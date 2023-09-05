https://crimea.ria.ru/20230905/v-sevastopole-sobr-zaderzhal-pokhititelya-elektroinstrumentov-1131166950.html

В Севастополе СОБР задержал похитителя электроинструментов

В Севастополе СОБР задержал похитителя электроинструментов - РИА Новости Крым, 05.09.2023

В Севастополе СОБР задержал похитителя электроинструментов

В Севастополе задержан похититель электроинструментов из строящихся домов в садовом товариществе в Гагаринском районе. Об этом сообщили в городской пресс-службе РИА Новости Крым, 05.09.2023

2023-09-05T10:04

2023-09-05T10:04

2023-09-05T10:04

севастополь

умвд россии по севастополю

происшествия

кража

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

новости крыма

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/05/1131166835_0:0:843:474_1920x0_80_0_0_98c0b010b09d3befab259450bda0da5d.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе задержан похититель электроинструментов из строящихся домов в садовом товариществе в Гагаринском районе. Об этом сообщили в городской пресс-службе МВД России.Задержанный оказался 44-летним местным жителем, который неоднократно уже был судим за имущественные преступления. В этот раз он находил строящиеся дома, в которых хозяева хранили электроинструменты. Дождавшись, когда в доме никого не будет, мужчина проникал в жилища. Для этого срывал навесные замки на входных дверях или отжимал пластиковые окна.Злоумышленника задержали сотрудники УУР УМВД России по Севастополю и ОУР ОМВД России по Гагаринскому району при силовой поддержке СОБР Росгвардии. Полицейскими установлено, что подозреваемый совершил кражи у четырех местных жителей.На момент задержания мужчина уже успел сдать часть похищенного в комиссионный магазин, а полученные деньги потратить. Против него возбуждено уголовное дело за кражи, совершенные с незаконным проникновением в жилище. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до шести лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Ничего святого: в Крыму женщина украла из храма серебряные цепочкиПокупала мед - потеряла сотни тысяч: крымчанку обокрала приезжаяВ Севастополе задержали автомобильного вора с "кодом-граббером"

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, умвд россии по севастополю, происшествия, кража, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), новости крыма, общество