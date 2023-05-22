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В Севастополе "мастер на все руки" украл золото у пенсионерки
В Севастополе "мастер на все руки" украл золото у пенсионерки - РИА Новости Крым, 22.05.2023
В Севастополе "мастер на все руки" украл золото у пенсионерки
В Севастополе вызванный на дом мастер по ремонту холодильников вместе с оплатой за работу вынес из квартиры пенсионерки золотые украшения. Об этом рассказали в... РИА Новости Крым, 22.05.2023
2023-05-22T13:09
2023-05-22T13:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе вызванный на дом мастер по ремонту холодильников вместе с оплатой за работу вынес из квартиры пенсионерки золотые украшения. Об этом рассказали в пресс-службе полиции города.Пострадавшей в этой истории стала 62-летняя местная жительница. Женщина вызывала на дом мастера, чтобы тот починил холодильник. В какой-то момент изобретательный мужчина решил действовать нестандартно – хозяйка квартиры ему доверилась.Только когда мастер ушел, пенсионерка обнаружила пропажу своих золотых изделий. На привычном месте не было нательной цепочки, браслета и сережек. Женщина тут же обратилась в полицию.Дежурившие в тот день в составе следственно-оперативной группы ОМВД капитан юстиции Андрей Шевченко и лейтенант полиции Алексей Воронин быстро установили личность подозреваемого и задержали его. Мужчина во всем признался, рассказав, что похищенное золото уже сдал в ломбард. Вернуть украшения все же удалось, после чего женщина написала в полицию письмо с благодарностью сотрудникам УМВД за профессионализм и оперативность.Ранее в Севастополе военного пенсионера обокрала сиделка, а в Джанкойском районе Крыма няня украла у семьи почти полмиллиона. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе вор-рецидивист вынес 200 тыс. из магазинов и кафе В Симферополе сын украл из сейфа матери полмиллиона рублей Сейф с драгоценностями на 1,3 млн рублей украли из квартиры в Ялте
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происшествия, севастополь, кража, умвд россии по севастополю, крым, новости крыма, закон и право, общество
В Севастополе "мастер на все руки" украл золото у пенсионерки
В Севастополе мастер по ремонту холодильников вынес золото из квартиры пенсионерки
13:09 22.05.2023 (обновлено: 13:12 22.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе вызванный на дом мастер по ремонту холодильников вместе с оплатой за работу вынес из квартиры пенсионерки золотые украшения. Об этом рассказали в пресс-службе полиции города.
Пострадавшей в этой истории стала 62-летняя местная жительница. Женщина вызывала на дом мастера, чтобы тот починил холодильник. В какой-то момент изобретательный мужчина решил действовать нестандартно – хозяйка квартиры ему доверилась.
"Во время заправки хладагентом мужчина попросил ее выйти на некоторое время, мотивируя это требованиями безопасности, и она, не заподозрив неладного, спокойно ушла из квартиры почти на час", – рассказали в полиции.
Только когда мастер ушел, пенсионерка обнаружила пропажу своих золотых изделий. На привычном месте не было нательной цепочки, браслета и сережек. Женщина тут же обратилась в полицию.
Дежурившие в тот день в составе следственно-оперативной группы ОМВД капитан юстиции Андрей Шевченко и лейтенант полиции Алексей Воронин быстро установили личность подозреваемого и задержали его. Мужчина во всем признался, рассказав, что похищенное золото уже сдал в ломбард. Вернуть украшения все же удалось, после чего женщина написала в полицию письмо с благодарностью сотрудникам УМВД за профессионализм и оперативность.
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