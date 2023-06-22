https://crimea.ria.ru/20230622/v-simferopole-zaveduyuschiy-vynes-so-sklada-magazina-gadzhety-na-1-mln-rubley-1129544389.html

В Симферополе заведующий вынес со склада магазина гаджеты на 1 млн рублей

В Симферополе заведующий вынес со склада магазина гаджеты на 1 млн рублей - РИА Новости Крым, 22.06.2023

В Симферополе заведующий вынес со склада магазина гаджеты на 1 млн рублей

В Симферополе задержан завскладом, подозреваемый в воровстве запасов магазина электроники и бытовой техники. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, за... РИА Новости Крым, 22.06.2023

2023-06-22T08:22

2023-06-22T08:22

2023-06-22T08:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе задержан завскладом, подозреваемый в воровстве запасов магазина электроники и бытовой техники. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, за несколько месяцев мужчина похитил товар на сумму более миллиона рублей. Впервые пропажу мобильного телефона со склада заметил управляющий, который написал заявление в полицию. В последствии правоохранители установили еще три факта хищения цифровой продукции, а еще позже выяснилось, что заведующий складом воровал товар регулярно.Когда подозреваемого задержали, он объяснил кражи сильной нуждой в деньгах. Через официальный сайт магазина, к которому имел доступ, он проводил махинации с товаром, присваивал его себе, сбывал в местные комиссионки, а деньги тратил на свои нужды. Теперь в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям о растрате и о растрате в крупном размере, санкции которых предусматривают заключение на срок до двух и до шести лет соответственно. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бывший бухгалтер присвоила 13 миллионовВ Севастополе вор-рецидивист вынес 200 тыс. из магазинов и кафеГодами обманывал людей: крымчанин получил 6 лет за мошенничество

https://crimea.ria.ru/20230327/instseniroval-krazhu-krymchanin-prisvoil-600-tysyach-rubley-rabotodatelya-1127792634.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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