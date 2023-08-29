https://crimea.ria.ru/20230829/snyali-kassu-v-yalte-razboyniki-napali-na-mikrokreditnuyu-kompaniyu-1131014551.html

"Сняли" кассу: в Ялте разбойники напали на микрокредитную компанию

"Сняли" кассу: в Ялте разбойники напали на микрокредитную компанию - РИА Новости Крым, 29.08.2023

"Сняли" кассу: в Ялте разбойники напали на микрокредитную компанию

Разбойники в масках и с ножом ворвались в офис микрокредитной компании в Ялте и забрали все деньги в кассе. Об этом сообщила официальный представитель МВД... РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-29T14:11

2023-08-29T14:11

2023-08-29T14:11

новости крыма

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

ялта

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деньги

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Разбойники в масках и с ножом ворвались в офис микрокредитной компании в Ялте и забрали все деньги в кассе. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.С заявлением в полицию обратилась сотрудница финансовой организации. По ее словам, в офис зашли двое мужчин. Их лица были скрыты под масками. Один держал закрытой дверь закрытой, второй подошел к сотруднице с ножом и потребовал отдать все деньги из кассы. Добычей грабителей стали 9 тысяч рублей.Буквально через час оперативники задержали подозреваемых на одной из улиц Ялты. Часть похищенных денег злоумышленники уже успели потратить.Оказалось, что задержанные уже совершали ранее преступления. Один из них отсидел в тюрьме за кражу и сбыт наркотиков. Второй в данный момент проходит по уголовному делу о хранении запрещенных веществ. Между собой они знакомы уже давно.Следователем Отдела полиции № 3 "Массандровский" УМВД России по г. Ялте возбуждено уголовно дело ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Задержанных заключили под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму торговец ограбил 87-летнего мужчину на 208 тысяч рублейТребовали 300 тысяч и угрожали расправой – в Крыму задержали вымогателейТроих крымчан осудили за грабеж в курортной Феодосии

ялта

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ялта, происшествия, разбой, деньги, общество