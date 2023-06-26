https://crimea.ria.ru/20230626/v-krymu-torgovets-ograbil-87-letnego-muzhchinu-na-208-tysyach-rubley-1129631098.html

В Крыму торговец ограбил 87-летнего мужчину на 208 тысяч рублей

В Крыму торговец ограбил 87-летнего мужчину на 208 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 26.06.2023

В Крыму торговец ограбил 87-летнего мужчину на 208 тысяч рублей

В Крыму задержан один из разъездных торговцев по подозрению в ограблении 87-летнего местного жителя на 208 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД... РИА Новости Крым, 26.06.2023

2023-06-26T13:57

2023-06-26T13:57

2023-06-26T13:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Крыму задержан один из разъездных торговцев по подозрению в ограблении 87-летнего местного жителя на 208 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.По информации ведомства, группа продавцов, передвигаясь на автомобиле, предлагала жителям различные товары.Оперативники по горячим следам установили транспорт, на котором передвигались торговцы, и задержали их в Саках. Один из них, 34-летний уроженец Ставропольского края, сознался в краже денег.Сейчас правоохранители проверяют причастность к краже остальных продавцов. Похищенные деньги изъяты и возвращены законному владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе заведующий вынес со склада магазина гаджеты на 1 млн рублейВ Крыму бывший бухгалтер присвоила 13 миллионовВ Севастополе вор-рецидивист вынес 200 тыс. из магазинов и кафе

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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