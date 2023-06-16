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Взятка и подлог: в Евпатории будут судить бывшего инженера "Крымэнерго" - РИА Новости Крым, 16.06.2023
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Взятка и подлог: в Евпатории будут судить бывшего инженера "Крымэнерго"
Взятка и подлог: в Евпатории будут судить бывшего инженера "Крымэнерго" - РИА Новости Крым, 16.06.2023
Взятка и подлог: в Евпатории будут судить бывшего инженера "Крымэнерго"
Бывший инженер технического аудита Евпаторийского РЭС "Крымэнерго" предстанет перед судом за взятку в размере 20 тысяч рублей и служебный подлог. Об этом... РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T13:33
2023-06-16T13:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Бывший инженер технического аудита Евпаторийского РЭС "Крымэнерго" предстанет перед судом за взятку в размере 20 тысяч рублей и служебный подлог. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.В ходе расследования уголовного дела специалисты Следкома Крыма выяснили, что инженер выявил факты нарушения пломбировки прибора учета и незаконного потребления электроэнергии в одном из торговых объектов. За сокрытие этого нарушения и непринятие законных мер он получил деньги, после чего внес ложные сведения в акты проверки.С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Евпаторийский суд для рассмотрения по существу. Сам предприниматель за дачу взятки был осужден ранее.Ранее в Крыму предъявили обвинение старшему инспектору отдела иммиграционного контроля МВД по Республике Крым в получении взятки в размере 600 тысяч рублей. Сотрудник полиции выявил нарушение миграционного законодательства - фиктивный брак. За непривлечение мужчины к ответственности инспектор получил деньги, после чего был задержан.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело о мошенничестве: в Крыму адвокат обманом выманил у клиентов миллионыСудебный пристав из Бахчисарая попалась на должностных преступленияхВзятка за регистрацию земли: в Крыму задержан сотрудник Госкомрегистра
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Взятка и подлог: в Евпатории будут судить бывшего инженера "Крымэнерго"

Прокуратура: бывший инженер "Крымэнерго" обвиняется во взятке и служебном подлоге

13:33 16.06.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в здании суда. Архивное фото
Статуя Фемиды в здании суда. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Бывший инженер технического аудита Евпаторийского РЭС "Крымэнерго" предстанет перед судом за взятку в размере 20 тысяч рублей и служебный подлог. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
"Обвиняемый, являясь должностным лицом ресурсоснабжающей организации, получил взятку в размере 20 тысяч рублей за непринятие мер в отношении одного из предприятий, которым допускались систематические факты срывов пломб на дверце щита учета электроэнергии", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В ходе расследования уголовного дела специалисты Следкома Крыма выяснили, что инженер выявил факты нарушения пломбировки прибора учета и незаконного потребления электроэнергии в одном из торговых объектов. За сокрытие этого нарушения и непринятие законных мер он получил деньги, после чего внес ложные сведения в акты проверки.
С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Евпаторийский суд для рассмотрения по существу. Сам предприниматель за дачу взятки был осужден ранее.
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Ранее в Крыму предъявили обвинение старшему инспектору отдела иммиграционного контроля МВД по Республике Крым в получении взятки в размере 600 тысяч рублей. Сотрудник полиции выявил нарушение миграционного законодательства - фиктивный брак. За непривлечение мужчины к ответственности инспектор получил деньги, после чего был задержан.
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