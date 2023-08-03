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Украл сейф с деньгами и уехал в Петербург: в Крыму раскрыто хищение

Украл сейф с деньгами и уехал в Петербург: в Крыму раскрыто хищение - РИА Новости Крым, 03.08.2023

Украл сейф с деньгами и уехал в Петербург: в Крыму раскрыто хищение

В Крыму 32-летний продавец украл из салона техники сейф с 183 тысячами рублей и сбежал в Петербург, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 03.08.2023

2023-08-03T10:15

2023-08-03T10:15

2023-08-03T10:15

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мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Крыму 32-летний продавец украл из салона техники сейф с 183 тысячами рублей и сбежал в Петербург, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.Сообщение о происшествии поступило в полицию от управляющего салоном цифровой техники. Он рассказал, что неизвестный похитил из сейфа деньги, сумма ущерба составила более 183 тысяч рублей. Правоохранители оперативно вычислили злоумышленника.Там оперативники задержали подозреваемого и доставили его в Крым. Он признался в совершении кражи и заявил, что деньги потратил на собственные нужды.Возбуждено уголовное дело о хищении денег. Сейчас фигурант дела находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до двух лет лишения свободы.Ранее в Севастополе задержали курьера интернет-магазина, который присвоил товар, от которого клиенты отказались по разным причинам. Теперь ему также грозит до двух лет колонии.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пьяный курьер присвоил возвращенный клиентами товарВ Севастополе обокрали храм почти на миллионЖитель Крыма пойдет под суд за четырехмиллионный обман стариков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости крыма, происшествия, кража, крым, санкт-петербург, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)