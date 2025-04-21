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Мир и согласие: Крым отмечает день возрождения реабилитированных народов
Мир и согласие: Крым отмечает день возрождения реабилитированных народов - РИА Новости Крым, 21.04.2025
Мир и согласие: Крым отмечает день возрождения реабилитированных народов
21 апреля – День возрождения реабилитированных народов Крыма. РИА Новости Крым, 21.04.2025
2025-04-21T07:03
2025-04-21T07:03
2025-04-21T07:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. 21 апреля – День возрождения реабилитированных народов Крыма. 11 лет назад, сразу после исторического воссоединения полуострова с Россией, президент Владимир Путин подписал указ "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов, и государственной поддержке их возрождения и развития".Все эти годы правительство России совместно с республиканскими органами власти активно работали над исполнением документа. Основные прописанные в нем задачи – обеспечение политического, социального и духовного возрождения репрессированных народов, соблюдение их прав и законных интересов, создание и развитие национально-культурных автономий.В рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма в республике ведется строительство многоквартирных домов для реабилитированных, учебных заведений, строятся дороги в местах компактного проживания.Власти поддерживают национальные средства массовой информации. Кроме того, в Крыму каждый год издают десятки книг на языках реабилитированных народов и проводят множество мероприятий для сохранения народных традиций, духовности и культуры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, новости крыма, народы крыма, праздники и памятные даты
Мир и согласие: Крым отмечает день возрождения реабилитированных народов
День возрождения реабилитированных народов Крыма отмечают 21 апреля
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. 21 апреля – День возрождения реабилитированных народов Крыма.
11 лет назад, сразу после исторического воссоединения полуострова с Россией, президент Владимир Путин подписал указ "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов, и государственной поддержке их возрождения и развития".
Все эти годы правительство России совместно с республиканскими органами власти активно работали над исполнением документа. Основные прописанные в нем задачи – обеспечение политического, социального и духовного возрождения репрессированных народов, соблюдение их прав и законных интересов, создание и развитие национально-культурных автономий.
В рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма в республике ведется строительство многоквартирных домов для реабилитированных, учебных заведений, строятся дороги в местах компактного проживания.
Власти поддерживают национальные средства массовой информации. Кроме того, в Крыму каждый год издают десятки книг на языках реабилитированных народов и проводят множество мероприятий для сохранения народных традиций, духовности и культуры.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.