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Годами обманывал людей: крымчанин получил 6 лет за мошенничество
Годами обманывал людей: крымчанин получил 6 лет за мошенничество - РИА Новости Крым, 19.06.2023
Годами обманывал людей: крымчанин получил 6 лет за мошенничество
Житель Крыма получил шесть лет колонии за 10 эпизодов мошенничества и растраты. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. РИА Новости Крым, 19.06.2023
2023-06-19T13:04
2023-06-19T13:04
2023-06-19T13:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Житель Крыма получил шесть лет колонии за 10 эпизодов мошенничества и растраты. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.Кроме того, фигурант дела заключил с одним из потерпевших договоры аренды строительных лесов, однако вместо этого реализовал их. Общий размер причиненного потерпевшим ущерба превысил 12 млн рублей.По итогам рассмотрения дела суд приговорил злоумышленника к шести годам лишения свободы, отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.Ранее в Севастополе псевдозастройщика приговорили к четырем годам колонии за мошенничество в крупном размере. Мужчина с января 2017 года по февраль 2021 года завладел деньгами обманутых дольщиков, присвоив их взносы на общую сумму 8,7 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на строительстве подстанции скорой присвоили 1,6 млн рублейВзятка и подлог: в Евпатории будут судить бывшего инженера "Крымэнерго"В Крыму фермер получил условный срок за мошенничество на 2 млн рублей
https://crimea.ria.ru/20230407/troe-zhiteley-yalty-obmanuli-78-grazhdan-pri-dolevom-stroitelstve-1128042095.html
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РИА Новости Крым
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крым, мошенничество, прокуратура республики крым, закон и право, новости крыма, общество
Годами обманывал людей: крымчанин получил 6 лет за мошенничество
Прокуратура: крымчанин получил шесть лет за растрату и мошенничество на 12 млн рублей