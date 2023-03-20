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Путин призвал оперативно комплектовать структуры МВД в новых регионах
Путин призвал оперативно комплектовать структуры МВД в новых регионах - РИА Новости Крым, 20.03.2023
Путин призвал оперативно комплектовать структуры МВД в новых регионах
Территориальные структуры МВД в новых регионах России должны комплектоваться оперативно, в этой работе обязательно нужно задействовать местные кадры. Об этом... РИА Новости Крым, 20.03.2023
2023-03-20T14:14
2023-03-20T14:14
2023-03-20T14:32
владимир путин (политик)
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новые регионы россии
безопасность
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Территориальные структуры МВД в новых регионах России должны комплектоваться оперативно, в этой работе обязательно нужно задействовать местные кадры. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Он также призвал полностью обеспечить новые подразделения современной спецтехникой, информационными системами и средствами связи.Путин добавил, что каждый гражданин, живущий в этих регионах, должен чувствовать себя под защитой закона, быть уверенным в своевременной помощи сотрудников МВД."Прошу организовать эту работу так, чтобы волнующие людей вопросы решались в кратчайшие сроки", - подчеркнул российский лидер.20 марта президент России Владимир Путин принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России. Традиционно в ходе мероприятия подводятся итоги работы органов внутренних дел Российской Федерации за 2022 год, а также определяются приоритеты на 2023 год.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин принимает участие в совещании с представителями МВДПутин: провокации должны оперативно пресекатьсяВ новых регионах задержаны сотни украинских националистов – Колокольцев
новые регионы россии
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новые регионы россии, безопасность, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область, запорожская область
Путин призвал оперативно комплектовать структуры МВД в новых регионах
Путин: важно оперативно комплектовать территориальные структуры МВД в новых регионах
14:14 20.03.2023 (обновлено: 14:32 20.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Территориальные структуры МВД в новых регионах России должны комплектоваться оперативно, в этой работе обязательно нужно задействовать местные кадры. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Важно оперативно комплектовать в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях территориальные структуры МВД. Обязательно нужно задействовать и местные кадры – людей которые на деле доказали свою порядочность, надежность и профессионализм", – сказал глава государства на расширенном заседании коллегии МВД России.
Он также призвал полностью обеспечить новые подразделения современной спецтехникой, информационными системами и средствами связи.
Путин добавил, что каждый гражданин, живущий в этих регионах, должен чувствовать себя под защитой закона, быть уверенным в своевременной помощи сотрудников МВД.
"Прошу организовать эту работу так, чтобы волнующие людей вопросы решались в кратчайшие сроки", - подчеркнул российский лидер.
20 марта президент России Владимир Путин принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России. Традиционно в ходе мероприятия подводятся итоги работы органов внутренних дел Российской Федерации за 2022 год, а также определяются приоритеты на 2023 год.
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