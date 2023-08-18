https://crimea.ria.ru/20230818/v-sevastopole-zaderzhali-avtomobilnogo-vora-s-kodom-grabberom-1130808632.html

В Севастополе задержали автомобильного вора с "кодом-граббером"

В Севастополе задержали автомобильного вора с "кодом-граббером" - РИА Новости Крым, 18.08.2023

В Севастополе задержали автомобильного вора с "кодом-граббером"

Полиция Севастополя задержала подозреваемого в воровстве денег из машин. Подробности дела рассказала в Telegram-канале пресс-служба УМВД России по городу... РИА Новости Крым, 18.08.2023

2023-08-18T20:38

2023-08-18T20:38

2023-08-18T20:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя задержала подозреваемого в воровстве денег из машин. Подробности дела рассказала в Telegram-канале пресс-служба УМВД России по городу Севастополю.Электронное устройство, которое может перехватить и запомнить код сигнализации на автомобиле во время ее включения или отключения, мужчина приобрел через интернет. В его планы входило вскрывать чужие машины в Севастополе и похищать из них деньги и другие материальные ценности.Некоторое время он наблюдал за автовладельцами. Когда они ставили машины на сигнализацию, включал "код-граббер". Убедившись, что вокруг нет свидетелей, подозреваемый отключал с помощью устройства автосигнализацию и забирал и машины чужие вещи и деньги. В результате трое местных жителей лишились в общей сумме 45 тысяч рублей.Полиция объявила вора в розыск. В результате оперативники Управления уголовного розыска УМВД России по г. Севастополю и ОМВД России по Балаклавскому району вышла на подозреваемого. При силовой поддержке СОБР Росгвардии его задержали, когда он находился в собственном автомобиле. При осмотре машины полиция нашла и изъяла у него устройство для считывания кода сигнализации.На подозреваемого завели уголовное дело по ст. 158 УК РФ – "Кража". По ней суд может приговорить его к лишению свободы на срок до пяти лет.Читайте также на РИА Новости Крым:"Соображали на троих": в Крыму задержали банду автоворовВ Саках вор вскрыл дом и унес 227 тысяч рублейАвтокражи в Севастополе раскрыты: банда молодых воров задержана

https://crimea.ria.ru/20230815/v-sevastopole-podrostok-ugnal-mashinu-ottsa-i-poekhal-katat-druzey-1130747984.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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