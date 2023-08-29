https://crimea.ria.ru/20230829/snyali-kassu-v-yalte-razboyniki-napali-na-mikrokreditnuyu-kompaniyu-1131014551.html
"Сняли" кассу: в Ялте разбойники напали на микрокредитную компанию
"Сняли" кассу: в Ялте разбойники напали на микрокредитную компанию - РИА Новости Крым, 29.08.2023
"Сняли" кассу: в Ялте разбойники напали на микрокредитную компанию
Разбойники в масках и с ножом ворвались в офис микрокредитной компании в Ялте и забрали все деньги в кассе. Об этом сообщила официальный представитель МВД... РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T14:11
2023-08-29T14:11
2023-08-29T14:11
новости крыма
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
ялта
происшествия
разбой
деньги
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Разбойники в масках и с ножом ворвались в офис микрокредитной компании в Ялте и забрали все деньги в кассе. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.С заявлением в полицию обратилась сотрудница финансовой организации. По ее словам, в офис зашли двое мужчин. Их лица были скрыты под масками. Один держал закрытой дверь закрытой, второй подошел к сотруднице с ножом и потребовал отдать все деньги из кассы. Добычей грабителей стали 9 тысяч рублей.Буквально через час оперативники задержали подозреваемых на одной из улиц Ялты. Часть похищенных денег злоумышленники уже успели потратить.Оказалось, что задержанные уже совершали ранее преступления. Один из них отсидел в тюрьме за кражу и сбыт наркотиков. Второй в данный момент проходит по уголовному делу о хранении запрещенных веществ. Между собой они знакомы уже давно.Следователем Отдела полиции № 3 "Массандровский" УМВД России по г. Ялте возбуждено уголовно дело ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Задержанных заключили под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму торговец ограбил 87-летнего мужчину на 208 тысяч рублейТребовали 300 тысяч и угрожали расправой – в Крыму задержали вымогателейТроих крымчан осудили за грабеж в курортной Феодосии
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости крыма, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ялта, происшествия, разбой, деньги, общество
"Сняли" кассу: в Ялте разбойники напали на микрокредитную компанию
В Ялте разбойники в масках и с ножом забрали все деньги из кассы финансовой компании
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Разбойники в масках и с ножом ворвались в офис микрокредитной компании в Ялте и забрали все деньги в кассе. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Ялте задержали двоих мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на микрокредитную компанию", - говорится в Telegram-канале ведомства.
С заявлением в полицию обратилась сотрудница финансовой организации. По ее словам, в офис зашли двое мужчин. Их лица были скрыты под масками. Один держал закрытой дверь закрытой, второй подошел к сотруднице с ножом и потребовал отдать все деньги из кассы. Добычей грабителей стали 9 тысяч рублей.
Буквально через час оперативники задержали подозреваемых на одной из улиц Ялты. Часть похищенных денег злоумышленники уже успели потратить.
Оказалось, что задержанные уже совершали ранее преступления. Один из них отсидел в тюрьме за кражу и сбыт наркотиков. Второй в данный момент проходит по уголовному делу о хранении запрещенных веществ. Между собой они знакомы уже давно.
Следователем Отдела полиции № 3 "Массандровский" УМВД России по г. Ялте возбуждено уголовно дело ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Задержанных заключили под стражу.
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