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Дело на миллион: двое крымчан пойдут под суд за крупную кражу из магазина

Дело на миллион: двое крымчан пойдут под суд за крупную кражу из магазина - РИА Новости Крым, 23.12.2022

Дело на миллион: двое крымчан пойдут под суд за крупную кражу из магазина

Двое жителей Крыма пойдут под суд за кражу крупной суммы денег из магазина одежды. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. РИА Новости Крым, 23.12.2022

2022-12-23T11:08

2022-12-23T11:08

2022-12-23T11:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости Крым. Двое жителей Крыма пойдут под суд за кражу крупной суммы денег из магазина одежды. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.По версии следствия, один из обвиняемых предложил второму украсть деньги из магазина одежды и обуви, который находится в здании республиканского дворца культуры профсоюзов.Через месяц мужчины еще раз проникли в помещение этого магазина, в сейфе которого на тот момент находилось более 1 млн рублей. Однако, заметив камеры видеонаблюдения и побоявшись правоохранителей, злоумышленники убежали. Позже обоих фигурантов дела задержали, свою причастность к совершению преступлений они не отрицали.Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу и в ближайшее время передаст его в Киевский районный суд Симферополя для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:13-я ходка: в Севастополе "гастролеры" обокрали кладбище и попалисьВ Джанкое мастер украл из квартиры заказчиков 5 тысяч долларовВ Крыму мужчина похитил у знакомой "ювелирку" на миллион рублей

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, новости, новости крыма, суды крыма, происшествия