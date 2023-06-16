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В Севастополе на строительстве подстанции скорой присвоили 1,6 млн рублей - РИА Новости Крым, 16.06.2023
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В Севастополе на строительстве подстанции скорой присвоили 1,6 млн рублей
В Севастополе на строительстве подстанции скорой присвоили 1,6 млн рублей - РИА Новости Крым, 16.06.2023
В Севастополе на строительстве подстанции скорой присвоили 1,6 млн рублей
В Севастополе за мошенничество в особо крупном размере при ремонте подстанции скорой помощи возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T12:55
2023-06-16T12:55
севастополь
прокуратура города севастополя
мошенничество
закон и право
новости крыма
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе за мошенничество в особо крупном размере при ремонте подстанции скорой помощи возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.Отмечается, что в июне – августе 2022 года "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" заключил четыре договора с индивидуальным предпринимателем на выполнение текущего ремонта подстанции скорой помощи № 3 по ул. Бориса Михайлова со сроком исполнения в течение 15 рабочих дней.По результатам возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму фермер получил условный срок за мошенничество на 2 млн рублейВ Севастополе мошенник присвоил 8,7 млн рублей дольщиков - приговор судаКрымчанин в составе ОПГ присвоил землю на 14 млн рублей
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севастополь, прокуратура города севастополя, мошенничество, закон и право, новости крыма, происшествия
В Севастополе на строительстве подстанции скорой присвоили 1,6 млн рублей

В Севастополе завели дело за мошенничество на 1,6 млн при строительстве подстанции скорой

12:55 16.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники и деньги
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе за мошенничество в особо крупном размере при ремонте подстанции скорой помощи возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.
Отмечается, что в июне – августе 2022 года "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" заключил четыре договора с индивидуальным предпринимателем на выполнение текущего ремонта подстанции скорой помощи № 3 по ул. Бориса Михайлова со сроком исполнения в течение 15 рабочих дней.

"На основании представленных заказчику актов выполненных работ оплата произведена в полном объеме. В то же время, в соответствии с актом экспертного исследования, фактически работы завершены только на 30%. Таким образом, учреждению причинен ущерб в размере свыше 1,6 млн рублей", - уточняется в сообщении.

По результатам возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.
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СевастопольПрокуратура города СевастополяМошенничествоЗакон и правоНовости КрымаПроисшествия
 
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