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В Симферополе женщина трижды за ночь пыталась обокрасть магазин
В Симферополе женщина трижды за ночь пыталась обокрасть магазин - РИА Новости Крым, 23.12.2022
В Симферополе женщина трижды за ночь пыталась обокрасть магазин
29-летняя жительница Симферополя задержана по подозрению в ночной краже из магазина электронной техники. По данным правоохранителей, злоумышленница разбила окно РИА Новости Крым, 23.12.2022
2022-12-23T11:29
2022-12-23T11:29
2022-12-23T11:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. 29-летняя жительница Симферополя задержана по подозрению в ночной краже из магазина электронной техники. По данным правоохранителей, злоумышленница разбила окно и трижды проникала в торговое помещение.Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, в полицию позвонил охранник магазина, который сообщил о пропаже ноутбука за 32 тысячи рублей. Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские задержали 29-летнюю местную жительницу. Как выяснилось, ночное преступление женщина совершила в состоянии наркотического опьянения:Проникнув в магазин в третий раз, похитительница упала и повредила руку, после чего решила уходить. Украденное она сдала в ломбард, получив пять тысяч рублей. Ноутбук впоследствии продали третьим лицам. За кражу злоумышленнице предстоит ответить в суде, ей грозит до пяти лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Соседка-наркоманка обокрала доверчивую керчанку13-я ходка: в Севастополе "гастролеры" обокрали кладбище и попалисьАлкоголь, закуска и мангалы: двух севастопольцев обвиняют в серии краж
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В Симферополе женщина трижды за ночь пыталась обокрасть магазин
Жительница Крыма задержана по подозрению в краже из магазина электронной техники
11:29 23.12.2022 (обновлено: 11:31 23.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. 29-летняя жительница Симферополя задержана по подозрению в ночной краже из магазина электронной техники. По данным правоохранителей, злоумышленница разбила окно и трижды проникала в торговое помещение.
Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, в полицию позвонил охранник магазина, который сообщил о пропаже ноутбука за 32 тысячи рублей. Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские задержали 29-летнюю местную жительницу. Как выяснилось, ночное преступление женщина совершила в состоянии наркотического опьянения:
"Разбив металлической урной стекло, она проникла в помещение, где собрала с витрин пластиковые макеты дорогостоящих телефонов, предполагая, что они настоящие. После чего через разбитое окно вынесла наружу и сложила их недалеко от места преступления. Вернувшись обратно, женщина похитила ноутбук, который впоследствии также вынесла за пределы магазина", - сообщили в полиции детали происшествия.
Проникнув в магазин в третий раз, похитительница упала и повредила руку, после чего решила уходить. Украденное она сдала в ломбард, получив пять тысяч рублей. Ноутбук впоследствии продали третьим лицам. За кражу злоумышленнице предстоит ответить в суде, ей грозит до пяти лет лишения свободы.
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