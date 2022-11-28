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В Севастополе 18-летний рецидивист избил и ограбил незнакомца - РИА Новости Крым, 28.11.2022
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В Севастополе 18-летний рецидивист избил и ограбил незнакомца
В Севастополе 18-летний рецидивист избил и ограбил незнакомца - РИА Новости Крым, 28.11.2022
В Севастополе 18-летний рецидивист избил и ограбил незнакомца
В Севастополе после разбойного нападения на случайного прохожего задержан ранее судимый 18-летний местный житель, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Об... РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T11:11
2022-11-28T11:11
севастополь
происшествия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе после разбойного нападения на случайного прохожего задержан ранее судимый 18-летний местный житель, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Задержанный ранее уже привлекался за кражу, грабеж, угон и причинение тяжкого вреда здоровью, уточняют правоохранители. Свое очередное преступление молодой человек совершил ночью. Жертвой стал нетрезвый 44-летний мужчина, у которого он попросил закурить.Похищенный смартфон злоумышленник сбыл в ломбард, а карту отдал приятелю на покупку спиртного.В отношении налетчика возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы до восьми лет. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "кража".
https://crimea.ria.ru/20221121/izbil-i-ograbil-krymchanin-osuzhden-za-razboynoe-napadenie-na-zhenschinu-1125468715.html
https://crimea.ria.ru/20221117/izbili-i-ograbili-dvoe-krymchan-poydut-pod-sud-za-napadenie-na-podrostka-1125412552.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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60
севастополь, происшествия
В Севастополе 18-летний рецидивист избил и ограбил незнакомца

В Севастополе 18-летнему рецидивисту грозит восемь лет за разбойное нападение на прохожего

11:11 28.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичКриминал
Криминал - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе после разбойного нападения на случайного прохожего задержан ранее судимый 18-летний местный житель, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
Задержанный ранее уже привлекался за кражу, грабеж, угон и причинение тяжкого вреда здоровью, уточняют правоохранители. Свое очередное преступление молодой человек совершил ночью. Жертвой стал нетрезвый 44-летний мужчина, у которого он попросил закурить.
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 13:16
Избил и ограбил: крымчанин осужден за разбойное нападение на женщину
"Получив отказ в грубой форме, незнакомец нанес прохожему несколько ударов по лицу, и когда потерпевший упал, нападавший открыто похитил его сумочку, в которой находился смартфон, пять тысяч рублей и банковская карта", – рассказали в полиции.
Похищенный смартфон злоумышленник сбыл в ломбард, а карту отдал приятелю на покупку спиртного.
Криминал - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 13:33
Избили и ограбили: двое крымчан пойдут под суд за нападение на подростка
В отношении налетчика возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы до восьми лет. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "кража".
 
СевастопольПроисшествия
 
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Заголовок открываемого материала
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11:11В Севастополе 18-летний рецидивист избил и ограбил незнакомца
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