https://crimea.ria.ru/20230609/aferist-iz-sevastopolya-obmanul-zhitelya-syzrani-pochti-na-polmilliona-1129260250.html

Аферист из Севастополя обманул жителя Сызрани почти на полмиллиона

Аферист из Севастополя обманул жителя Сызрани почти на полмиллиона - РИА Новости Крым, 09.06.2023

Аферист из Севастополя обманул жителя Сызрани почти на полмиллиона

34-летний житель Севастополя пойдет под суд по делу о мошенничестве, совершенном под предлогом продажи оборудования для майнинга. Его жертвой стал житель... РИА Новости Крым, 09.06.2023

2023-06-09T21:12

2023-06-09T21:12

2023-06-09T21:12

мошенничество

крым

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мвд по республике крым

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. 34-летний житель Севастополя пойдет под суд по делу о мошенничестве, совершенном под предлогом продажи оборудования для майнинга. Его жертвой стал житель Сызрани, сообщает МВД Медиа со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области.Как выяснили следователи, обвиняемый действительно несколько месяцев работал в московской компании по продаже оборудования для майнинга и имел определенные знания в этой области. Фигурант признал свою вину, но отвечать перед законом все равно придется. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и скоро предстанет перед Сызранским городским судом.Ранее аферисты из Крыма обманули граждан двух стран на 40 млн и попались ФСБ. Читайте также на РИА Новости Крым:Кредиты и криптовалюты: крымчане снова отдают мошенникам миллионыРаскрыт необычный способ мошенничестваВ Крыму работник газобетонного завода "кинул" 25 человек на 6 млн рублей

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2023

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