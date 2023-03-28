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Женская дружба помогла воровке из Керчи уйти от уголовного наказания
Женская дружба помогла воровке из Керчи уйти от уголовного наказания - РИА Новости Крым, 28.03.2023
Женская дружба помогла воровке из Керчи уйти от уголовного наказания
40-летняя жительница Керчи украла у соседки ноутбук, оказалась под подпиской о невыезде, не являлась в суд и была объявлена в розыске, а затем в СИЗО, но успела РИА Новости Крым, 28.03.2023
2023-03-28T18:03
2023-03-28T18:03
2023-03-28T18:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. 40-летняя жительница Керчи украла у соседки ноутбук, оказалась под подпиской о невыезде, не являлась в суд и была объявлена в розыске, а затем в СИЗО, но успела помириться с потерпевшей и спаслась от уголовного наказания. Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского суда.По данным суда, кражу злоумышленница совершила еще в сентябре, соблазнившись ноутбуком соседки по общежитию, который лежал на общей кухне. Сумма ущерба составила 14 тысяч рублей. Женщина оказалась под подпиской о невыезде, но дважды не являлась в суд, была объявлена в розыск, найдена, взята под стражу, провела два месяца в СИЗО и на очередное заседание по делу была доставлена конвоем.В этой связи уголовное дело о краже прекращено, керчанку освободили из-под стражи в зале суда.Ранее в Симферополе задержали 34-летнюю серийную похитительницу дорогих детских игрушек.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе воровка-неудачница забыла на месте преступления паспортВ Севастополе гладильщик украл почти 400 тысяч и спустил их на весельеДеньги, ювелирка и два ствола: трое жителей Крыма погорели на краже
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керченский городской суд, происшествия, керчь, крым, новости, новости крыма
Женская дружба помогла воровке из Керчи уйти от уголовного наказания
Прокуратура: керчанка украла ноутбук и ушла от наказания из-за женской дружбы
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. 40-летняя жительница Керчи украла у соседки ноутбук, оказалась под подпиской о невыезде, не являлась в суд и была объявлена в розыске, а затем в СИЗО, но успела помириться с потерпевшей и спаслась от уголовного наказания. Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского суда.
По данным суда, кражу злоумышленница совершила еще в сентябре, соблазнившись ноутбуком соседки по общежитию, который лежал на общей кухне. Сумма ущерба составила 14 тысяч рублей. Женщина оказалась под подпиской о невыезде, но дважды не являлась в суд, была объявлена в розыск, найдена, взята под стражу, провела два месяца в СИЗО и на очередное заседание по делу была доставлена конвоем.
"В судебном заседании от потерпевшей поступило заявление, в котором она просила прекратить в отношении подсудимой уголовное преследование, так как они примирились, и она загладила причиненный вред, претензий материального и морального характера потерпевшая к ней не имеет", сообщили в пресс-службе.
В этой связи уголовное дело о краже прекращено, керчанку освободили из-под стражи в зале суда.
Ранее в Симферополе задержали 34-летнюю серийную похитительницу дорогих детских игрушек
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