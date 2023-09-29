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Позарился на золото соседей: в Симферополе ночной вор попался с поличным
Позарился на золото соседей: в Симферополе ночной вор попался с поличным - РИА Новости Крым, 29.09.2023
Позарился на золото соседей: в Симферополе ночной вор попался с поличным
Житель Симферополя попался с поличным на краже золотых украшений, за которыми пришел ночью к соседям. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T20:43
2023-09-29T20:43
2023-09-29T20:43
симферополь
новости крыма
прокуратура республики крым
происшествия
кража
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Житель Симферополя попался с поличным на краже золотых украшений, за которыми пришел ночью к соседям. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Инцидент произошел 3 июня ночью. Нетрезвый мужчина решил похитить у соседей ценное имущество. Проникнув в дом, он обнаружил в спальной комнате золотые изделия, которые забрал с собой. Но тут же попался хозяину. Схватив вора, тот удерживал его до приезда полиции.Стоимость похищенного эксперты оценили в 627 тысяч рублей. Злоумышленник осужден. Ему назначено 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор в законную силу еще не вступил.Ранее в прокуратуре Крыма рассказали, что в Феодосии 19-летний вор убил свидетельницу его преступления.Читайте также на РИА Новости Крым:В Саках вор вскрыл дом и унес 227 тысяч рублей В Севастополе СОБР задержал похитителя электроинструментов В Севастополе задержали автомобильного вора с "кодом-граббером"
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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симферополь, новости крыма, прокуратура республики крым, происшествия, кража, суд, приговор
Позарился на золото соседей: в Симферополе ночной вор попался с поличным
В Симферополе вор попался хозяину дома, в котором украл золотые украшения на 600 тысяч