https://crimea.ria.ru/20230616/vzyatka-i-podlog-v-evpatorii-budut-sudit-byvshego-inzhenera-krymenergo-1129433708.html
Взятка и подлог: в Евпатории будут судить бывшего инженера "Крымэнерго"
Взятка и подлог: в Евпатории будут судить бывшего инженера "Крымэнерго" - РИА Новости Крым, 16.06.2023
Взятка и подлог: в Евпатории будут судить бывшего инженера "Крымэнерго"
Бывший инженер технического аудита Евпаторийского РЭС "Крымэнерго" предстанет перед судом за взятку в размере 20 тысяч рублей и служебный подлог. Об этом... РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T13:33
2023-06-16T13:33
2023-06-16T13:33
крым
евпатория
крымский следком
прокуратура республики крым
происшествия
гуп рк "крымэнерго"
закон и право
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111799/30/1117993009_0:0:3282:1846_1920x0_80_0_0_cf24680a30c1a4ab081782416cb610f7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Бывший инженер технического аудита Евпаторийского РЭС "Крымэнерго" предстанет перед судом за взятку в размере 20 тысяч рублей и служебный подлог. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.В ходе расследования уголовного дела специалисты Следкома Крыма выяснили, что инженер выявил факты нарушения пломбировки прибора учета и незаконного потребления электроэнергии в одном из торговых объектов. За сокрытие этого нарушения и непринятие законных мер он получил деньги, после чего внес ложные сведения в акты проверки.С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Евпаторийский суд для рассмотрения по существу. Сам предприниматель за дачу взятки был осужден ранее.Ранее в Крыму предъявили обвинение старшему инспектору отдела иммиграционного контроля МВД по Республике Крым в получении взятки в размере 600 тысяч рублей. Сотрудник полиции выявил нарушение миграционного законодательства - фиктивный брак. За непривлечение мужчины к ответственности инспектор получил деньги, после чего был задержан.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело о мошенничестве: в Крыму адвокат обманом выманил у клиентов миллионыСудебный пристав из Бахчисарая попалась на должностных преступленияхВзятка за регистрацию земли: в Крыму задержан сотрудник Госкомрегистра
https://crimea.ria.ru/20230321/sevastopole-direktor-kompanii-popalsya-na-khischenii-byudzhetnykh-sredstv-1127671068.html
крым
евпатория
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111799/30/1117993009_403:0:3132:2047_1920x0_80_0_0_b1fa317482f0c8283ba2ddd6c59890e5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, евпатория, крымский следком, прокуратура республики крым, происшествия, гуп рк "крымэнерго", закон и право, новости крыма
Взятка и подлог: в Евпатории будут судить бывшего инженера "Крымэнерго"
Прокуратура: бывший инженер "Крымэнерго" обвиняется во взятке и служебном подлоге