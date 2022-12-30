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В Севастополе 19-летний вынес 300 тысяч из нескольких магазинов и аптек
В Севастополе 19-летний вынес 300 тысяч из нескольких магазинов и аптек - РИА Новости Крым, 30.12.2022
В Севастополе 19-летний вынес 300 тысяч из нескольких магазинов и аптек
В Севастополе задержали и взяли под стражу 19-летнего магазинного вора, обокравшего кассы нескольких торговых объектов на сотни тысяч рублей. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 30.12.2022
2022-12-30T11:13
2022-12-30T11:13
2022-12-30T11:13
севастополь
закон и право
умвд россии по севастополю
происшествия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе задержали и взяли под стражу 19-летнего магазинного вора, обокравшего кассы нескольких торговых объектов на сотни тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.Как установили следователи, внутрь магазинов, аптек и других торговых точек злоумышленник проникал, взламывая входные двери, окна или роллеты.Украденные деньги злоумышленник тратил на покупки и развлечения. Сумма причиненного ущерба предварительно составляет около 300 тыс. рублей.Сотрудники полиции установили причастность обвиняемого к 13 кражам, совершенным в трех районах города. Выяснилось, что молодой человек ранее был судим за кражи и грабежи. Его задержали и взяли под стражу на время следствия. Молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы в рамках уголовных дел, возбужденных по статье "Кража" с незаконным проникновением и причинением значительного ущерба.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе женщина трижды за ночь пыталась обокрасть магазин Севастополец украл у строителей электроинструменты вместе с вагоном Дело на миллион: двое крымчан пойдут под суд за крупную кражу из магазина
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севастополь, закон и право, умвд россии по севастополю, происшествия
В Севастополе 19-летний вынес 300 тысяч из нескольких магазинов и аптек
В Севастополе поймали вора-редцидивиста, опустошившего кассы не менее 13 магазинов и аптек
СЕВАСТОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе задержали и взяли под стражу 19-летнего магазинного вора, обокравшего кассы нескольких торговых объектов на сотни тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.
Как установили следователи, внутрь магазинов, аптек и других торговых точек злоумышленник проникал, взламывая входные двери, окна или роллеты.
"Опасаясь быть застигнутым на месте преступления, он максимально быстро похищал денежные средства из касс, а если открыть металлический ящик с деньгами не удавалось, он похищал его и скрывался", – рассказали в ведомстве.
Украденные деньги злоумышленник тратил на покупки и развлечения. Сумма причиненного ущерба предварительно составляет около 300 тыс. рублей.
Сотрудники полиции установили причастность обвиняемого к 13 кражам, совершенным в трех районах города. Выяснилось, что молодой человек ранее был судим за кражи и грабежи. Его задержали и взяли под стражу на время следствия. Молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы в рамках уголовных дел, возбужденных по статье "Кража" с незаконным проникновением и причинением значительного ущерба.
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