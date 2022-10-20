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Алкоголь, закуска и мангалы: двух севастопольцев обвиняют в серии краж - РИА Новости Крым, 20.10.2022
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Алкоголь, закуска и мангалы: двух севастопольцев обвиняют в серии краж
Алкоголь, закуска и мангалы: двух севастопольцев обвиняют в серии краж - РИА Новости Крым, 20.10.2022
Алкоголь, закуска и мангалы: двух севастопольцев обвиняют в серии краж
В Севастополе задержаны подозреваемые в серии краж, злоумышленники обокрали кафе и дачный домик в садовом товариществе, сообщает пресс-служба УМВД России по... РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T21:54
2022-10-20T18:55
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе задержаны подозреваемые в серии краж, злоумышленники обокрали кафе и дачный домик в садовом товариществе, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.Заявление в правоохранительные органы подала 50-летняя местная жительница, которая лишилась микроволновой печи, электроинструмента и двух мангалов на сумму 30 тысяч рублей – все это злоумышленники похитили , взломав дверь в помещение на территории ее дачного участка. Полицейские нашли подозреваемых, ими оказались два севастопольца 32 и 38 лет. Как выяснилось позже, кража из дачного дома оказалась не первой в их "карьере":"Сотрудники полиции установили причастность задержанных к еще одному эпизоду имущественного преступления. Ранее в вечернее время суток они разбили окно одного из кафе города и проникли в помещение, после чего похитили продукты питания и алкогольную продукцию на общую сумму более 100 тысяч рублей", - уточили в пресс-службе УМВД.В совершении преступлений задержанные признались. Из всего украденного они успели сбыть только мангалы. Остальное имущество изъято и вернется законным владельцам. Фигурантов ожидает суд, им грозит до пяти лет лишения свободы.
https://crimea.ria.ru/20221019/v-sevastopole-zaderzhali-seriynogo-vora-domushnika-1124973356.html
https://crimea.ria.ru/20221014/priklyucheniya-ugnannogo-ekskavatora-iz-kryma-v-lnr-i-obratno-1124894399.html
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севастополь, происшествия
Алкоголь, закуска и мангалы: двух севастопольцев обвиняют в серии краж

В Севастополе задержаны подозреваемые в серии краж на 130 тысяч рублей

21:54 20.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе задержаны подозреваемые в серии краж, злоумышленники обокрали кафе и дачный домик в садовом товариществе, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.
Заявление в правоохранительные органы подала 50-летняя местная жительница, которая лишилась микроволновой печи, электроинструмента и двух мангалов на сумму 30 тысяч рублей – все это злоумышленники похитили , взломав дверь в помещение на территории ее дачного участка. Полицейские нашли подозреваемых, ими оказались два севастопольца 32 и 38 лет. Как выяснилось позже, кража из дачного дома оказалась не первой в их "карьере":
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"Сотрудники полиции установили причастность задержанных к еще одному эпизоду имущественного преступления. Ранее в вечернее время суток они разбили окно одного из кафе города и проникли в помещение, после чего похитили продукты питания и алкогольную продукцию на общую сумму более 100 тысяч рублей", - уточили в пресс-службе УМВД.
В совершении преступлений задержанные признались. Из всего украденного они успели сбыть только мангалы. Остальное имущество изъято и вернется законным владельцам. Фигурантов ожидает суд, им грозит до пяти лет лишения свободы.
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