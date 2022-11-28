https://crimea.ria.ru/20221128/v-sevastopole-18-letniy-retsidivist-izbil-i-ograbil-neznakomtsa-1125575172.html
В Севастополе 18-летний рецидивист избил и ограбил незнакомца
В Севастополе 18-летний рецидивист избил и ограбил незнакомца - РИА Новости Крым, 28.11.2022
В Севастополе 18-летний рецидивист избил и ограбил незнакомца
В Севастополе после разбойного нападения на случайного прохожего задержан ранее судимый 18-летний местный житель, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Об... РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T11:11
2022-11-28T11:11
2022-11-28T11:11
севастополь
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/01/1121296871_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6dfa8fe9f8f4e3654488638665d74522.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе после разбойного нападения на случайного прохожего задержан ранее судимый 18-летний местный житель, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Задержанный ранее уже привлекался за кражу, грабеж, угон и причинение тяжкого вреда здоровью, уточняют правоохранители. Свое очередное преступление молодой человек совершил ночью. Жертвой стал нетрезвый 44-летний мужчина, у которого он попросил закурить.Похищенный смартфон злоумышленник сбыл в ломбард, а карту отдал приятелю на покупку спиртного.В отношении налетчика возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы до восьми лет. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "кража".
https://crimea.ria.ru/20221121/izbil-i-ograbil-krymchanin-osuzhden-za-razboynoe-napadenie-na-zhenschinu-1125468715.html
https://crimea.ria.ru/20221117/izbili-i-ograbili-dvoe-krymchan-poydut-pod-sud-za-napadenie-na-podrostka-1125412552.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/01/1121296871_165:0:1605:1080_1920x0_80_0_0_8611f1155b686eed90666914787bb8eb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, происшествия
В Севастополе 18-летний рецидивист избил и ограбил незнакомца
В Севастополе 18-летнему рецидивисту грозит восемь лет за разбойное нападение на прохожего
СЕВАСТОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе после разбойного нападения на случайного прохожего задержан ранее судимый 18-летний местный житель, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
Задержанный ранее уже привлекался за кражу, грабеж, угон и причинение тяжкого вреда здоровью, уточняют правоохранители. Свое очередное преступление молодой человек совершил ночью. Жертвой стал нетрезвый 44-летний мужчина, у которого он попросил закурить.
"Получив отказ в грубой форме, незнакомец нанес прохожему несколько ударов по лицу, и когда потерпевший упал, нападавший открыто похитил его сумочку, в которой находился смартфон, пять тысяч рублей и банковская карта", – рассказали в полиции.
Похищенный смартфон злоумышленник сбыл в ломбард, а карту отдал приятелю на покупку спиртного.
В отношении налетчика возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы до восьми лет. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "кража".