https://crimea.ria.ru/20230929/pozarilsya-na-zoloto-sosedey-v-simferopole-nochnoy-vor-popalsya-s-polichnym-1131753893.html

Позарился на золото соседей: в Симферополе ночной вор попался с поличным

Позарился на золото соседей: в Симферополе ночной вор попался с поличным - РИА Новости Крым, 29.09.2023

Позарился на золото соседей: в Симферополе ночной вор попался с поличным

Житель Симферополя попался с поличным на краже золотых украшений, за которыми пришел ночью к соседям. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 29.09.2023

2023-09-29T20:43

2023-09-29T20:43

2023-09-29T20:43

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Житель Симферополя попался с поличным на краже золотых украшений, за которыми пришел ночью к соседям. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Инцидент произошел 3 июня ночью. Нетрезвый мужчина решил похитить у соседей ценное имущество. Проникнув в дом, он обнаружил в спальной комнате золотые изделия, которые забрал с собой. Но тут же попался хозяину. Схватив вора, тот удерживал его до приезда полиции.Стоимость похищенного эксперты оценили в 627 тысяч рублей. Злоумышленник осужден. Ему назначено 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор в законную силу еще не вступил.Ранее в прокуратуре Крыма рассказали, что в Феодосии 19-летний вор убил свидетельницу его преступления.Читайте также на РИА Новости Крым:В Саках вор вскрыл дом и унес 227 тысяч рублей В Севастополе СОБР задержал похитителя электроинструментов В Севастополе задержали автомобильного вора с "кодом-граббером"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, новости крыма, прокуратура республики крым, происшествия, кража, суд, приговор