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В Севастополе задержали автомобильного вора с "кодом-граббером" - РИА Новости Крым, 18.08.2023
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В Севастополе задержали автомобильного вора с "кодом-граббером"
В Севастополе задержали автомобильного вора с "кодом-граббером" - РИА Новости Крым, 18.08.2023
В Севастополе задержали автомобильного вора с "кодом-граббером"
Полиция Севастополя задержала подозреваемого в воровстве денег из машин. Подробности дела рассказала в Telegram-канале пресс-служба УМВД России по городу... РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T20:38
2023-08-18T20:38
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя задержала подозреваемого в воровстве денег из машин. Подробности дела рассказала в Telegram-канале пресс-служба УМВД России по городу Севастополю.Электронное устройство, которое может перехватить и запомнить код сигнализации на автомобиле во время ее включения или отключения, мужчина приобрел через интернет. В его планы входило вскрывать чужие машины в Севастополе и похищать из них деньги и другие материальные ценности.Некоторое время он наблюдал за автовладельцами. Когда они ставили машины на сигнализацию, включал "код-граббер". Убедившись, что вокруг нет свидетелей, подозреваемый отключал с помощью устройства автосигнализацию и забирал и машины чужие вещи и деньги. В результате трое местных жителей лишились в общей сумме 45 тысяч рублей.Полиция объявила вора в розыск. В результате оперативники Управления уголовного розыска УМВД России по г. Севастополю и ОМВД России по Балаклавскому району вышла на подозреваемого. При силовой поддержке СОБР Росгвардии его задержали, когда он находился в собственном автомобиле. При осмотре машины полиция нашла и изъяла у него устройство для считывания кода сигнализации.На подозреваемого завели уголовное дело по ст. 158 УК РФ – "Кража". По ней суд может приговорить его к лишению свободы на срок до пяти лет.Читайте также на РИА Новости Крым:"Соображали на троих": в Крыму задержали банду автоворовВ Саках вор вскрыл дом и унес 227 тысяч рублейАвтокражи в Севастополе раскрыты: банда молодых воров задержана
https://crimea.ria.ru/20230815/v-sevastopole-podrostok-ugnal-mashinu-ottsa-i-poekhal-katat-druzey-1130747984.html
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РИА Новости Крым
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В Севастополе задержали автомобильного вора с "кодом-граббером"

В Севастополе задержали автомобильного вора с перехватчиком кодов сигнализации

20:38 18.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичУгон автомобиля
Угон автомобиля - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя задержала подозреваемого в воровстве денег из машин. Подробности дела рассказала в Telegram-канале пресс-служба УМВД России по городу Севастополю.
"Подозреваемый 40-летний приезжий в своей противоправной деятельности использовал так называемый "код-граббер", при помощи которого отключал сигнализацию в автомобилях", - сообщили в ведомстве.
Электронное устройство, которое может перехватить и запомнить код сигнализации на автомобиле во время ее включения или отключения, мужчина приобрел через интернет. В его планы входило вскрывать чужие машины в Севастополе и похищать из них деньги и другие материальные ценности.
Некоторое время он наблюдал за автовладельцами. Когда они ставили машины на сигнализацию, включал "код-граббер". Убедившись, что вокруг нет свидетелей, подозреваемый отключал с помощью устройства автосигнализацию и забирал и машины чужие вещи и деньги. В результате трое местных жителей лишились в общей сумме 45 тысяч рублей.
Полиция объявила вора в розыск. В результате оперативники Управления уголовного розыска УМВД России по г. Севастополю и ОМВД России по Балаклавскому району вышла на подозреваемого. При силовой поддержке СОБР Росгвардии его задержали, когда он находился в собственном автомобиле. При осмотре машины полиция нашла и изъяла у него устройство для считывания кода сигнализации.
На подозреваемого завели уголовное дело по ст. 158 УК РФ – "Кража". По ней суд может приговорить его к лишению свободы на срок до пяти лет.
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