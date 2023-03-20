https://crimea.ria.ru/20230320/putin-provokatsii-dolzhny-operativno-presekatsya-1127656459.html

Путин: провокации должны оперативно пресекаться

Путин: провокации должны оперативно пресекаться - РИА Новости Крым, 20.03.2023

Путин: провокации должны оперативно пресекаться

Незаконные уличные акции и провокации, пытающиеся расколоть общество, должны оперативно пресекаться. Об этом на расширенном заседании коллегии МВД России заявил РИА Новости Крым, 20.03.2023

2023-03-20T14:10

2023-03-20T14:10

2023-03-20T14:32

владимир путин (политик)

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

общество

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Незаконные уличные акции и провокации, пытающиеся расколоть общество, должны оперативно пресекаться. Об этом на расширенном заседании коллегии МВД России заявил президент Владимир Путин.К этой работе нужно активней подключать представителей религиозных конфессий, молодежных и других общественных организаций, добавил Путин.Президент также отметил возросшее количество преступлений экстремистской направленности."В прошлом году возросло количество преступлений экстремистской направленности, также достаточно подробно говорили об этом на недавних заседаниях коллегий в ФСБ и Генеральной прокуратуре", - констатировал глава государства. Непростая ситуация требует собранности и эффективности работы сотрудников МВД,подчеркнул российский лидер."Время непростое, от всех требуется собранность и эффективность в работе. В целом результаты работы положительные, я желаю вам успехов", - сказал глава государства, поблагодарив руководство и всех сотрудников МВД за добросовестную службу.20 марта президент России Владимир Путин принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России. Традиционно в ходе мероприятия подводятся итоги работы органов внутренних дел Российской Федерации за 2022 год, а также определяются приоритеты на 2023 год.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин принимает участие в совещании с представителями МВДПутин призвал оперативно комплектовать структуры МВД в новых регионахВ новых регионах задержаны сотни украинских националистов – Колокольцев

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, безопасность