https://crimea.ria.ru/20221207/troikh-krymchan-osudili-za-grabezh-v-kurortnoy-feodosii-1125732649.html

Троих крымчан осудили за грабеж в курортной Феодосии

Троих крымчан осудили за грабеж в курортной Феодосии - РИА Новости Крым, 07.12.2022

Троих крымчан осудили за грабеж в курортной Феодосии

Кировский районный суд вынес приговор троим жителям Феодосии по обвинению в грабеже. Об этом сообщили в пресс-службе суда. РИА Новости Крым, 07.12.2022

2022-12-07T13:48

2022-12-07T13:48

2022-12-07T13:48

феодосия

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закон и право

общество

кировский районный суд крыма

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Кировский районный суд вынес приговор троим жителям Феодосии по обвинению в грабеже. Об этом сообщили в пресс-службе суда.Согласно материалам дела, в августе этого года обвиняемые проводили вечер в кафе. Один из них, 26-летний местный житель, предложил приятелям ограбить посетителя заведения. Они подвезли мужчину на своей машине и по дороге ограбили."Когда автомобиль оказался на проселочной дороге, один из фигурантов несколько раз ударил жертву по голове. После этого попытался отнять барсетку. С первого раза сделать это не удалось. Тогда преступники остановили машину и повторили попытку ограбления. В итоге потерпевший лишился кошелька с 2 200 рублями, сувенирной монеты, мобильного телефона, двух банковских карт и рюкзака. Далее подсудимые перевели 20 тыс. рублей с карты потерпевшего на свою банковскую карту, совершив тем самым их открытое хищение", – рассказали в суде.Похищенным имуществом грабители распорядились по своему усмотрению, ущерб составил 30 900 рублей.Рассмотрев дело по существу, Кировский районный суд признал подсудимых виновными. Организатора группы приговорили к двум годам лишения свободы со штрафом в размере 5 тыс. рублей. Кроме того, он лишен права управлять транспортными средствами на 2 месяца.Остальные участники группы получили 1 год 3 месяца и 1 год 6 месяцев в колонии общего режима со штрафом в размере 5 тыс. рублей. Уточняется, что подсудимые признали свою вину полностью. Приговор в законную силу пока не вступил.Ранее в Севастополе был задержан 18-летний налетчик, который напал на случайного прохожего. Ранее молодой мужчина привлекался за кражу, грабеж, угон и причинение тяжкого вреда здоровью.

https://crimea.ria.ru/20200808/Grabezh-sredi-bela-dnya-v-Sevastopole-retsidivist-pozhivilsya-v-magazine-1118594915.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, крым, закон и право, общество, кировский районный суд крыма, происшествия