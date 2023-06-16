https://crimea.ria.ru/20230616/v-sevastopole-na-stroitelstve-podstantsii-skoroy-prisvoili-16-mln-rubley-1129432083.html

В Севастополе на строительстве подстанции скорой присвоили 1,6 млн рублей

В Севастополе на строительстве подстанции скорой присвоили 1,6 млн рублей - РИА Новости Крым, 16.06.2023

В Севастополе на строительстве подстанции скорой присвоили 1,6 млн рублей

В Севастополе за мошенничество в особо крупном размере при ремонте подстанции скорой помощи возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РИА Новости Крым, 16.06.2023

2023-06-16T12:55

2023-06-16T12:55

2023-06-16T12:55

севастополь

прокуратура города севастополя

мошенничество

закон и право

новости крыма

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе за мошенничество в особо крупном размере при ремонте подстанции скорой помощи возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.Отмечается, что в июне – августе 2022 года "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" заключил четыре договора с индивидуальным предпринимателем на выполнение текущего ремонта подстанции скорой помощи № 3 по ул. Бориса Михайлова со сроком исполнения в течение 15 рабочих дней.По результатам возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму фермер получил условный срок за мошенничество на 2 млн рублейВ Севастополе мошенник присвоил 8,7 млн рублей дольщиков - приговор судаКрымчанин в составе ОПГ присвоил землю на 14 млн рублей

https://crimea.ria.ru/20230412/ni-vracha-ni-apteki-znamenityy-kurort-v-krymu-ostalsya-bez-medpomoschi-1128136770.html

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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