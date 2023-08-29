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Ничего святого: в Крыму женщина украла из храма серебряные цепочки - РИА Новости Крым, 29.08.2023
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Ничего святого: в Крыму женщина украла из храма серебряные цепочки
Ничего святого: в Крыму женщина украла из храма серебряные цепочки - РИА Новости Крым, 29.08.2023
Ничего святого: в Крыму женщина украла из храма серебряные цепочки
В Симферополе неоднократно судимая женщина открыто похитила серебряные цепочки в одном из храмов, однако сбежать ей не удалось – до приезда силовиков... РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T17:52
2023-08-29T17:54
происшествия
крым
симферополь
мвд по республике крым
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общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе неоднократно судимая женщина открыто похитила серебряные цепочки в одном из храмов, однако сбежать ей не удалось – до приезда силовиков злоумышленницу удерживали сотрудники собора, рассказали в пресс-службе МВД по Крыму.Отмечается, что посетительница попросила продавца показать ей серебряные цепочки, а затем в открытую положила украшения в пакет, не планируя за них платить. Момент кражи попал на камеру видеонаблюдения."В дежурную часть отдела полиции № 3 "Центральный" Управления МВД России по городу Симферополю поступило сообщение от охранника одного из православных храмов. Он рассказал, что неизвестная женщина открыто похитила из витрины собора две серебряных цепочки общей стоимостью 8 тысяч рублей", - говорится в Telegram-канале ведомства.Работники собора удерживали женщину до приезда полиции. Ее задержали, а похищенное вернули храму.В ходе предварительного расследования удалось установить, что 39-летняя женщина уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за кражи. Пока ее отпустили под подписку о невыезде.Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж). Женщине может грозить до четырех лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сняли" кассу: в Ялте разбойники напали на микрокредитную компаниюВ Симферополе заведующий вынес со склада магазина гаджеты на 1 млн рублей Грабеж на детской площадке: в Керчи мужчина вырвал из рук детей смартфоны
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РИА Новости Крым
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происшествия, крым, симферополь, мвд по республике крым, кража, общество, новости крыма
Ничего святого: в Крыму женщина украла из храма серебряные цепочки

В Симферополе посетительница храма в открытую украла две серебряные цепочки с прилавка

17:52 29.08.2023 (обновлено: 17:54 29.08.2023)
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюЖенщина в наручниках
Женщина в наручниках
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе неоднократно судимая женщина открыто похитила серебряные цепочки в одном из храмов, однако сбежать ей не удалось – до приезда силовиков злоумышленницу удерживали сотрудники собора, рассказали в пресс-службе МВД по Крыму.
Отмечается, что посетительница попросила продавца показать ей серебряные цепочки, а затем в открытую положила украшения в пакет, не планируя за них платить. Момент кражи попал на камеру видеонаблюдения.
"В дежурную часть отдела полиции № 3 "Центральный" Управления МВД России по городу Симферополю поступило сообщение от охранника одного из православных храмов. Он рассказал, что неизвестная женщина открыто похитила из витрины собора две серебряных цепочки общей стоимостью 8 тысяч рублей", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Работники собора удерживали женщину до приезда полиции. Ее задержали, а похищенное вернули храму.
В ходе предварительного расследования удалось установить, что 39-летняя женщина уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за кражи. Пока ее отпустили под подписку о невыезде.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж). Женщине может грозить до четырех лет лишения свободы.
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