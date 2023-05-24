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В Севастополе работник службы клининга "вычистил" карту клиента - РИА Новости Крым, 24.05.2023
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В Севастополе работник службы клининга "вычистил" карту клиента
В Севастополе работник службы клининга "вычистил" карту клиента - РИА Новости Крым, 24.05.2023
В Севастополе работник службы клининга "вычистил" карту клиента
В Севастополе работник клининговой компании из Белоруссии обвиняется в краже с банковской карты клиента 170 тысяч рублей. Подробностями истории поделились в... РИА Новости Крым, 24.05.2023
2023-05-24T12:28
2023-05-24T12:28
севастополь
полиция севастополя
умвд россии по севастополю
общество
происшествия
кража
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе работник клининговой компании из Белоруссии обвиняется в краже с банковской карты клиента 170 тысяч рублей. Подробностями истории поделились в пресс-службе УМВД по городу.Как выяснили полицейские, уборщиков на дом вызывал 51-летний севастополец. Когда порядок в квартире был наведен, пребывавший в нетрезвом состоянии хозяин жилища предложил одному из работников клининговой службы самостоятельно перевести себе оплату за работу. Для этого отдал ему свой мобильный телефон и сообщил пароль от интернет-банкинга."Также мужчина рассказал, что ему понадобится мойка окон и предложил выполнить работу в этот же вечер. Спустя несколько часов работник клининговой службы вернулся к клиенту и, воспользовавшись его состоянием, а также знанием секретного пароля к интернет-банкингу, тайком взял его смартфон и перечислил на свою карту 30 тысяч рублей", – рассказали в полиции.Но и этот визит не был последним. 35-летний злоумышленник навещал заказчика еще два дня. За это время он тем же способом переводил себе чужие деньги, похитив еще 140 тысяч рублей.Обнаружив пропажу крупной суммы со своего банковского счета, потерпевший обратился в полицию. Подозреваемого оперативно разыскали. Им оказался 35-летий гражданин Белоруссии, ранее уже судимый за кражу.Выяснилось, что все добытые в Севастополе преступным путем деньги он уже потратил на развлечения. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража". Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе "мастер на все руки" украл золото у пенсионеркиВ Севастополе военного пенсионера обокрала сиделкаСейф с драгоценностями на 1,3 млн рублей украли из квартиры в Ялте
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севастополь, полиция севастополя, умвд россии по севастополю, общество, происшествия, кража, новости крыма
В Севастополе работник службы клининга "вычистил" карту клиента

В Севастополе сотрудника клининговой компании осудят за кражу 170 тыс. рублей у клиента

12:28 24.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе работник клининговой компании из Белоруссии обвиняется в краже с банковской карты клиента 170 тысяч рублей. Подробностями истории поделились в пресс-службе УМВД по городу.
Как выяснили полицейские, уборщиков на дом вызывал 51-летний севастополец. Когда порядок в квартире был наведен, пребывавший в нетрезвом состоянии хозяин жилища предложил одному из работников клининговой службы самостоятельно перевести себе оплату за работу. Для этого отдал ему свой мобильный телефон и сообщил пароль от интернет-банкинга.
"Также мужчина рассказал, что ему понадобится мойка окон и предложил выполнить работу в этот же вечер. Спустя несколько часов работник клининговой службы вернулся к клиенту и, воспользовавшись его состоянием, а также знанием секретного пароля к интернет-банкингу, тайком взял его смартфон и перечислил на свою карту 30 тысяч рублей", – рассказали в полиции.
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Но и этот визит не был последним. 35-летний злоумышленник навещал заказчика еще два дня. За это время он тем же способом переводил себе чужие деньги, похитив еще 140 тысяч рублей.
Обнаружив пропажу крупной суммы со своего банковского счета, потерпевший обратился в полицию. Подозреваемого оперативно разыскали. Им оказался 35-летий гражданин Белоруссии, ранее уже судимый за кражу.
Выяснилось, что все добытые в Севастополе преступным путем деньги он уже потратил на развлечения. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража". Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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