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Пылесос под одеждой: в Севастополе поймали серийную воровку
Пылесос под одеждой: в Севастополе поймали серийную воровку - РИА Новости Крым, 31.03.2023
Пылесос под одеждой: в Севастополе поймали серийную воровку
Жительница Севастополя регулярно воровала из магазинов дорогостоящую технику и алкоголь ради денег на развлечения. Уже подтверждена ее причастность к двенадцати РИА Новости Крым, 31.03.2023
2023-03-31T17:17
2023-03-31T17:17
2023-03-31T17:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Жительница Севастополя регулярно воровала из магазинов дорогостоящую технику и алкоголь ради денег на развлечения. Уже подтверждена ее причастность к двенадцати кражам. Об этом сообщили в городской полиции.Отмечается, что 35-летняя местная жительница с уголовным прошлым похищала с полок магазинов музыкальные колонки и другие гаджеты, дорогой алкоголь и парфюмерию, прятала украденное под одеждой, а потом продавала случайным знакомым и тратила деньги на развлечения.К этому времени полицейские установили причастность фигурантки еще к десяти аналогичным эпизодам, по одному из уголовных дел она уже приговорена к 1 году 3 месяцам колонии-поселения. Расследование продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Женская дружба помогла воровке из Керчи уйти от уголовного наказанияСимферополец обворовал незнакомца и поделился "наживой" с другомВоровка в белом халате: притворяясь медиком, женщина грабила пенсионерок
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Пылесос под одеждой: в Севастополе поймали серийную воровку
В Севастополе женщина попалась на серии краж техники и алкоголя из магазинов
17:17 31.03.2023 (обновлено: 17:18 31.03.2023)