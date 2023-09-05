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В Севастополе СОБР задержал похитителя электроинструментов - РИА Новости Крым, 05.09.2023
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В Севастополе СОБР задержал похитителя электроинструментов
В Севастополе СОБР задержал похитителя электроинструментов - РИА Новости Крым, 05.09.2023
В Севастополе СОБР задержал похитителя электроинструментов
В Севастополе задержан похититель электроинструментов из строящихся домов в садовом товариществе в Гагаринском районе. Об этом сообщили в городской пресс-службе РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T10:04
2023-09-05T10:04
севастополь
умвд россии по севастополю
происшествия
кража
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе задержан похититель электроинструментов из строящихся домов в садовом товариществе в Гагаринском районе. Об этом сообщили в городской пресс-службе МВД России.Задержанный оказался 44-летним местным жителем, который неоднократно уже был судим за имущественные преступления. В этот раз он находил строящиеся дома, в которых хозяева хранили электроинструменты. Дождавшись, когда в доме никого не будет, мужчина проникал в жилища. Для этого срывал навесные замки на входных дверях или отжимал пластиковые окна.Злоумышленника задержали сотрудники УУР УМВД России по Севастополю и ОУР ОМВД России по Гагаринскому району при силовой поддержке СОБР Росгвардии. Полицейскими установлено, что подозреваемый совершил кражи у четырех местных жителей.На момент задержания мужчина уже успел сдать часть похищенного в комиссионный магазин, а полученные деньги потратить. Против него возбуждено уголовное дело за кражи, совершенные с незаконным проникновением в жилище. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до шести лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Ничего святого: в Крыму женщина украла из храма серебряные цепочкиПокупала мед - потеряла сотни тысяч: крымчанку обокрала приезжаяВ Севастополе задержали автомобильного вора с "кодом-граббером"
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, умвд россии по севастополю, происшествия, кража, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), новости крыма, общество
В Севастополе СОБР задержал похитителя электроинструментов

В Севастополе задержали рецидивиста за кражу электроинструментов из строящихся домов

10:04 05.09.2023
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюЗадержание похитителя электроинструментов в Севастополе
Задержание похитителя электроинструментов в Севастополе
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе задержан похититель электроинструментов из строящихся домов в садовом товариществе в Гагаринском районе. Об этом сообщили в городской пресс-службе МВД России.
"Предварительно установлено, что мужчина, испытывая нехватку денежных средств, решил улучшить свое материальное положение незаконным способом и похитить чужое имущество", - говорится в сообщении.
Задержанный оказался 44-летним местным жителем, который неоднократно уже был судим за имущественные преступления. В этот раз он находил строящиеся дома, в которых хозяева хранили электроинструменты. Дождавшись, когда в доме никого не будет, мужчина проникал в жилища. Для этого срывал навесные замки на входных дверях или отжимал пластиковые окна.
Злоумышленника задержали сотрудники УУР УМВД России по Севастополю и ОУР ОМВД России по Гагаринскому району при силовой поддержке СОБР Росгвардии. Полицейскими установлено, что подозреваемый совершил кражи у четырех местных жителей.
На момент задержания мужчина уже успел сдать часть похищенного в комиссионный магазин, а полученные деньги потратить. Против него возбуждено уголовное дело за кражи, совершенные с незаконным проникновением в жилище. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до шести лет лишения свободы.
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СевастопольУМВД России по СевастополюПроисшествияКражаРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)Новости КрымаОбщество
 
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