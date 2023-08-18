https://crimea.ria.ru/20230818/v-sevastopole-zaderzhali-avtomobilnogo-vora-s-kodom-grabberom-1130808632.html
В Севастополе задержали автомобильного вора с "кодом-граббером"
В Севастополе задержали автомобильного вора с "кодом-граббером" - РИА Новости Крым, 18.08.2023
В Севастополе задержали автомобильного вора с "кодом-граббером"
Полиция Севастополя задержала подозреваемого в воровстве денег из машин. Подробности дела рассказала в Telegram-канале пресс-служба УМВД России по городу... РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T20:38
2023-08-18T20:38
2023-08-18T20:38
происшествия
умвд россии по севастополю
севастополь
новости
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/01/1121296844_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9bd001da48a3762bf5da96981855cfd7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя задержала подозреваемого в воровстве денег из машин. Подробности дела рассказала в Telegram-канале пресс-служба УМВД России по городу Севастополю.Электронное устройство, которое может перехватить и запомнить код сигнализации на автомобиле во время ее включения или отключения, мужчина приобрел через интернет. В его планы входило вскрывать чужие машины в Севастополе и похищать из них деньги и другие материальные ценности.Некоторое время он наблюдал за автовладельцами. Когда они ставили машины на сигнализацию, включал "код-граббер". Убедившись, что вокруг нет свидетелей, подозреваемый отключал с помощью устройства автосигнализацию и забирал и машины чужие вещи и деньги. В результате трое местных жителей лишились в общей сумме 45 тысяч рублей.Полиция объявила вора в розыск. В результате оперативники Управления уголовного розыска УМВД России по г. Севастополю и ОМВД России по Балаклавскому району вышла на подозреваемого. При силовой поддержке СОБР Росгвардии его задержали, когда он находился в собственном автомобиле. При осмотре машины полиция нашла и изъяла у него устройство для считывания кода сигнализации.На подозреваемого завели уголовное дело по ст. 158 УК РФ – "Кража". По ней суд может приговорить его к лишению свободы на срок до пяти лет.Читайте также на РИА Новости Крым:"Соображали на троих": в Крыму задержали банду автоворовВ Саках вор вскрыл дом и унес 227 тысяч рублейАвтокражи в Севастополе раскрыты: банда молодых воров задержана
https://crimea.ria.ru/20230815/v-sevastopole-podrostok-ugnal-mashinu-ottsa-i-poekhal-katat-druzey-1130747984.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/01/1121296844_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_34a6870afccddcf9a0f08bb273b83480.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, умвд россии по севастополю, севастополь, новости, новости крыма, крым
В Севастополе задержали автомобильного вора с "кодом-граббером"
В Севастополе задержали автомобильного вора с перехватчиком кодов сигнализации
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя задержала подозреваемого в воровстве денег из машин. Подробности дела рассказала в Telegram-канале пресс-служба УМВД России по городу Севастополю.
"Подозреваемый 40-летний приезжий в своей противоправной деятельности использовал так называемый "код-граббер", при помощи которого отключал сигнализацию в автомобилях", - сообщили в ведомстве.
Электронное устройство, которое может перехватить и запомнить код сигнализации на автомобиле во время ее включения или отключения, мужчина приобрел через интернет. В его планы входило вскрывать чужие машины в Севастополе и похищать из них деньги и другие материальные ценности.
Некоторое время он наблюдал за автовладельцами. Когда они ставили машины на сигнализацию, включал "код-граббер". Убедившись, что вокруг нет свидетелей, подозреваемый отключал с помощью устройства автосигнализацию и забирал и машины чужие вещи и деньги. В результате трое местных жителей лишились в общей сумме 45 тысяч рублей.
Полиция объявила вора в розыск. В результате оперативники Управления уголовного розыска УМВД России по г. Севастополю и ОМВД России по Балаклавскому району вышла на подозреваемого. При силовой поддержке СОБР Росгвардии его задержали, когда он находился в собственном автомобиле. При осмотре машины полиция нашла и изъяла у него устройство для считывания кода сигнализации.
На подозреваемого завели уголовное дело по ст. 158 УК РФ – "Кража". По ней суд может приговорить его к лишению свободы на срок до пяти лет.
Читайте также на РИА Новости Крым: