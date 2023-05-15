https://crimea.ria.ru/20230515/v-sevastopole-vor-retsidivist-vynes-200-tys-iz-magazinov-i-kafe-1128722887.html

В Севастополе вор-рецидивист вынес 200 тыс. из магазинов и кафе

В Севастополе вор-рецидивист вынес 200 тыс. из магазинов и кафе - РИА Новости Крым, 15.05.2023

В Севастополе вор-рецидивист вынес 200 тыс. из магазинов и кафе

В Севастополе недавно вышедший из тюрьмы вор вновь попался полиции на кражах из кафе и магазинов – ему грозит до 5 лет лишения свободы. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 15.05.2023

2023-05-15T10:54

2023-05-15T10:54

2023-05-15T10:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе недавно вышедший из тюрьмы вор вновь попался полиции на кражах из кафе и магазинов – ему грозит до 5 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Фигурантом сразу нескольких уголовных дел по статье "Кража" в очередной раз стал 25-летний местный житель. Предварительно установлено, что добычей вора становились ценные вещи и деньги в магазинах и кафе. Свою "охоту" мужчина открывал ночью. Внутрь попадал, отжимая пластиковые двери или окна торговых объектов.Кроме того, оперативники установили, что молодой человек причастен еще к двум аналогичным преступлениям, которые совершил на территории Республики Крым.В ведомстве сообщили, что подозреваемый всего несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы, где пребывал как раз за имущественные преступления. Теперь в отношении задержанного возбуждены несколько уголовных дел. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.Ранее в полиции Севастополя сообщили о задержании 19-летнего вора-рецидивиста, который успел "вынести" около 300 тысяч рублей из касс нескольких магазинов и аптек. Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе женщина трижды за ночь пыталась обокрасть магазин В Симферополе сын украл из сейфа матери полмиллиона рублей В Крыму няня вынесла из дома нанимателей почти полмиллиона

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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