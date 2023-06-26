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В Крыму торговец ограбил 87-летнего мужчину на 208 тысяч рублей
В Крыму торговец ограбил 87-летнего мужчину на 208 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 26.06.2023
В Крыму торговец ограбил 87-летнего мужчину на 208 тысяч рублей
В Крыму задержан один из разъездных торговцев по подозрению в ограблении 87-летнего местного жителя на 208 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД... РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-26T13:57
2023-06-26T13:57
2023-06-26T13:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Крыму задержан один из разъездных торговцев по подозрению в ограблении 87-летнего местного жителя на 208 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.По информации ведомства, группа продавцов, передвигаясь на автомобиле, предлагала жителям различные товары.Оперативники по горячим следам установили транспорт, на котором передвигались торговцы, и задержали их в Саках. Один из них, 34-летний уроженец Ставропольского края, сознался в краже денег.Сейчас правоохранители проверяют причастность к краже остальных продавцов. Похищенные деньги изъяты и возвращены законному владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе заведующий вынес со склада магазина гаджеты на 1 млн рублейВ Крыму бывший бухгалтер присвоила 13 миллионовВ Севастополе вор-рецидивист вынес 200 тыс. из магазинов и кафе
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В Крыму торговец ограбил 87-летнего мужчину на 208 тысяч рублей
МВД: в Крыму торговец из Ставрополья ограбил 87-летнего мужчину на 208 тысяч рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Крыму задержан один из разъездных торговцев по подозрению в ограблении 87-летнего местного жителя на 208 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
По информации ведомства, группа продавцов, передвигаясь на автомобиле, предлагала жителям различные товары.
"Предварительно установлено, что злоумышленник уговорил 87-летнего жителя Первомайского района купить у него комплект постельного белья за тысячу рублей. Зайдя в дом пенсионера, подозреваемый проследовал за дедушкой в комнату и, когда тот отвлекся, незаметно забрал наличность", - говорится в сообщении МВД.
Оперативники по горячим следам установили транспорт, на котором передвигались торговцы, и задержали их в Саках. Один из них, 34-летний уроженец Ставропольского края, сознался в краже денег.
Сейчас правоохранители проверяют причастность к краже остальных продавцов. Похищенные деньги изъяты и возвращены законному владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
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