https://crimea.ria.ru/20230613/v-krymu-fermer-poluchil-uslovnyy-srok-za-moshennichestvo-na-2-mln-rubley-1129360419.html

В Крыму фермер получил условный срок за мошенничество на 2 млн рублей

В Крыму фермер получил условный срок за мошенничество на 2 млн рублей - РИА Новости Крым, 13.06.2023

В Крыму фермер получил условный срок за мошенничество на 2 млн рублей

В Крыму глава крестьянского хозяйства получил три года условно за мошенничество с субсидией. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости Крым, 13.06.2023

2023-06-13T19:45

2023-06-13T19:45

2023-06-13T19:45

новости крыма

суд

мошенничество

белогорский район

приговор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В Крыму глава крестьянского хозяйства получил три года условно за мошенничество с субсидией. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.В апреле 2019 года подсудимый заключил договор на разработку проекта по организации территории для закладки многолетних насаждений в селе Чернопольское Белогорского района. Далее он оформил фиктивные договоры на проведение работ по удобрению и выращиванию плодовых деревьев, кустарников и орехов.Белогорский районный суд по итогам рассмотрения дела признал его виновным в мошенничестве и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период. Также по иску прокурора с подсудимого взыскан ущерб, причиненный преступлением.Приговор в законную силу пока не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Кредиты и криптовалюты: крымчане снова отдают мошенникам миллионыВ Севастополе мошенник присвоил 8,7 млн рублей дольщиков - приговор судаАферист из Севастополя обманул жителя Сызрани почти на полмиллиона

https://crimea.ria.ru/20230602/v-sevastopole-moshennik-prisvoil-87-mln-rubley-dolschikov---prigovor-suda-1129154165.html

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2023

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новости крыма, суд, мошенничество, белогорский район, приговор