https://crimea.ria.ru/20230404/krymchanin-po-rodstvennomu-ukral-iz-domashnego-seyfa-30-tysyach-dollarov-1127975796.html
Крымчанин "по-родственному" украл из домашнего сейфа 30 тысяч долларов
Крымчанин "по-родственному" украл из домашнего сейфа 30 тысяч долларов - РИА Новости Крым, 04.04.2023
Крымчанин "по-родственному" украл из домашнего сейфа 30 тысяч долларов
38-летний житель Симферопольского района подозревается в краже из домашнего сейфа 30 тысяч долларов, которые его супруга взяла на хранение у родственницы. Об... РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T16:04
2023-04-04T16:04
2023-04-04T16:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. 38-летний житель Симферопольского района подозревается в краже из домашнего сейфа 30 тысяч долларов, которые его супруга взяла на хранение у родственницы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Заявление о пропаже денег в полицию подала 55-летняя женщина, которая после продажи квартиры отдала крупную сумму на хранение жене своего брата. Золовка спрятала доллары в домашний сейф, откуда деньги вскоре пропали. Как выяснили оперативники, похитителем оказался 38-летний зять потерпевшей.Свою вину родственник признал и рассказал, что часть денег потратил на развлечения, остальное спрятал в доме. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о краже, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде.Читайте также на РИА Новости Крым:Пылесос под одеждой: в Севастополе поймали серийную воровкуВ Крыму выросла раскрываемость грабежей и квартирных краж – МВДВ Севастополе гладильщик украл почти 400 тысяч и спустил их на веселье
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крым, происшествия, симферопольский район, мвд по республике крым, общество, новости крыма, закон и право
Крымчанин "по-родственному" украл из домашнего сейфа 30 тысяч долларов
В Симферопольском районе Крыма зять украл из сейфа родственницы 30 тысяч долларов
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. 38-летний житель Симферопольского района подозревается в краже из домашнего сейфа 30 тысяч долларов, которые его супруга взяла на хранение у родственницы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
Заявление о пропаже денег в полицию подала 55-летняя женщина, которая после продажи квартиры отдала крупную сумму на хранение жене своего брата. Золовка спрятала доллары в домашний сейф, откуда деньги вскоре пропали. Как выяснили оперативники, похитителем оказался 38-летний зять потерпевшей.
"Установлено, что женщина продала квартиру, а вырученные денежные средства оставила на временное хранение в доме у сестры мужа. Злоумышленник, узнав о том, что квартира уже продана и в доме, где он проживает, могут храниться деньги, отыскал сейф, который вскрыл отверткой и похитил деньги", - уточнили детали в полиции.
Свою вину родственник признал и рассказал, что часть денег потратил на развлечения, остальное спрятал в доме. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о краже, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде.
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