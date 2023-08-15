https://crimea.ria.ru/20230815/kaliningradets-obokral-sevastopolskikh-otdykhayuschikh-na-235-tysyach-rubley-1130739010.html
Калининградец обокрал севастопольских отдыхающих на 235 тысяч рублей
Калининградец обокрал севастопольских отдыхающих на 235 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 15.08.2023
Калининградец обокрал севастопольских отдыхающих на 235 тысяч рублей
Севастопольские правоохранители задержали жителя Калининграда, подозреваемого в кражах чужих смартфонов и личных вещей с городских пляжей, сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T18:52
2023-08-15T18:52
2023-08-15T18:52
севастополь
кража
умвд россии по севастополю
новости крыма
происшествия
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Севастопольские правоохранители задержали жителя Калининграда, подозреваемого в кражах чужих смартфонов и личных вещей с городских пляжей, сообщает пресс-служба полиции города.По данным ведомства, 30-летний безработный гость города задержан в рамках оперативно-профилактической операции "Пляж". К моменту задержания он находился в Севастополе уже несколько месяцев, потратил сбережения и решил заняться криминальным промыслом.Похищенное продавал прохожим, а деньги тратил на аренду жилья, продукты и развлечения. Сейчас установлена причастность подозреваемого по меньшей мере к десяти таким эпизодам. В отношении задержанного возбуждено дело по статье о краже, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас фигурант содержится под стражей.Читайте также на РИА Новости Крым:На пляже в Ялте у ребенка украли телефон за 100 тысяч рублейВ Севастополе назначен новый начальник УМВДЖитель Тверской области больше полугода крал еду из магазинов Севастополя
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, кража, умвд россии по севастополю, новости крыма, происшествия, закон и право
Калининградец обокрал севастопольских отдыхающих на 235 тысяч рублей
МВД: в Севастополе на пляжных кражах поймали калининградского "гастролера"
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Севастопольские правоохранители задержали жителя Калининграда, подозреваемого в кражах чужих смартфонов и личных вещей с городских пляжей, сообщает пресс-служба полиции города.
По данным ведомства, 30-летний безработный гость города задержан в рамках оперативно-профилактической операции "Пляж". К моменту задержания он находился в Севастополе уже несколько месяцев, потратил сбережения и решил заняться криминальным промыслом.
"Он посещал городские пляжи в Гагаринском районе, наблюдал за действиями посетителей и, дождавшись, пока кто-нибудь из них оставит свой смартфон или другую ценную вещь без присмотра, тайно похищал и скрывался. Таким образом злоумышленнику удалось украсть не менее семи мобильных телефонов и различных аксессуаров общей стоимостью 235 тысяч рублей", - уточнили в полиции.
Похищенное продавал прохожим, а деньги тратил на аренду жилья, продукты и развлечения. Сейчас установлена причастность подозреваемого по меньшей мере к десяти таким эпизодам. В отношении задержанного возбуждено дело по статье о краже, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас фигурант содержится под стражей.
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