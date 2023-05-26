https://crimea.ria.ru/20230526/biznesvumen-iz-krasnodara-pokhitila-u-yaltintsev-50-mln-rubley-1128995485.html

Бизнесвумен из Краснодара похитила у ялтинцев 50 млн рублей

Бизнесвумен из Краснодара похитила у ялтинцев 50 млн рублей - РИА Новости Крым, 26.05.2023

Бизнесвумен из Краснодара похитила у ялтинцев 50 млн рублей

49-летняя хозяйка мебельного магазина в Краснодаре была задержана оперативниками за хищение 50 млн рублей у 13 жителей Ялты. Об этом сообщает "МВД Медиа" со... РИА Новости Крым, 26.05.2023

2023-05-26T18:12

2023-05-26T18:12

2023-05-26T18:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. 49-летняя хозяйка мебельного магазина в Краснодаре была задержана оперативниками за хищение 50 млн рублей у 13 жителей Ялты. Об этом сообщает "МВД Медиа" со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму.Правоохранители установили, что женщина-предприниматель предлагала ялтинцам реализовать их предметы мебели в своем салоне, а также вложить часть денег в ее бизнес. Потенциальных клиентов она убеждала, что в перспективе они получат высокую прибыль. Но в дальнейшем устранялась от выполнения взятых на себя обязательств."Предварительно установлено, что все привлеченные денежные средства предпринимательница тратила на личные нужды, частично рассчитываясь с долгами по своему бизнесу", - уточнили в пресс-службе.В настоящее время фигурантка частично возместила ущерб потерпевшим. Ее недвижимость арестована. Расследование продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин заплатит максимальный штраф за дискредитацию ВС РФДело о мошенничестве с землей в Крыму на 63 млн рублей ушло в судСудебный пристав из Бахчисарая попалась на должностных преступлениях

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, закон и право, сообщество итальянцев крыма, мвд по республике крым, краснодар, ялта, новости