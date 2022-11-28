https://crimea.ria.ru/20221128/v-sevastopole-18-letniy-retsidivist-izbil-i-ograbil-neznakomtsa-1125575172.html

В Севастополе 18-летний рецидивист избил и ограбил незнакомца

В Севастополе 18-летний рецидивист избил и ограбил незнакомца - РИА Новости Крым, 28.11.2022

В Севастополе 18-летний рецидивист избил и ограбил незнакомца

В Севастополе после разбойного нападения на случайного прохожего задержан ранее судимый 18-летний местный житель, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Об... РИА Новости Крым, 28.11.2022

2022-11-28T11:11

2022-11-28T11:11

2022-11-28T11:11

севастополь

происшествия

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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе после разбойного нападения на случайного прохожего задержан ранее судимый 18-летний местный житель, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Задержанный ранее уже привлекался за кражу, грабеж, угон и причинение тяжкого вреда здоровью, уточняют правоохранители. Свое очередное преступление молодой человек совершил ночью. Жертвой стал нетрезвый 44-летний мужчина, у которого он попросил закурить.Похищенный смартфон злоумышленник сбыл в ломбард, а карту отдал приятелю на покупку спиртного.В отношении налетчика возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы до восьми лет. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "кража".

https://crimea.ria.ru/20221121/izbil-i-ograbil-krymchanin-osuzhden-za-razboynoe-napadenie-na-zhenschinu-1125468715.html

https://crimea.ria.ru/20221117/izbili-i-ograbili-dvoe-krymchan-poydut-pod-sud-za-napadenie-na-podrostka-1125412552.html

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия