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В Крыму няня вынесла из дома нанимателей почти полмиллиона
В Крыму няня вынесла из дома нанимателей почти полмиллиона - РИА Новости Крым, 21.04.2023
В Крыму няня вынесла из дома нанимателей почти полмиллиона
Жительница Джанкойского района Крыма, подрабатывая няней, систематически воровала деньги у семьи.В общей сложности девушка вынесла из дома нанимателей более 400 РИА Новости Крым, 21.04.2023
2023-04-21T13:24
2023-04-21T13:24
2023-04-21T13:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Жительница Джанкойского района Крыма, подрабатывая няней, систематически воровала деньги у семьи.В общей сложности девушка вынесла из дома нанимателей более 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Джанкойского районного суда.Установлено, что прошлым летом семейная пара пригласила 20-летнюю соседку присматривать за ребенком во время их отсутствия. Девушка согласилась, при этом находясь в чужом жилище, успевала не только присматривать за малышом, но и рыться в вещах хозяев, забирая себе часть найденных денег.В суде подсудимая признала вину и пояснила, что не могла удержаться от соблазна. Она признана виновной по 12 эпизодам краж. В ближайший год девушка будет обязана доказывать свое исправление безупречным поведением, а надзор за ней будет осуществлять уголовно-исполнительная инспекция. Помимо условного срока, злоумышленнице придется возместить потерпевшей стороне ущерб. Пока приговор в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин "по-родственному" украл из домашнего сейфа 30 тысяч долларовПылесос под одеждой: в Севастополе поймали серийную воровкуЖенская дружба помогла воровке из Керчи уйти от уголовного наказания
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суды крыма, джанкойский районный суд, джанкой, закон и право, крым, новости крыма, общество
В Крыму няня вынесла из дома нанимателей почти полмиллиона
МВД: крымчанка устроилась няней к соседям и воровала у семьи деньги
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Жительница Джанкойского района Крыма, подрабатывая няней, систематически воровала деньги у семьи.В общей сложности девушка вынесла из дома нанимателей более 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Джанкойского районного суда.
Установлено, что прошлым летом семейная пара пригласила 20-летнюю соседку присматривать за ребенком во время их отсутствия. Девушка согласилась, при этом находясь в чужом жилище, успевала не только присматривать за малышом, но и рыться в вещах хозяев, забирая себе часть найденных денег.
"Это продолжалось до тех пор, пока семья не решила сделать покупку. Тогда и обнаружилось, что не хватает приличной суммы. Установив видеонаблюдение, снова пригласили соседку. В этот раз девушка была поймана на месте преступления с поличным. В результате, за несколько месяцев работы няней, подсудимая завладела деньгами соседей на общую сумму 425 тысяч рублей", - сообщили в полиции.
В суде подсудимая признала вину и пояснила, что не могла удержаться от соблазна. Она признана виновной по 12 эпизодам краж. В ближайший год девушка будет обязана доказывать свое исправление безупречным поведением, а надзор за ней будет осуществлять уголовно-исполнительная инспекция. Помимо условного срока, злоумышленнице придется возместить потерпевшей стороне ущерб. Пока приговор в законную силу не вступил.
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