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Пылесос под одеждой: в Севастополе поймали серийную воровку - РИА Новости Крым, 31.03.2023
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Пылесос под одеждой: в Севастополе поймали серийную воровку
Пылесос под одеждой: в Севастополе поймали серийную воровку - РИА Новости Крым, 31.03.2023
Пылесос под одеждой: в Севастополе поймали серийную воровку
Жительница Севастополя регулярно воровала из магазинов дорогостоящую технику и алкоголь ради денег на развлечения. Уже подтверждена ее причастность к двенадцати РИА Новости Крым, 31.03.2023
2023-03-31T17:17
2023-03-31T17:18
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Жительница Севастополя регулярно воровала из магазинов дорогостоящую технику и алкоголь ради денег на развлечения. Уже подтверждена ее причастность к двенадцати кражам. Об этом сообщили в городской полиции.Отмечается, что 35-летняя местная жительница с уголовным прошлым похищала с полок магазинов музыкальные колонки и другие гаджеты, дорогой алкоголь и парфюмерию, прятала украденное под одеждой, а потом продавала случайным знакомым и тратила деньги на развлечения.К этому времени полицейские установили причастность фигурантки еще к десяти аналогичным эпизодам, по одному из уголовных дел она уже приговорена к 1 году 3 месяцам колонии-поселения. Расследование продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Женская дружба помогла воровке из Керчи уйти от уголовного наказанияСимферополец обворовал незнакомца и поделился "наживой" с другомВоровка в белом халате: притворяясь медиком, женщина грабила пенсионерок
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крым, севастополь, умвд россии по севастополю, полиция севастополя, происшествия, общество, новости крыма
Пылесос под одеждой: в Севастополе поймали серийную воровку

В Севастополе женщина попалась на серии краж техники и алкоголя из магазинов

17:17 31.03.2023 (обновлено: 17:18 31.03.2023)
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюЖенщина в наручниках
Женщина в наручниках
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Жительница Севастополя регулярно воровала из магазинов дорогостоящую технику и алкоголь ради денег на развлечения. Уже подтверждена ее причастность к двенадцати кражам. Об этом сообщили в городской полиции.
Отмечается, что 35-летняя местная жительница с уголовным прошлым похищала с полок магазинов музыкальные колонки и другие гаджеты, дорогой алкоголь и парфюмерию, прятала украденное под одеждой, а потом продавала случайным знакомым и тратила деньги на развлечения.
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"В двух последних эпизодах женщина похитила в одном из магазинов электроники Ленинского района робот-пылесос, а в продуктовом супермаркете – две бутылки элитного коньяка и бутылку ликера. Похищенный пылесос она не смогла сбыть и подарила приятелю, а спиртные напитки продала случайным прохожим. Стоимость ущерба в двух случаях составила 11 тысяч рублей", - уточнили в полиции.
К этому времени полицейские установили причастность фигурантки еще к десяти аналогичным эпизодам, по одному из уголовных дел она уже приговорена к 1 году 3 месяцам колонии-поселения. Расследование продолжается.
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