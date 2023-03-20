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В новых регионах задержаны сотни украинских националистов – Колокольцев - РИА Новости Крым, 20.03.2023
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В новых регионах задержаны сотни украинских националистов – Колокольцев
В новых регионах задержаны сотни украинских националистов – Колокольцев - РИА Новости Крым, 20.03.2023
В новых регионах задержаны сотни украинских националистов – Колокольцев
Сотрудники правоохранительных органов в новых регионах России задержали сотни участников украинских националистических формирований, у них изъято около 1,2 тыс. РИА Новости Крым, 20.03.2023
2023-03-20T14:28
2023-03-20T14:32
мвд по республике крым
владимир колокольцев
владимир путин (политик)
россия
безопасность
новые регионы россии
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники правоохранительных органов в новых регионах России задержали сотни участников украинских националистических формирований, у них изъято около 1,2 тыс. единиц оружия. Об этом сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.Кроме того, из незаконного оборота выведено около 1,5 тонны наркотических веществ.Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, территориальные структуры МВД в новых регионах России должны комплектоваться оперативно, в этой работе обязательно нужно задействовать местные кадры.Он также призвал полностью обеспечить новые подразделения современной спецтехникой, информационными системами и средствами связи.20 марта президент России Владимир Путин принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России. Традиционно в ходе мероприятия подводятся итоги работы органов внутренних дел Российской Федерации за 2022 год, а также определяются приоритеты на 2023 год.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин принимает участие в совещании с представителями МВДПутин: провокации должны оперативно пресекатьсяВ новых регионах задержаны сотни украинских националистов – Колокольцев
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новые регионы россии
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мвд по республике крым, владимир колокольцев, владимир путин (политик), россия, безопасность, новые регионы россии, украина
В новых регионах задержаны сотни украинских националистов – Колокольцев

Колокольцев: в новых регионах РФ задержаны сотни участников украинских нацформирований

14:28 20.03.2023 (обновлено: 14:32 20.03.2023)
 
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники правоохранительных органов в новых регионах России задержали сотни участников украинских националистических формирований, у них изъято около 1,2 тыс. единиц оружия. Об этом сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

"Личным составом временных подразделений на новых территориях задержаны сотни участников украинских националистических формирований. Пресечен ряд диверсионных вылазок с их стороны. Изъято почти 1200 единиц оружия, около 800 тысяч боеприпасов и взрывных устройств, бронетехника и беспилотные летальные аппараты", – сказал он на расширенном заседании коллегии МВД в понедельник.

Кроме того, из незаконного оборота выведено около 1,5 тонны наркотических веществ.
Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, территориальные структуры МВД в новых регионах России должны комплектоваться оперативно, в этой работе обязательно нужно задействовать местные кадры.
Он также призвал полностью обеспечить новые подразделения современной спецтехникой, информационными системами и средствами связи.
20 марта президент России Владимир Путин принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России. Традиционно в ходе мероприятия подводятся итоги работы органов внутренних дел Российской Федерации за 2022 год, а также определяются приоритеты на 2023 год.
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