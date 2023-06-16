https://crimea.ria.ru/20230616/v-sevastopole-na-stroitelstve-podstantsii-skoroy-prisvoili-16-mln-rubley-1129432083.html
В Севастополе на строительстве подстанции скорой присвоили 1,6 млн рублей
В Севастополе на строительстве подстанции скорой присвоили 1,6 млн рублей - РИА Новости Крым, 16.06.2023
В Севастополе на строительстве подстанции скорой присвоили 1,6 млн рублей
В Севастополе за мошенничество в особо крупном размере при ремонте подстанции скорой помощи возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T12:55
2023-06-16T12:55
2023-06-16T12:55
севастополь
прокуратура города севастополя
мошенничество
закон и право
новости крыма
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262306_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_873ca6f9dd8ad8a30ba908de87bb3c38.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе за мошенничество в особо крупном размере при ремонте подстанции скорой помощи возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.Отмечается, что в июне – августе 2022 года "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" заключил четыре договора с индивидуальным предпринимателем на выполнение текущего ремонта подстанции скорой помощи № 3 по ул. Бориса Михайлова со сроком исполнения в течение 15 рабочих дней.По результатам возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму фермер получил условный срок за мошенничество на 2 млн рублейВ Севастополе мошенник присвоил 8,7 млн рублей дольщиков - приговор судаКрымчанин в составе ОПГ присвоил землю на 14 млн рублей
https://crimea.ria.ru/20230412/ni-vracha-ni-apteki-znamenityy-kurort-v-krymu-ostalsya-bez-medpomoschi-1128136770.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262306_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a6a35b369a548f23076be466b4ca4d19.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, прокуратура города севастополя, мошенничество, закон и право, новости крыма, происшествия
В Севастополе на строительстве подстанции скорой присвоили 1,6 млн рублей
В Севастополе завели дело за мошенничество на 1,6 млн при строительстве подстанции скорой