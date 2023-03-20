https://crimea.ria.ru/20230320/putin-prizval-operativno-komplektovat-struktury-mvd-v-novykh-regionakh-1127656705.html

Путин призвал оперативно комплектовать структуры МВД в новых регионах

Путин призвал оперативно комплектовать структуры МВД в новых регионах - РИА Новости Крым, 20.03.2023

Путин призвал оперативно комплектовать структуры МВД в новых регионах

Территориальные структуры МВД в новых регионах России должны комплектоваться оперативно, в этой работе обязательно нужно задействовать местные кадры. Об этом... РИА Новости Крым, 20.03.2023

2023-03-20T14:14

2023-03-20T14:14

2023-03-20T14:32

владимир путин (политик)

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

новые регионы россии

безопасность

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Территориальные структуры МВД в новых регионах России должны комплектоваться оперативно, в этой работе обязательно нужно задействовать местные кадры. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Он также призвал полностью обеспечить новые подразделения современной спецтехникой, информационными системами и средствами связи.Путин добавил, что каждый гражданин, живущий в этих регионах, должен чувствовать себя под защитой закона, быть уверенным в своевременной помощи сотрудников МВД."Прошу организовать эту работу так, чтобы волнующие людей вопросы решались в кратчайшие сроки", - подчеркнул российский лидер.20 марта президент России Владимир Путин принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России. Традиционно в ходе мероприятия подводятся итоги работы органов внутренних дел Российской Федерации за 2022 год, а также определяются приоритеты на 2023 год.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин принимает участие в совещании с представителями МВДПутин: провокации должны оперативно пресекатьсяВ новых регионах задержаны сотни украинских националистов – Колокольцев

новые регионы россии

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

запорожская область

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2023

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владимир путин (политик), мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новые регионы россии, безопасность, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область, запорожская область