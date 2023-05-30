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В Крыму бывший бухгалтер присвоила 13 миллионов

В Крыму бывший бухгалтер присвоила 13 миллионов - РИА Новости Крым, 30.05.2023

В Крыму бывший бухгалтер присвоила 13 миллионов

38-летняя жительница Ялты задержана по подозрению в хищении 13 млн рублей у бывшего работодателя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК. РИА Новости Крым, 30.05.2023

2023-05-30T19:12

2023-05-30T19:12

2023-05-30T19:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. 38-летняя жительница Ялты задержана по подозрению в хищении 13 млн рублей у бывшего работодателя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК. Ранее в полицию поступило заявление от владельца крупного предприятия о хищении со счетов его организации более 13 млн рублей. Задержанная написала явку с повинной и рассказала сотрудникам полиции о том, как она, пользуясь служебным положением, неоднократно переводила крупные суммы со счетов предприятия на свои банковские карты. Злоумышленнице удавалось скрывать свои действия в течение года, хищение обнаружили после ее увольнения. Женщина рассказала, что краденые средства потратила на личные нужды. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о присвоении или растрате и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее в Ялте бизнесвумен из Краснодара похитила у горожан 50 млн рублейЧитайте также на РИА Новости Крым: В Севастополе работник службы клининга "вычистил" карту клиента В Севастополе "мастер на все руки" украл золото у пенсионерки В Крыму ФСБ задержала адвоката за посредничество в подкупе судьи

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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