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Сейф с драгоценностями на 1,3 млн рублей украли из квартиры в Ялте
Сейф с драгоценностями на 1,3 млн рублей украли из квартиры в Ялте - РИА Новости Крым, 16.05.2023
Сейф с драгоценностями на 1,3 млн рублей украли из квартиры в Ялте
В Ялте задержан подозреваемый в краже сейфа с украшениями и деньгами на общую сумму 1,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД. РИА Новости Крым, 16.05.2023
2023-05-16T19:37
2023-05-16T19:37
2023-05-16T19:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Ялте задержан подозреваемый в краже сейфа с украшениями и деньгами на общую сумму 1,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.С заявлением о краже в полицию города обратился 47-летний мужчина. Потерпевший рассказал, что в его квартиру, разбив стекло форточки, проник неизвестный и совершили кражу металлического сейфа. Внутри находились золотые украшения, документы на недвижимость и 300 тысяч рублей. Общий материальный ущерб он оценил в 1,3 миллиона рублей.В ходе оперативных мероприятий полицейские установили и задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 41-летний житель Тюменской области. Задержанный признался и пояснил, что его супруга ранее состояла в браке с потерпевшим.По месту жительства задержанного проведен обыск, ущерб возмещен частично. Возбуждено уголовное дело. За кражу злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе вор-рецидивист вынес 200 тыс. из магазинов и кафеВ Симферополе сын украл из сейфа матери полмиллиона рублейКрымчанин "по-родственному" украл из домашнего сейфа 30 тысяч долларов
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Сейф с драгоценностями на 1,3 млн рублей украли из квартиры в Ялте
В Ялте задержан подозреваемый в краже сейфа с драгоценностями
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Ялте задержан подозреваемый в краже сейфа с украшениями и деньгами на общую сумму 1,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.
С заявлением о краже в полицию города обратился 47-летний мужчина. Потерпевший рассказал, что в его квартиру, разбив стекло форточки, проник неизвестный и совершили кражу металлического сейфа. Внутри находились золотые украшения, документы на недвижимость и 300 тысяч рублей. Общий материальный ущерб он оценил в 1,3 миллиона рублей.
В ходе оперативных мероприятий полицейские установили и задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 41-летний житель Тюменской области. Задержанный признался и пояснил, что его супруга ранее состояла в браке с потерпевшим.
"Как-то в разговоре она намекнула, что в квартире ее бывшего мужа находится неохраняемый сейф с ценным имуществом. Вскоре у злоумышленника возник преступный умысел – добраться к тайнику и забрать содержимое себе. Подозреваемый выбрал время, когда собственника не будет дома и, разбив форточку в окне, проник в жилое помещение и вынес металлический сейф с находящимися внутри ценными вещами и документами", - говорится в сообщении.
По месту жительства задержанного проведен обыск, ущерб возмещен частично. Возбуждено уголовное дело. За кражу злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
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