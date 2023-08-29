https://crimea.ria.ru/20230829/nichego-svyatogo-v-krymu-zhenschina-ukrala-iz-khrama-serebryanye-tsepochki-1131019555.html

Ничего святого: в Крыму женщина украла из храма серебряные цепочки

Ничего святого: в Крыму женщина украла из храма серебряные цепочки - РИА Новости Крым, 29.08.2023

Ничего святого: в Крыму женщина украла из храма серебряные цепочки

В Симферополе неоднократно судимая женщина открыто похитила серебряные цепочки в одном из храмов, однако сбежать ей не удалось – до приезда силовиков... РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-29T17:52

2023-08-29T17:52

2023-08-29T17:54

происшествия

крым

симферополь

мвд по республике крым

кража

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0e/1125879776_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_d6bcbcc1083dfcbc7ea20f9209430cd2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе неоднократно судимая женщина открыто похитила серебряные цепочки в одном из храмов, однако сбежать ей не удалось – до приезда силовиков злоумышленницу удерживали сотрудники собора, рассказали в пресс-службе МВД по Крыму.Отмечается, что посетительница попросила продавца показать ей серебряные цепочки, а затем в открытую положила украшения в пакет, не планируя за них платить. Момент кражи попал на камеру видеонаблюдения."В дежурную часть отдела полиции № 3 "Центральный" Управления МВД России по городу Симферополю поступило сообщение от охранника одного из православных храмов. Он рассказал, что неизвестная женщина открыто похитила из витрины собора две серебряных цепочки общей стоимостью 8 тысяч рублей", - говорится в Telegram-канале ведомства.Работники собора удерживали женщину до приезда полиции. Ее задержали, а похищенное вернули храму.В ходе предварительного расследования удалось установить, что 39-летняя женщина уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за кражи. Пока ее отпустили под подписку о невыезде.Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж). Женщине может грозить до четырех лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сняли" кассу: в Ялте разбойники напали на микрокредитную компаниюВ Симферополе заведующий вынес со склада магазина гаджеты на 1 млн рублей Грабеж на детской площадке: в Керчи мужчина вырвал из рук детей смартфоны

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, крым, симферополь, мвд по республике крым, кража, общество, новости крыма