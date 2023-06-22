https://crimea.ria.ru/20230622/v-simferopole-zaveduyuschiy-vynes-so-sklada-magazina-gadzhety-na-1-mln-rubley-1129544389.html
В Симферополе заведующий вынес со склада магазина гаджеты на 1 млн рублей
В Симферополе заведующий вынес со склада магазина гаджеты на 1 млн рублей - РИА Новости Крым, 22.06.2023
В Симферополе заведующий вынес со склада магазина гаджеты на 1 млн рублей
В Симферополе задержан завскладом, подозреваемый в воровстве запасов магазина электроники и бытовой техники. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, за... РИА Новости Крым, 22.06.2023
2023-06-22T08:22
2023-06-22T08:22
2023-06-22T08:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе задержан завскладом, подозреваемый в воровстве запасов магазина электроники и бытовой техники. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, за несколько месяцев мужчина похитил товар на сумму более миллиона рублей. Впервые пропажу мобильного телефона со склада заметил управляющий, который написал заявление в полицию. В последствии правоохранители установили еще три факта хищения цифровой продукции, а еще позже выяснилось, что заведующий складом воровал товар регулярно.Когда подозреваемого задержали, он объяснил кражи сильной нуждой в деньгах. Через официальный сайт магазина, к которому имел доступ, он проводил махинации с товаром, присваивал его себе, сбывал в местные комиссионки, а деньги тратил на свои нужды. Теперь в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям о растрате и о растрате в крупном размере, санкции которых предусматривают заключение на срок до двух и до шести лет соответственно. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бывший бухгалтер присвоила 13 миллионовВ Севастополе вор-рецидивист вынес 200 тыс. из магазинов и кафеГодами обманывал людей: крымчанин получил 6 лет за мошенничество
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В Симферополе заведующий вынес со склада магазина гаджеты на 1 млн рублей
В Симферополе за кражу техники со склада магазина на миллион рублей задержан заведующий
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе задержан завскладом, подозреваемый в воровстве запасов магазина электроники и бытовой техники. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, за несколько месяцев мужчина похитил товар на сумму более миллиона рублей.
Впервые пропажу мобильного телефона со склада заметил управляющий, который написал заявление в полицию. В последствии правоохранители установили еще три факта хищения цифровой продукции, а еще позже выяснилось, что заведующий складом воровал товар регулярно.
"В период с октября 2022 года по май 2023 года, 37-летний подозреваемый, находящийся в должности заведующего складом данного магазина, совершал хищение имущества, а именно: мобильные телефоны и ноутбуки. Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей", - сказано в сообщении.
Когда подозреваемого задержали, он объяснил кражи сильной нуждой в деньгах. Через официальный сайт магазина, к которому имел доступ, он проводил махинации с товаром, присваивал его себе, сбывал в местные комиссионки, а деньги тратил на свои нужды. Теперь в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям о растрате и о растрате в крупном размере, санкции которых предусматривают заключение на срок до двух и до шести лет соответственно. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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