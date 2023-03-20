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Путин: провокации должны оперативно пресекаться - РИА Новости Крым, 20.03.2023
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Путин: провокации должны оперативно пресекаться
Путин: провокации должны оперативно пресекаться - РИА Новости Крым, 20.03.2023
Путин: провокации должны оперативно пресекаться
Незаконные уличные акции и провокации, пытающиеся расколоть общество, должны оперативно пресекаться. Об этом на расширенном заседании коллегии МВД России заявил РИА Новости Крым, 20.03.2023
2023-03-20T14:10
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владимир путин (политик)
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
общество
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Незаконные уличные акции и провокации, пытающиеся расколоть общество, должны оперативно пресекаться. Об этом на расширенном заседании коллегии МВД России заявил президент Владимир Путин.К этой работе нужно активней подключать представителей религиозных конфессий, молодежных и других общественных организаций, добавил Путин.Президент также отметил возросшее количество преступлений экстремистской направленности."В прошлом году возросло количество преступлений экстремистской направленности, также достаточно подробно говорили об этом на недавних заседаниях коллегий в ФСБ и Генеральной прокуратуре", - констатировал глава государства. Непростая ситуация требует собранности и эффективности работы сотрудников МВД,подчеркнул российский лидер."Время непростое, от всех требуется собранность и эффективность в работе. В целом результаты работы положительные, я желаю вам успехов", - сказал глава государства, поблагодарив руководство и всех сотрудников МВД за добросовестную службу.20 марта президент России Владимир Путин принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России. Традиционно в ходе мероприятия подводятся итоги работы органов внутренних дел Российской Федерации за 2022 год, а также определяются приоритеты на 2023 год.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин принимает участие в совещании с представителями МВДПутин призвал оперативно комплектовать структуры МВД в новых регионахВ новых регионах задержаны сотни украинских националистов – Колокольцев
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владимир путин (политик), мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, безопасность
Путин: провокации должны оперативно пресекаться

Путин на коллегии МВД: незаконные уличные акции и провокации должны оперативно пресекаться

14:10 20.03.2023 (обновлено: 14:32 20.03.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Незаконные уличные акции и провокации, пытающиеся расколоть общество, должны оперативно пресекаться. Об этом на расширенном заседании коллегии МВД России заявил президент Владимир Путин.
"Провокации, незаконные уличные акции или иные попытки раскачать общество должны пресекаться. Оперативно пресекаться. Точно так же, как и распространение экстремистской идеологии", - сказал он.
К этой работе нужно активней подключать представителей религиозных конфессий, молодежных и других общественных организаций, добавил Путин.
Президент также отметил возросшее количество преступлений экстремистской направленности.
"В прошлом году возросло количество преступлений экстремистской направленности, также достаточно подробно говорили об этом на недавних заседаниях коллегий в ФСБ и Генеральной прокуратуре", - констатировал глава государства.
Непростая ситуация требует собранности и эффективности работы сотрудников МВД,подчеркнул российский лидер.
"Время непростое, от всех требуется собранность и эффективность в работе. В целом результаты работы положительные, я желаю вам успехов", - сказал глава государства, поблагодарив руководство и всех сотрудников МВД за добросовестную службу.
20 марта президент России Владимир Путин принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России. Традиционно в ходе мероприятия подводятся итоги работы органов внутренних дел Российской Федерации за 2022 год, а также определяются приоритеты на 2023 год.
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