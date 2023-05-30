https://crimea.ria.ru/20230530/v-krymu-byvshiy-bukhgalter-prisvoila-13-millionov-1129087900.html
В Крыму бывший бухгалтер присвоила 13 миллионов
В Крыму бывший бухгалтер присвоила 13 миллионов - РИА Новости Крым, 30.05.2023
В Крыму бывший бухгалтер присвоила 13 миллионов
38-летняя жительница Ялты задержана по подозрению в хищении 13 млн рублей у бывшего работодателя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК. РИА Новости Крым, 30.05.2023
2023-05-30T19:12
2023-05-30T19:12
2023-05-30T19:12
мвд по республике крым
ялта
новости
закон и право
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/11/1122698239_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c394a8dde5c14d88093b94f791884b3f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. 38-летняя жительница Ялты задержана по подозрению в хищении 13 млн рублей у бывшего работодателя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК. Ранее в полицию поступило заявление от владельца крупного предприятия о хищении со счетов его организации более 13 млн рублей. Задержанная написала явку с повинной и рассказала сотрудникам полиции о том, как она, пользуясь служебным положением, неоднократно переводила крупные суммы со счетов предприятия на свои банковские карты. Злоумышленнице удавалось скрывать свои действия в течение года, хищение обнаружили после ее увольнения. Женщина рассказала, что краденые средства потратила на личные нужды. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о присвоении или растрате и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее в Ялте бизнесвумен из Краснодара похитила у горожан 50 млн рублейЧитайте также на РИА Новости Крым: В Севастополе работник службы клининга "вычистил" карту клиента В Севастополе "мастер на все руки" украл золото у пенсионерки В Крыму ФСБ задержала адвоката за посредничество в подкупе судьи
ялта
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/11/1122698239_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_35369427e5ca16d7b9af3db00debec3b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд по республике крым, ялта, новости, закон и право, крым, новости крыма
В Крыму бывший бухгалтер присвоила 13 миллионов
Полиция Ялты задержала бывшего бухгалтера по подозрению в присвоении 13 млн
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. 38-летняя жительница Ялты задержана по подозрению в хищении 13 млн рублей у бывшего работодателя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
Ранее в полицию поступило заявление от владельца крупного предприятия о хищении со счетов его организации более 13 млн рублей.
"Сотрудники УМВД России по г. Ялта провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали ранее не судимую 38-летнюю местную жительницу. Установлено, что злоумышленница работала в организации бухгалтером", - рассказали в МВД.
Задержанная написала явку с повинной и рассказала сотрудникам полиции о том, как она, пользуясь служебным положением, неоднократно переводила крупные суммы со счетов предприятия на свои банковские карты. Злоумышленнице удавалось скрывать свои действия в течение года, хищение обнаружили после ее увольнения.
Женщина рассказала, что краденые средства потратила на личные нужды. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о присвоении или растрате и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее в Ялте бизнесвумен из Краснодара похитила у горожан 50 млн рублей
Читайте также на РИА Новости Крым: