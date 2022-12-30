https://crimea.ria.ru/20221230/v-sevastopole-19-letniy-vynes-300-tysyach-iz-neskolkikh-magazinov-i-aptek-1126206789.html

В Севастополе 19-летний вынес 300 тысяч из нескольких магазинов и аптек

В Севастополе 19-летний вынес 300 тысяч из нескольких магазинов и аптек - РИА Новости Крым, 30.12.2022

В Севастополе 19-летний вынес 300 тысяч из нескольких магазинов и аптек

В Севастополе задержали и взяли под стражу 19-летнего магазинного вора, обокравшего кассы нескольких торговых объектов на сотни тысяч рублей. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 30.12.2022

2022-12-30T11:13

2022-12-30T11:13

2022-12-30T11:13

севастополь

закон и право

умвд россии по севастополю

происшествия

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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе задержали и взяли под стражу 19-летнего магазинного вора, обокравшего кассы нескольких торговых объектов на сотни тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.Как установили следователи, внутрь магазинов, аптек и других торговых точек злоумышленник проникал, взламывая входные двери, окна или роллеты.Украденные деньги злоумышленник тратил на покупки и развлечения. Сумма причиненного ущерба предварительно составляет около 300 тыс. рублей.Сотрудники полиции установили причастность обвиняемого к 13 кражам, совершенным в трех районах города. Выяснилось, что молодой человек ранее был судим за кражи и грабежи. Его задержали и взяли под стражу на время следствия. Молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы в рамках уголовных дел, возбужденных по статье "Кража" с незаконным проникновением и причинением значительного ущерба.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе женщина трижды за ночь пыталась обокрасть магазин Севастополец украл у строителей электроинструменты вместе с вагоном Дело на миллион: двое крымчан пойдут под суд за крупную кражу из магазина

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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