрезвый мужчина решил похитить у соседей ценное имущество. Проникнув в дом, он обнаружил в спальной комнате золотые изделия, которые забрал с собой. Но тут же попался хозяину. Схватив вора, тот удерживал его до приезда полиции.Стоимость похищенного эксперты оценили в 627 тысяч рублей. Злоумышленник осужден. Ему назначено 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор в законную силу еще не вступил.Ранее в прокуратуре Крыма рассказали, что в Феодосии 19-летний вор убил свидетельницу его преступления.Читайте также на РИА Новости Крым:В Саках вор вскрыл дом и унес 227 тысяч рублей В Севастополе СОБР задержал похитителя электроинструментов В Севастополе задержали автомобильного вора с "кодом-граббером"
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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симферополь, новости крыма, прокуратура республики крым, происшествия, кража, суд, приговор
Позарился на золото соседей: в Симферополе ночной вор попался с поличным

В Симферополе вор попался хозяину дома, в котором украл золотые украшения на 600 тысяч

20:43 29.09.2023
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Житель Симферополя попался с поличным на краже золотых украшений, за которыми пришел ночью к соседям. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Инцидент произошел 3 июня ночью. Нетрезвый мужчина решил похитить у соседей ценное имущество. Проникнув в дом, он обнаружил в спальной комнате золотые изделия, которые забрал с собой. Но тут же попался хозяину. Схватив вора, тот удерживал его до приезда полиции.
Стоимость похищенного эксперты оценили в 627 тысяч рублей. Злоумышленник осужден. Ему назначено 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор в законную силу еще не вступил.
Ранее в прокуратуре Крыма рассказали, что в Феодосии 19-летний вор убил свидетельницу его преступления.
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СимферопольНовости КрымаПрокуратура Республики КрымПроисшествияКражаСудПриговор
 
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Заголовок открываемого материала
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21:48Благотворительный забег: в Феодосии соберут деньги для больных детей
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21:11Лето заканчивается: прогноз погоды на выходные в Крыму
20:43Позарился на золото соседей: в Симферополе ночной вор попался с поличным
20:08Крымский мост: обстановка вечером в пятницу
20:02Средний размер пенсии будет увеличен – проект
19:39Нацист в парламенте Канады – тщательно спланированная акция
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