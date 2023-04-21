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В Крыму няня вынесла из дома нанимателей почти полмиллиона

В Крыму няня вынесла из дома нанимателей почти полмиллиона - РИА Новости Крым, 21.04.2023

В Крыму няня вынесла из дома нанимателей почти полмиллиона

Жительница Джанкойского района Крыма, подрабатывая няней, систематически воровала деньги у семьи.В общей сложности девушка вынесла из дома нанимателей более 400 РИА Новости Крым, 21.04.2023

2023-04-21T13:24

2023-04-21T13:24

2023-04-21T13:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Жительница Джанкойского района Крыма, подрабатывая няней, систематически воровала деньги у семьи.В общей сложности девушка вынесла из дома нанимателей более 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Джанкойского районного суда.Установлено, что прошлым летом семейная пара пригласила 20-летнюю соседку присматривать за ребенком во время их отсутствия. Девушка согласилась, при этом находясь в чужом жилище, успевала не только присматривать за малышом, но и рыться в вещах хозяев, забирая себе часть найденных денег.В суде подсудимая признала вину и пояснила, что не могла удержаться от соблазна. Она признана виновной по 12 эпизодам краж. В ближайший год девушка будет обязана доказывать свое исправление безупречным поведением, а надзор за ней будет осуществлять уголовно-исполнительная инспекция. Помимо условного срока, злоумышленнице придется возместить потерпевшей стороне ущерб. Пока приговор в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин "по-родственному" украл из домашнего сейфа 30 тысяч долларовПылесос под одеждой: в Севастополе поймали серийную воровкуЖенская дружба помогла воровке из Керчи уйти от уголовного наказания

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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