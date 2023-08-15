https://crimea.ria.ru/20230815/kaliningradets-obokral-sevastopolskikh-otdykhayuschikh-na-235-tysyach-rubley-1130739010.html

Калининградец обокрал севастопольских отдыхающих на 235 тысяч рублей

Калининградец обокрал севастопольских отдыхающих на 235 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 15.08.2023

Калининградец обокрал севастопольских отдыхающих на 235 тысяч рублей

Севастопольские правоохранители задержали жителя Калининграда, подозреваемого в кражах чужих смартфонов и личных вещей с городских пляжей, сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 15.08.2023

2023-08-15T18:52

2023-08-15T18:52

2023-08-15T18:52

севастополь

кража

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закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Севастопольские правоохранители задержали жителя Калининграда, подозреваемого в кражах чужих смартфонов и личных вещей с городских пляжей, сообщает пресс-служба полиции города.По данным ведомства, 30-летний безработный гость города задержан в рамках оперативно-профилактической операции "Пляж". К моменту задержания он находился в Севастополе уже несколько месяцев, потратил сбережения и решил заняться криминальным промыслом.Похищенное продавал прохожим, а деньги тратил на аренду жилья, продукты и развлечения. Сейчас установлена причастность подозреваемого по меньшей мере к десяти таким эпизодам. В отношении задержанного возбуждено дело по статье о краже, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас фигурант содержится под стражей.Читайте также на РИА Новости Крым:На пляже в Ялте у ребенка украли телефон за 100 тысяч рублейВ Севастополе назначен новый начальник УМВДЖитель Тверской области больше полугода крал еду из магазинов Севастополя

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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