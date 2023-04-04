https://crimea.ria.ru/20230404/krymchanin-po-rodstvennomu-ukral-iz-domashnego-seyfa-30-tysyach-dollarov-1127975796.html

Крымчанин "по-родственному" украл из домашнего сейфа 30 тысяч долларов

Крымчанин "по-родственному" украл из домашнего сейфа 30 тысяч долларов - РИА Новости Крым, 04.04.2023

Крымчанин "по-родственному" украл из домашнего сейфа 30 тысяч долларов

38-летний житель Симферопольского района подозревается в краже из домашнего сейфа 30 тысяч долларов, которые его супруга взяла на хранение у родственницы. Об... РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T16:04

2023-04-04T16:04

2023-04-04T16:04

крым

происшествия

симферопольский район

мвд по республике крым

общество

новости крыма

закон и право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/04/1127975410_0:38:1280:758_1920x0_80_0_0_e22522aa0632eeb617456a36efcfa42b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. 38-летний житель Симферопольского района подозревается в краже из домашнего сейфа 30 тысяч долларов, которые его супруга взяла на хранение у родственницы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Заявление о пропаже денег в полицию подала 55-летняя женщина, которая после продажи квартиры отдала крупную сумму на хранение жене своего брата. Золовка спрятала доллары в домашний сейф, откуда деньги вскоре пропали. Как выяснили оперативники, похитителем оказался 38-летний зять потерпевшей.Свою вину родственник признал и рассказал, что часть денег потратил на развлечения, остальное спрятал в доме. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о краже, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде.Читайте также на РИА Новости Крым:Пылесос под одеждой: в Севастополе поймали серийную воровкуВ Крыму выросла раскрываемость грабежей и квартирных краж – МВДВ Севастополе гладильщик украл почти 400 тысяч и спустил их на веселье

https://crimea.ria.ru/20220616/rodstvennye-svyazi-krymchanin-ukral-u-rodstvennika-bolee-500-tysyach-rubley-1123558468.html

крым

симферопольский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, симферопольский район, мвд по республике крым, общество, новости крыма, закон и право