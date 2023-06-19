https://crimea.ria.ru/20230619/godami-obmanyval-lyudey-krymchanin-poluchil-6-let-za-moshennichestvo-1129475660.html

Годами обманывал людей: крымчанин получил 6 лет за мошенничество

Годами обманывал людей: крымчанин получил 6 лет за мошенничество - РИА Новости Крым, 19.06.2023

Годами обманывал людей: крымчанин получил 6 лет за мошенничество

Житель Крыма получил шесть лет колонии за 10 эпизодов мошенничества и растраты. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. РИА Новости Крым, 19.06.2023

2023-06-19T13:04

2023-06-19T13:04

2023-06-19T13:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Житель Крыма получил шесть лет колонии за 10 эпизодов мошенничества и растраты. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.Кроме того, фигурант дела заключил с одним из потерпевших договоры аренды строительных лесов, однако вместо этого реализовал их. Общий размер причиненного потерпевшим ущерба превысил 12 млн рублей.По итогам рассмотрения дела суд приговорил злоумышленника к шести годам лишения свободы, отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.Ранее в Севастополе псевдозастройщика приговорили к четырем годам колонии за мошенничество в крупном размере. Мужчина с января 2017 года по февраль 2021 года завладел деньгами обманутых дольщиков, присвоив их взносы на общую сумму 8,7 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на строительстве подстанции скорой присвоили 1,6 млн рублейВзятка и подлог: в Евпатории будут судить бывшего инженера "Крымэнерго"В Крыму фермер получил условный срок за мошенничество на 2 млн рублей

https://crimea.ria.ru/20230407/troe-zhiteley-yalty-obmanuli-78-grazhdan-pri-dolevom-stroitelstve-1128042095.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мошенничество, прокуратура республики крым, закон и право, новости крыма, общество