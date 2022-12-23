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Дело на миллион: двое крымчан пойдут под суд за крупную кражу из магазина - РИА Новости Крым, 23.12.2022
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Дело на миллион: двое крымчан пойдут под суд за крупную кражу из магазина
Дело на миллион: двое крымчан пойдут под суд за крупную кражу из магазина - РИА Новости Крым, 23.12.2022
Дело на миллион: двое крымчан пойдут под суд за крупную кражу из магазина
Двое жителей Крыма пойдут под суд за кражу крупной суммы денег из магазина одежды. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. РИА Новости Крым, 23.12.2022
2022-12-23T11:08
2022-12-23T11:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости Крым. Двое жителей Крыма пойдут под суд за кражу крупной суммы денег из магазина одежды. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.По версии следствия, один из обвиняемых предложил второму украсть деньги из магазина одежды и обуви, который находится в здании республиканского дворца культуры профсоюзов.Через месяц мужчины еще раз проникли в помещение этого магазина, в сейфе которого на тот момент находилось более 1 млн рублей. Однако, заметив камеры видеонаблюдения и побоявшись правоохранителей, злоумышленники убежали. Позже обоих фигурантов дела задержали, свою причастность к совершению преступлений они не отрицали.Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу и в ближайшее время передаст его в Киевский районный суд Симферополя для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:13-я ходка: в Севастополе "гастролеры" обокрали кладбище и попалисьВ Джанкое мастер украл из квартиры заказчиков 5 тысяч долларовВ Крыму мужчина похитил у знакомой "ювелирку" на миллион рублей
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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Дело на миллион: двое крымчан пойдут под суд за крупную кражу из магазина

Прокуратура: двое крымчан пойдут под суд за кражу 1,2 млн рублей из магазина одежды

11:08 23.12.2022
 
© Фото: pixabayСуд
Суд
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости Крым. Двое жителей Крыма пойдут под суд за кражу крупной суммы денег из магазина одежды. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
По версии следствия, один из обвиняемых предложил второму украсть деньги из магазина одежды и обуви, который находится в здании республиканского дворца культуры профсоюзов.
"С этой целью они приобрели маски и перчатки, а также изучили места размещения камер видеонаблюдения. Проникнув в помещение магазина, они похитили из сейфа более 1,2 млн рублей, с которыми скрылись с места совершения преступления", — говорится в сообщении.
Через месяц мужчины еще раз проникли в помещение этого магазина, в сейфе которого на тот момент находилось более 1 млн рублей. Однако, заметив камеры видеонаблюдения и побоявшись правоохранителей, злоумышленники убежали. Позже обоих фигурантов дела задержали, свою причастность к совершению преступлений они не отрицали.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу и в ближайшее время передаст его в Киевский районный суд Симферополя для рассмотрения по существу.
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