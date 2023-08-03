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Украл сейф с деньгами и уехал в Петербург: в Крыму раскрыто хищение - РИА Новости Крым, 03.08.2023
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Украл сейф с деньгами и уехал в Петербург: в Крыму раскрыто хищение
Украл сейф с деньгами и уехал в Петербург: в Крыму раскрыто хищение - РИА Новости Крым, 03.08.2023
Украл сейф с деньгами и уехал в Петербург: в Крыму раскрыто хищение
В Крыму 32-летний продавец украл из салона техники сейф с 183 тысячами рублей и сбежал в Петербург, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 03.08.2023
2023-08-03T10:15
2023-08-03T10:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Крыму 32-летний продавец украл из салона техники сейф с 183 тысячами рублей и сбежал в Петербург, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.Сообщение о происшествии поступило в полицию от управляющего салоном цифровой техники. Он рассказал, что неизвестный похитил из сейфа деньги, сумма ущерба составила более 183 тысяч рублей. Правоохранители оперативно вычислили злоумышленника.Там оперативники задержали подозреваемого и доставили его в Крым. Он признался в совершении кражи и заявил, что деньги потратил на собственные нужды.Возбуждено уголовное дело о хищении денег. Сейчас фигурант дела находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до двух лет лишения свободы.Ранее в Севастополе задержали курьера интернет-магазина, который присвоил товар, от которого клиенты отказались по разным причинам. Теперь ему также грозит до двух лет колонии.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пьяный курьер присвоил возвращенный клиентами товарВ Севастополе обокрали храм почти на миллионЖитель Крыма пойдет под суд за четырехмиллионный обман стариков
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, новости крыма, происшествия, кража, крым, санкт-петербург, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Украл сейф с деньгами и уехал в Петербург: в Крыму раскрыто хищение

МВД: в Крыму продавец украл из салона техники сейф с 183 тысячами и сбежал в Петербург

10:15 03.08.2023
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Крыму 32-летний продавец украл из салона техники сейф с 183 тысячами рублей и сбежал в Петербург, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Сообщение о происшествии поступило в полицию от управляющего салоном цифровой техники. Он рассказал, что неизвестный похитил из сейфа деньги, сумма ущерба составила более 183 тысяч рублей. Правоохранители оперативно вычислили злоумышленника.
"Им оказался ранее не судимый 32-летний бывший продавец-консультант салона. Будучи материально ответственным лицом, он путем свободного доступа похитил выручку. Сотрудниками отдела уголовного розыска получена информация о пребывании подозреваемого на территории Санкт-Петербурга, после чего сотрудники выехали в служебную командировку", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Там оперативники задержали подозреваемого и доставили его в Крым. Он признался в совершении кражи и заявил, что деньги потратил на собственные нужды.
Возбуждено уголовное дело о хищении денег. Сейчас фигурант дела находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее в Севастополе задержали курьера интернет-магазина, который присвоил товар, от которого клиенты отказались по разным причинам. Теперь ему также грозит до двух лет колонии.
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НовостиНовости КрымаПроисшествияКражаКрымСанкт-ПетербургМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)
 
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