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Сейф с драгоценностями на 1,3 млн рублей украли из квартиры в Ялте

Сейф с драгоценностями на 1,3 млн рублей украли из квартиры в Ялте - РИА Новости Крым, 16.05.2023

Сейф с драгоценностями на 1,3 млн рублей украли из квартиры в Ялте

В Ялте задержан подозреваемый в краже сейфа с украшениями и деньгами на общую сумму 1,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД. РИА Новости Крым, 16.05.2023

2023-05-16T19:37

2023-05-16T19:37

2023-05-16T19:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Ялте задержан подозреваемый в краже сейфа с украшениями и деньгами на общую сумму 1,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.С заявлением о краже в полицию города обратился 47-летний мужчина. Потерпевший рассказал, что в его квартиру, разбив стекло форточки, проник неизвестный и совершили кражу металлического сейфа. Внутри находились золотые украшения, документы на недвижимость и 300 тысяч рублей. Общий материальный ущерб он оценил в 1,3 миллиона рублей.В ходе оперативных мероприятий полицейские установили и задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 41-летний житель Тюменской области. Задержанный признался и пояснил, что его супруга ранее состояла в браке с потерпевшим.По месту жительства задержанного проведен обыск, ущерб возмещен частично. Возбуждено уголовное дело. За кражу злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе вор-рецидивист вынес 200 тыс. из магазинов и кафеВ Симферополе сын украл из сейфа матери полмиллиона рублейКрымчанин "по-родственному" украл из домашнего сейфа 30 тысяч долларов

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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