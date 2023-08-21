https://crimea.ria.ru/20230821/pokupala-med---poteryala-sotni-tysyach-krymchanku-obokrala-priezzhaya-1130839473.html

Покупала мед - потеряла сотни тысяч: крымчанку обокрала приезжая

Покупала мед - потеряла сотни тысяч: крымчанку обокрала приезжая - РИА Новости Крым, 21.08.2023

Покупала мед - потеряла сотни тысяч: крымчанку обокрала приезжая

Жительница Краснодарского края в Крыму обманом попала в квартиру 91-летней пенсионерки и украла у нее почти 800 тыс. рублей сбережений. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.08.2023

2023-08-21T11:05

2023-08-21T11:05

2023-08-21T11:05

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кража

суд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Жительница Краснодарского края в Крыму обманом попала в квартиру 91-летней пенсионерки и украла у нее почти 800 тыс. рублей сбережений. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.По версии следствия, приезжая обманщица проникла в жилище пенсионерки из Симферополя под предлогом продажи меда. Увидев, откуда пожилая женщина достает деньги, чтобы рассчитаться за покупку, злоумышленница, как только ей представилась такая возможность, выкрала сбережения пенсионерки – 797 тысяч рублей.Как выяснило следствие, воровка ранее была судима. Теперь ей предъявлено обвинение в крупной краже с незаконным проникновением в жилище.Ранее в полиции Севастополя рассказали, как житель Краснодара обокрал отдыхающих здесь на море на 235 рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Тверской области больше полугода крал еду из магазинов Севастополя Обворовал сожительницу из-за долгов: крымчанин ответит за кражу

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симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, происшествия, прокуратура республики крым, краснодарский край, симферополь, кража, суд