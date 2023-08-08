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Житель Тверской области больше полугода крал еду из магазинов Севастополя

Житель Тверской области больше полугода крал еду из магазинов Севастополя - РИА Новости Крым, 08.08.2023

Житель Тверской области больше полугода крал еду из магазинов Севастополя

Житель Тверской области больше полугода крал еду из магазинов Севастополя и теперь будет получать ее бесплатно в колонии в течение девяти месяцев... РИА Новости Крым, 08.08.2023

2023-08-08T10:38

2023-08-08T10:38

2023-08-08T11:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Житель Тверской области больше полугода крал еду из магазинов Севастополя и теперь будет получать ее бесплатно в колонии в течение девяти месяцев. Соответствующее решение принял районный суд, сообщили в прокуратуре региона.Выяснилось, что мужчина приехал из Твери в Севастополь и, не имея определенного места жительства и работы, жил благодаря тому, что воровал в местных магазинах.Все началось в 2022-м. Всю прошлую осень и январь текущего года он неоднократно крал продукты питания, алкоголь и предметы личной гигиены в торговых точках и даже попадался полиции, его судили семь раз. Однако все преступления относились к категории небольшой тяжести, и тюрьмы злоумышленнику всякий раз удавалось избежать.Последней каплей стали майские кражи, во время которых вор вынес из магазина товары общей стоимостью около 10 тысяч рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пьяный курьер присвоил возвращенный клиентами товарТурне по Крыму: в Севастополе домработница угнала авто со двора хозяйкиУкрал сейф с деньгами и уехал в Петербург: в Крыму раскрыто хищение

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, общество, закон и право, прокуратура города севастополя, новости крыма, кража