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Бизнесвумен из Краснодара похитила у ялтинцев 50 млн рублей
Бизнесвумен из Краснодара похитила у ялтинцев 50 млн рублей - РИА Новости Крым, 26.05.2023
Бизнесвумен из Краснодара похитила у ялтинцев 50 млн рублей
49-летняя хозяйка мебельного магазина в Краснодаре была задержана оперативниками за хищение 50 млн рублей у 13 жителей Ялты. Об этом сообщает "МВД Медиа" со... РИА Новости Крым, 26.05.2023
2023-05-26T18:12
2023-05-26T18:12
2023-05-26T18:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. 49-летняя хозяйка мебельного магазина в Краснодаре была задержана оперативниками за хищение 50 млн рублей у 13 жителей Ялты. Об этом сообщает "МВД Медиа" со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму.Правоохранители установили, что женщина-предприниматель предлагала ялтинцам реализовать их предметы мебели в своем салоне, а также вложить часть денег в ее бизнес. Потенциальных клиентов она убеждала, что в перспективе они получат высокую прибыль. Но в дальнейшем устранялась от выполнения взятых на себя обязательств."Предварительно установлено, что все привлеченные денежные средства предпринимательница тратила на личные нужды, частично рассчитываясь с долгами по своему бизнесу", - уточнили в пресс-службе.В настоящее время фигурантка частично возместила ущерб потерпевшим. Ее недвижимость арестована. Расследование продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин заплатит максимальный штраф за дискредитацию ВС РФДело о мошенничестве с землей в Крыму на 63 млн рублей ушло в судСудебный пристав из Бахчисарая попалась на должностных преступлениях
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РИА Новости Крым
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происшествия, закон и право, сообщество итальянцев крыма, мвд по республике крым, краснодар, ялта, новости
Бизнесвумен из Краснодара похитила у ялтинцев 50 млн рублей
МВД: владелица магазина в Краснодаре задержана за хищение 50 млн рублей у жителей Ялты