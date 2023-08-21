Покупала мед - потеряла сотни тысяч: крымчанку обокрала приезжая
Жительница Краснодарского продавала мед с доставкой и обокрала 91-летнюю крымчанку
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Жительница Краснодарского края в Крыму обманом попала в квартиру 91-летней пенсионерки и украла у нее почти 800 тыс. рублей сбережений. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
По версии следствия, приезжая обманщица проникла в жилище пенсионерки из Симферополя под предлогом продажи меда. Увидев, откуда пожилая женщина достает деньги, чтобы рассчитаться за покупку, злоумышленница, как только ей представилась такая возможность, выкрала сбережения пенсионерки – 797 тысяч рублей.
Как выяснило следствие, воровка ранее была судима. Теперь ей предъявлено обвинение в крупной краже с незаконным проникновением в жилище.
По версии следствия, приезжая обманщица проникла в жилище пенсионерки из Симферополя под предлогом продажи меда. Увидев, откуда пожилая женщина достает деньги, чтобы рассчитаться за покупку, злоумышленница, как только ей представилась такая возможность, выкрала сбережения пенсионерки – 797 тысяч рублей.
Как выяснило следствие, воровка ранее была судима. Теперь ей предъявлено обвинение в крупной краже с незаконным проникновением в жилище.
"Прокуратура Киевского района Симферополя направила в суд уголовное дело. К обвиняемой предъявлен иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением", – уточнили в ведомстве.
Ранее в полиции Севастополя рассказали, как житель Краснодара обокрал отдыхающих здесь на море на 235 рублей.
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