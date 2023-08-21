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Покупала мед - потеряла сотни тысяч: крымчанку обокрала приезжая - РИА Новости Крым, 21.08.2023
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Покупала мед - потеряла сотни тысяч: крымчанку обокрала приезжая
Покупала мед - потеряла сотни тысяч: крымчанку обокрала приезжая - РИА Новости Крым, 21.08.2023
Покупала мед - потеряла сотни тысяч: крымчанку обокрала приезжая
Жительница Краснодарского края в Крыму обманом попала в квартиру 91-летней пенсионерки и украла у нее почти 800 тыс. рублей сбережений. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T11:05
2023-08-21T11:05
новости крыма
происшествия
прокуратура республики крым
краснодарский край
симферополь
кража
суд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Жительница Краснодарского края в Крыму обманом попала в квартиру 91-летней пенсионерки и украла у нее почти 800 тыс. рублей сбережений. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.По версии следствия, приезжая обманщица проникла в жилище пенсионерки из Симферополя под предлогом продажи меда. Увидев, откуда пожилая женщина достает деньги, чтобы рассчитаться за покупку, злоумышленница, как только ей представилась такая возможность, выкрала сбережения пенсионерки – 797 тысяч рублей.Как выяснило следствие, воровка ранее была судима. Теперь ей предъявлено обвинение в крупной краже с незаконным проникновением в жилище.Ранее в полиции Севастополя рассказали, как житель Краснодара обокрал отдыхающих здесь на море на 235 рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Тверской области больше полугода крал еду из магазинов Севастополя Обворовал сожительницу из-за долгов: крымчанин ответит за кражу
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РИА Новости Крым
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новости крыма, происшествия, прокуратура республики крым, краснодарский край, симферополь, кража, суд
Покупала мед - потеряла сотни тысяч: крымчанку обокрала приезжая

Жительница Краснодарского продавала мед с доставкой и обокрала 91-летнюю крымчанку

11:05 21.08.2023
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Жительница Краснодарского края в Крыму обманом попала в квартиру 91-летней пенсионерки и украла у нее почти 800 тыс. рублей сбережений. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

По версии следствия, приезжая обманщица проникла в жилище пенсионерки из Симферополя под предлогом продажи меда. Увидев, откуда пожилая женщина достает деньги, чтобы рассчитаться за покупку, злоумышленница, как только ей представилась такая возможность, выкрала сбережения пенсионерки – 797 тысяч рублей.

Как выяснило следствие, воровка ранее была судима. Теперь ей предъявлено обвинение в крупной краже с незаконным проникновением в жилище.

"Прокуратура Киевского района Симферополя направила в суд уголовное дело. К обвиняемой предъявлен иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением", – уточнили в ведомстве.

Ранее в полиции Севастополя рассказали, как житель Краснодара обокрал отдыхающих здесь на море на 235 рублей.
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Новости КрымаПроисшествияПрокуратура Республики КрымКраснодарский крайСимферопольКражаСуд
 
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