https://crimea.ria.ru/20230331/tekhnika-pod-odezhdoy-v-sevastopole-poymali-seriynuyu-vorovku-1127906006.html

Пылесос под одеждой: в Севастополе поймали серийную воровку

Пылесос под одеждой: в Севастополе поймали серийную воровку - РИА Новости Крым, 31.03.2023

Пылесос под одеждой: в Севастополе поймали серийную воровку

Жительница Севастополя регулярно воровала из магазинов дорогостоящую технику и алкоголь ради денег на развлечения. Уже подтверждена ее причастность к двенадцати РИА Новости Крым, 31.03.2023

2023-03-31T17:17

2023-03-31T17:17

2023-03-31T17:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Жительница Севастополя регулярно воровала из магазинов дорогостоящую технику и алкоголь ради денег на развлечения. Уже подтверждена ее причастность к двенадцати кражам. Об этом сообщили в городской полиции.Отмечается, что 35-летняя местная жительница с уголовным прошлым похищала с полок магазинов музыкальные колонки и другие гаджеты, дорогой алкоголь и парфюмерию, прятала украденное под одеждой, а потом продавала случайным знакомым и тратила деньги на развлечения.К этому времени полицейские установили причастность фигурантки еще к десяти аналогичным эпизодам, по одному из уголовных дел она уже приговорена к 1 году 3 месяцам колонии-поселения. Расследование продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Женская дружба помогла воровке из Керчи уйти от уголовного наказанияСимферополец обворовал незнакомца и поделился "наживой" с другомВоровка в белом халате: притворяясь медиком, женщина грабила пенсионерок

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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