https://crimea.ria.ru/20230616/vzyatka-i-podlog-v-evpatorii-budut-sudit-byvshego-inzhenera-krymenergo-1129433708.html

Взятка и подлог: в Евпатории будут судить бывшего инженера "Крымэнерго"

Взятка и подлог: в Евпатории будут судить бывшего инженера "Крымэнерго" - РИА Новости Крым, 16.06.2023

Взятка и подлог: в Евпатории будут судить бывшего инженера "Крымэнерго"

Бывший инженер технического аудита Евпаторийского РЭС "Крымэнерго" предстанет перед судом за взятку в размере 20 тысяч рублей и служебный подлог. Об этом... РИА Новости Крым, 16.06.2023

2023-06-16T13:33

2023-06-16T13:33

2023-06-16T13:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Бывший инженер технического аудита Евпаторийского РЭС "Крымэнерго" предстанет перед судом за взятку в размере 20 тысяч рублей и служебный подлог. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.В ходе расследования уголовного дела специалисты Следкома Крыма выяснили, что инженер выявил факты нарушения пломбировки прибора учета и незаконного потребления электроэнергии в одном из торговых объектов. За сокрытие этого нарушения и непринятие законных мер он получил деньги, после чего внес ложные сведения в акты проверки.С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Евпаторийский суд для рассмотрения по существу. Сам предприниматель за дачу взятки был осужден ранее.Ранее в Крыму предъявили обвинение старшему инспектору отдела иммиграционного контроля МВД по Республике Крым в получении взятки в размере 600 тысяч рублей. Сотрудник полиции выявил нарушение миграционного законодательства - фиктивный брак. За непривлечение мужчины к ответственности инспектор получил деньги, после чего был задержан.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело о мошенничестве: в Крыму адвокат обманом выманил у клиентов миллионыСудебный пристав из Бахчисарая попалась на должностных преступленияхВзятка за регистрацию земли: в Крыму задержан сотрудник Госкомрегистра

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