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Калининградец обокрал севастопольских отдыхающих на 235 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 15.08.2023
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Калининградец обокрал севастопольских отдыхающих на 235 тысяч рублей
Калининградец обокрал севастопольских отдыхающих на 235 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 15.08.2023
Калининградец обокрал севастопольских отдыхающих на 235 тысяч рублей
Севастопольские правоохранители задержали жителя Калининграда, подозреваемого в кражах чужих смартфонов и личных вещей с городских пляжей, сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T18:52
2023-08-15T18:52
севастополь
кража
умвд россии по севастополю
новости крыма
происшествия
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Севастопольские правоохранители задержали жителя Калининграда, подозреваемого в кражах чужих смартфонов и личных вещей с городских пляжей, сообщает пресс-служба полиции города.По данным ведомства, 30-летний безработный гость города задержан в рамках оперативно-профилактической операции "Пляж". К моменту задержания он находился в Севастополе уже несколько месяцев, потратил сбережения и решил заняться криминальным промыслом.Похищенное продавал прохожим, а деньги тратил на аренду жилья, продукты и развлечения. Сейчас установлена причастность подозреваемого по меньшей мере к десяти таким эпизодам. В отношении задержанного возбуждено дело по статье о краже, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас фигурант содержится под стражей.Читайте также на РИА Новости Крым:На пляже в Ялте у ребенка украли телефон за 100 тысяч рублейВ Севастополе назначен новый начальник УМВДЖитель Тверской области больше полугода крал еду из магазинов Севастополя
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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севастополь, кража, умвд россии по севастополю, новости крыма, происшествия, закон и право
Калининградец обокрал севастопольских отдыхающих на 235 тысяч рублей

МВД: в Севастополе на пляжных кражах поймали калининградского "гастролера"

18:52 15.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Севастопольские правоохранители задержали жителя Калининграда, подозреваемого в кражах чужих смартфонов и личных вещей с городских пляжей, сообщает пресс-служба полиции города.
По данным ведомства, 30-летний безработный гость города задержан в рамках оперативно-профилактической операции "Пляж". К моменту задержания он находился в Севастополе уже несколько месяцев, потратил сбережения и решил заняться криминальным промыслом.

"Он посещал городские пляжи в Гагаринском районе, наблюдал за действиями посетителей и, дождавшись, пока кто-нибудь из них оставит свой смартфон или другую ценную вещь без присмотра, тайно похищал и скрывался. Таким образом злоумышленнику удалось украсть не менее семи мобильных телефонов и различных аксессуаров общей стоимостью 235 тысяч рублей", - уточнили в полиции.

Похищенное продавал прохожим, а деньги тратил на аренду жилья, продукты и развлечения. Сейчас установлена причастность подозреваемого по меньшей мере к десяти таким эпизодам. В отношении задержанного возбуждено дело по статье о краже, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас фигурант содержится под стражей.
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СевастопольКражаУМВД России по СевастополюНовости КрымаПроисшествияЗакон и право
 
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