https://crimea.ria.ru/20230328/zhenskaya-druzhba-pomogla-vorovke-iz-kerchi-uyti-ot-ugolovnogo-nakazaniya-1127822092.html

Женская дружба помогла воровке из Керчи уйти от уголовного наказания

Женская дружба помогла воровке из Керчи уйти от уголовного наказания - РИА Новости Крым, 28.03.2023

Женская дружба помогла воровке из Керчи уйти от уголовного наказания

40-летняя жительница Керчи украла у соседки ноутбук, оказалась под подпиской о невыезде, не являлась в суд и была объявлена в розыске, а затем в СИЗО, но успела РИА Новости Крым, 28.03.2023

2023-03-28T18:03

2023-03-28T18:03

2023-03-28T18:03

керченский городской суд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. 40-летняя жительница Керчи украла у соседки ноутбук, оказалась под подпиской о невыезде, не являлась в суд и была объявлена в розыске, а затем в СИЗО, но успела помириться с потерпевшей и спаслась от уголовного наказания. Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского суда.По данным суда, кражу злоумышленница совершила еще в сентябре, соблазнившись ноутбуком соседки по общежитию, который лежал на общей кухне. Сумма ущерба составила 14 тысяч рублей. Женщина оказалась под подпиской о невыезде, но дважды не являлась в суд, была объявлена в розыск, найдена, взята под стражу, провела два месяца в СИЗО и на очередное заседание по делу была доставлена конвоем.В этой связи уголовное дело о краже прекращено, керчанку освободили из-под стражи в зале суда.Ранее в Симферополе задержали 34-летнюю серийную похитительницу дорогих детских игрушек.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе воровка-неудачница забыла на месте преступления паспортВ Севастополе гладильщик украл почти 400 тысяч и спустил их на весельеДеньги, ювелирка и два ствола: трое жителей Крыма погорели на краже

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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