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В Крыму выросла раскрываемость грабежей и квартирных краж – МВД
В Крыму выросла раскрываемость грабежей и квартирных краж – МВД - РИА Новости Крым, 30.03.2023
В Крыму выросла раскрываемость грабежей и квартирных краж – МВД
В Крыму в минувшем году увеличилась раскрываемость грабежей и квартирных краж, раскрываемость разбойных нападений составила 100%. Об этом говорится в отчете... РИА Новости Крым, 30.03.2023
2023-03-30T07:03
2023-03-30T07:03
2023-03-30T07:03
мвд по республике крым
игорь илларионов
преступность
закон и право
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общество
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. В Крыму в минувшем году увеличилась раскрываемость грабежей и квартирных краж, раскрываемость разбойных нападений составила 100%. Об этом говорится в отчете главы МВД по республике Игоря Илларионова, утвержденном на сессии парламента региона."Увеличилась раскрываемость грабежей на 5,1%, краж – на 0,8%, в том числе из квартир – на 13%, неправомерного завладения транспортным средством – на 1,5%, умышленного уничтожения или повреждения имущества путем поджога – на 33,4%", - говорится в отчете.По данным руководителя ведомства, в прошлом году раскрыто почти 95% грабежей, 64% краж, 97% угонов. Раскрываемость фактов причинения тяжкого вреда здоровью и разбойных нападений составила 100%.Также совершено более 2,3 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков – на 32% больше, чем в 2021-м. В целом из незаконного оборота изъято 106 кг наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ.В отчете главы ведомства также говорится, что правоохранители Крыма за прошлый год выявили 19 террористических преступлений и 16 преступлений экстремистской направленности.Читайте также на РИА Новости Крым:Охрану Крымского моста усилят перед сезономПочти 200 человек погибли на дорогах Крыма за годВ новых регионах задержаны сотни украинских националистов – Колокольцев
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мвд по республике крым, игорь илларионов, преступность, закон и право, крым, новости крыма, общество, безопасность республики крым и севастополя
В Крыму выросла раскрываемость грабежей и квартирных краж – МВД
МВД по Крыму: раскрываемость грабежей за год увеличилась на 5%, квартирных краж – на 13%
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. В Крыму в минувшем году увеличилась раскрываемость грабежей и квартирных краж, раскрываемость разбойных нападений составила 100%. Об этом говорится в отчете главы МВД по республике Игоря Илларионова, утвержденном на сессии парламента региона.
"Увеличилась раскрываемость грабежей на 5,1%, краж – на 0,8%, в том числе из квартир – на 13%, неправомерного завладения транспортным средством – на 1,5%, умышленного уничтожения или повреждения имущества путем поджога – на 33,4%", - говорится в отчете.
По данным руководителя ведомства, в прошлом году раскрыто почти 95% грабежей, 64% краж, 97% угонов. Раскрываемость фактов причинения тяжкого вреда здоровью и разбойных нападений составила 100%.
Кроме того, за прошлый год в республике выявлено 366 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. В результате расследований правоохранители изъяли 127 единиц огнестрельного оружия, более 11 тысяч патронов, более 47 кг взрывчатых веществ, 51 гранату и 82 взрывных устройства.
Также совершено более 2,3 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков – на 32% больше, чем в 2021-м. В целом из незаконного оборота изъято 106 кг наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ.
В отчете главы ведомства также говорится, что правоохранители Крыма за прошлый год выявили 19 террористических преступлений
и 16 преступлений экстремистской направленности.
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