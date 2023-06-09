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Аферист из Севастополя обманул жителя Сызрани почти на полмиллиона - РИА Новости Крым, 09.06.2023
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Аферист из Севастополя обманул жителя Сызрани почти на полмиллиона
Аферист из Севастополя обманул жителя Сызрани почти на полмиллиона - РИА Новости Крым, 09.06.2023
Аферист из Севастополя обманул жителя Сызрани почти на полмиллиона
34-летний житель Севастополя пойдет под суд по делу о мошенничестве, совершенном под предлогом продажи оборудования для майнинга. Его жертвой стал житель... РИА Новости Крым, 09.06.2023
2023-06-09T21:12
2023-06-09T21:12
мошенничество
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мвд по республике крым
закон и право
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. 34-летний житель Севастополя пойдет под суд по делу о мошенничестве, совершенном под предлогом продажи оборудования для майнинга. Его жертвой стал житель Сызрани, сообщает МВД Медиа со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области.Как выяснили следователи, обвиняемый действительно несколько месяцев работал в московской компании по продаже оборудования для майнинга и имел определенные знания в этой области. Фигурант признал свою вину, но отвечать перед законом все равно придется. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и скоро предстанет перед Сызранским городским судом.Ранее аферисты из Крыма обманули граждан двух стран на 40 млн и попались ФСБ. Читайте также на РИА Новости Крым:Кредиты и криптовалюты: крымчане снова отдают мошенникам миллионыРаскрыт необычный способ мошенничестваВ Крыму работник газобетонного завода "кинул" 25 человек на 6 млн рублей
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мошенничество, крым, новости крыма, мвд по республике крым, закон и право, севастополь
Аферист из Севастополя обманул жителя Сызрани почти на полмиллиона

МВД: севастополец обманул жителя Сызрани на 405 тыс рублей

21:12 09.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. 34-летний житель Севастополя пойдет под суд по делу о мошенничестве, совершенном под предлогом продажи оборудования для майнинга. Его жертвой стал житель Сызрани, сообщает МВД Медиа со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области.
"По версии полиции, потерпевший по совету знакомых обратился к севастопольцу с заказом на поставку техники и перевел на банковские счета продавца 405 тысяч рублей, однако оборудование так и не получил. После того, как деньги поступили на счет злоумышленника, он перестал выходить на связь и заблокировал клиента", - говорится в сообщении.
Как выяснили следователи, обвиняемый действительно несколько месяцев работал в московской компании по продаже оборудования для майнинга и имел определенные знания в этой области. Фигурант признал свою вину, но отвечать перед законом все равно придется. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и скоро предстанет перед Сызранским городским судом.
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Заголовок открываемого материала
22:02Главные новости Крыма: 9 июня
21:59Главные события и заявления дня: 9 июня
21:12Аферист из Севастополя обманул жителя Сызрани почти на полмиллиона
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