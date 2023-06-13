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В Крыму фермер получил условный срок за мошенничество на 2 млн рублей - РИА Новости Крым, 13.06.2023
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В Крыму фермер получил условный срок за мошенничество на 2 млн рублей
В Крыму фермер получил условный срок за мошенничество на 2 млн рублей - РИА Новости Крым, 13.06.2023
В Крыму фермер получил условный срок за мошенничество на 2 млн рублей
В Крыму глава крестьянского хозяйства получил три года условно за мошенничество с субсидией. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости Крым, 13.06.2023
2023-06-13T19:45
2023-06-13T19:45
новости крыма
суд
мошенничество
белогорский район
приговор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В Крыму глава крестьянского хозяйства получил три года условно за мошенничество с субсидией. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.В апреле 2019 года подсудимый заключил договор на разработку проекта по организации территории для закладки многолетних насаждений в селе Чернопольское Белогорского района. Далее он оформил фиктивные договоры на проведение работ по удобрению и выращиванию плодовых деревьев, кустарников и орехов.Белогорский районный суд по итогам рассмотрения дела признал его виновным в мошенничестве и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период. Также по иску прокурора с подсудимого взыскан ущерб, причиненный преступлением.Приговор в законную силу пока не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Кредиты и криптовалюты: крымчане снова отдают мошенникам миллионыВ Севастополе мошенник присвоил 8,7 млн рублей дольщиков - приговор судаАферист из Севастополя обманул жителя Сызрани почти на полмиллиона
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новости крыма, суд, мошенничество, белогорский район, приговор
В Крыму фермер получил условный срок за мошенничество на 2 млн рублей

В Крыму фермер получил условный срок за мошенничество с субсидией

19:45 13.06.2023
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В Крыму глава крестьянского хозяйства получил три года условно за мошенничество с субсидией. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
В апреле 2019 года подсудимый заключил договор на разработку проекта по организации территории для закладки многолетних насаждений в селе Чернопольское Белогорского района. Далее он оформил фиктивные договоры на проведение работ по удобрению и выращиванию плодовых деревьев, кустарников и орехов.

"На основании указанных документов, представленных в региональное министерство сельского хозяйства, фермер получил субсидию на возмещение расходов в размере более 2,2 млн рублей, которой распорядился по своему усмотрению", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Белогорский районный суд по итогам рассмотрения дела признал его виновным в мошенничестве и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период. Также по иску прокурора с подсудимого взыскан ущерб, причиненный преступлением.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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Заголовок открываемого материала
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19:52В Севастополе стреляют - что происходит
19:45В Крыму фермер получил условный срок за мошенничество на 2 млн рублей
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19:10Теракты киевского режима: кто режиссер и как приносят в жертву Украину
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