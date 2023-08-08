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Житель Тверской области больше полугода крал еду из магазинов Севастополя - РИА Новости Крым, 08.08.2023
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Житель Тверской области больше полугода крал еду из магазинов Севастополя
Житель Тверской области больше полугода крал еду из магазинов Севастополя - РИА Новости Крым, 08.08.2023
Житель Тверской области больше полугода крал еду из магазинов Севастополя
Житель Тверской области больше полугода крал еду из магазинов Севастополя и теперь будет получать ее бесплатно в колонии в течение девяти месяцев... РИА Новости Крым, 08.08.2023
2023-08-08T10:38
2023-08-08T11:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Житель Тверской области больше полугода крал еду из магазинов Севастополя и теперь будет получать ее бесплатно в колонии в течение девяти месяцев. Соответствующее решение принял районный суд, сообщили в прокуратуре региона.Выяснилось, что мужчина приехал из Твери в Севастополь и, не имея определенного места жительства и работы, жил благодаря тому, что воровал в местных магазинах.Все началось в 2022-м. Всю прошлую осень и январь текущего года он неоднократно крал продукты питания, алкоголь и предметы личной гигиены в торговых точках и даже попадался полиции, его судили семь раз. Однако все преступления относились к категории небольшой тяжести, и тюрьмы злоумышленнику всякий раз удавалось избежать.Последней каплей стали майские кражи, во время которых вор вынес из магазина товары общей стоимостью около 10 тысяч рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пьяный курьер присвоил возвращенный клиентами товарТурне по Крыму: в Севастополе домработница угнала авто со двора хозяйкиУкрал сейф с деньгами и уехал в Петербург: в Крыму раскрыто хищение
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севастополь, происшествия, общество, закон и право, прокуратура города севастополя, новости крыма, кража
Житель Тверской области больше полугода крал еду из магазинов Севастополя

Житель Тверской области больше полугода крал еду из магазинов Севастополя и получил срок

10:38 08.08.2023 (обновлено: 11:55 08.08.2023)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Житель Тверской области больше полугода крал еду из магазинов Севастополя и теперь будет получать ее бесплатно в колонии в течение девяти месяцев. Соответствующее решение принял районный суд, сообщили в прокуратуре региона.
Выяснилось, что мужчина приехал из Твери в Севастополь и, не имея определенного места жительства и работы, жил благодаря тому, что воровал в местных магазинах.
Все началось в 2022-м. Всю прошлую осень и январь текущего года он неоднократно крал продукты питания, алкоголь и предметы личной гигиены в торговых точках и даже попадался полиции, его судили семь раз. Однако все преступления относились к категории небольшой тяжести, и тюрьмы злоумышленнику всякий раз удавалось избежать.
Последней каплей стали майские кражи, во время которых вор вынес из магазина товары общей стоимостью около 10 тысяч рублей.

"С учетом личности виновного государственный обвинитель настаивал на назначении наказания в виде лишения свободы. Ленинский районный суд Севастополя согласился с его мнением... Виновный должен провести девять месяцев в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении.

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