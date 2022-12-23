https://crimea.ria.ru/20221223/v-simferopole-zhenschina-trizhdy-za-noch-pytalas-obokrast-magazin-1126094554.html

В Симферополе женщина трижды за ночь пыталась обокрасть магазин

В Симферополе женщина трижды за ночь пыталась обокрасть магазин - РИА Новости Крым, 23.12.2022

В Симферополе женщина трижды за ночь пыталась обокрасть магазин

29-летняя жительница Симферополя задержана по подозрению в ночной краже из магазина электронной техники. По данным правоохранителей, злоумышленница разбила окно РИА Новости Крым, 23.12.2022

2022-12-23T11:29

2022-12-23T11:29

2022-12-23T11:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. 29-летняя жительница Симферополя задержана по подозрению в ночной краже из магазина электронной техники. По данным правоохранителей, злоумышленница разбила окно и трижды проникала в торговое помещение.Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, в полицию позвонил охранник магазина, который сообщил о пропаже ноутбука за 32 тысячи рублей. Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские задержали 29-летнюю местную жительницу. Как выяснилось, ночное преступление женщина совершила в состоянии наркотического опьянения:Проникнув в магазин в третий раз, похитительница упала и повредила руку, после чего решила уходить. Украденное она сдала в ломбард, получив пять тысяч рублей. Ноутбук впоследствии продали третьим лицам. За кражу злоумышленнице предстоит ответить в суде, ей грозит до пяти лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Соседка-наркоманка обокрала доверчивую керчанку13-я ходка: в Севастополе "гастролеры" обокрали кладбище и попалисьАлкоголь, закуска и мангалы: двух севастопольцев обвиняют в серии краж

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