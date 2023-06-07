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Аферисты из Крыма обманули граждан двух стран на 40 млн и попались ФСБ
Аферисты из Крыма обманули граждан двух стран на 40 млн и попались ФСБ - РИА Новости Крым, 07.06.2023
Аферисты из Крыма обманули граждан двух стран на 40 млн и попались ФСБ
Правоохранители задержали в Крыму и Москве организованных мошенников, похитивших у граждан России и Казахстана не менее 40 млн рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 07.06.2023
2023-06-07T19:37
2023-06-07T19:37
2023-06-07T19:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Правоохранители задержали в Крыму и Москве организованных мошенников, похитивших у граждан России и Казахстана не менее 40 млн рублей, сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю."Установлено, что мошенники незаконным путем получили доступ к персональным данным граждан, заказывавшим через интернет биоактивные добавки и медицинские препараты. После чего по телефону, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, убеждали потерпевших, что они могут получить компенсации из-за приобретение якобы поддельных препаратов. Однако для этого покупателям необходимо перевести определенную сумму денежных средств", - уточнили в ведомстве суть мошеннической схемы.С потенциальными жертвами мошенники общались по видеосвязи, якобы из рабочих кабинетов, хотя колл-центр находился в одной из квартир Симферополя. Деньги обналичивали в крымских банках. Всего за время такой "работы" обманули около тысячи человек, однако в итоге сотрудникам ФСБ и МВД удалось задержать восьмерых членов организованной преступной группы в Крыму и Москве."Задержаны восемь человек, изъяты поддельные удостоверения адвокатов, техника и крупные суммы денежных средств в иностранной валюте. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, а также иные лица, причастные к противоправной деятельности и пострадавшие от нее", - сказано в сообщении.Читайте также на РИА Новости Крым:Раскрыт необычный способ мошенничестваМошенники в Крыму придумали новый способ обманывать владельцев автоВ Крыму работник газобетонного завода "кинул" 25 человек на 6 млн рублей
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, москва, новости крыма, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Аферисты из Крыма обманули граждан двух стран на 40 млн и попались ФСБ
ФСБ: в Крыму и Москве задержаны аферисты, обманувшие граждан двух стран на 40 млн
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Правоохранители задержали в Крыму и Москве организованных мошенников, похитивших у граждан России и Казахстана не менее 40 млн рублей, сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.
"Установлено, что мошенники незаконным путем получили доступ к персональным данным граждан, заказывавшим через интернет биоактивные добавки и медицинские препараты. После чего по телефону, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, убеждали потерпевших, что они могут получить компенсации из-за приобретение якобы поддельных препаратов. Однако для этого покупателям необходимо перевести определенную сумму денежных средств", - уточнили в ведомстве суть мошеннической схемы.
С потенциальными жертвами мошенники общались по видеосвязи, якобы из рабочих кабинетов, хотя колл-центр находился в одной из квартир Симферополя. Деньги обналичивали в крымских банках. Всего за время такой "работы" обманули около тысячи человек, однако в итоге сотрудникам ФСБ и МВД удалось задержать восьмерых членов организованной преступной группы в Крыму и Москве.
"Задержаны восемь человек, изъяты поддельные удостоверения адвокатов, техника и крупные суммы денежных средств в иностранной валюте. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, а также иные лица, причастные к противоправной деятельности и пострадавшие от нее", - сказано в сообщении.
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